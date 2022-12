Marktbericht DAX trotzt schwachen US-Börsen Neuer Anlauf auf die 14.000 Punkte? Stand: 23.12.2022 10:04 Uhr

Der DAX hat den Handel am letzten Handelstag vor Weihnachten mit leichten Kursgewinnen begonnen. Diese reichen aber nicht, um das kräftige Kursminus von gestern wieder aufzuholen.

Kurz nach Handelsbeginn hat der DAX um bis zu 0,4 Prozent auf 13.963 Punkte zugelegt. Gestern hatte der deutsche Leitindex 1,3 Prozent eingebüßt. Eine häufig rund um Weihnachten zu beobachtende Jahresendrally lässt weiter auf sich warten. Dennoch wollen sich die Optimisten nicht die Stimmung verderben lassen: "Die 14.000 ist und bleibt die große Marke. Ein nachhaltiges Unterschreiten der 14.000 lockt im Moment jedes Mal Käufer an. Das zeigt, wie gut unterstützt der Markt bleibt. Und das ist ein gutes Zeichen für den DAX", so der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners.

Der Euro hält sich

Am Devisenmarkt schwankt der Euro um die Marke von 1,06 Dollar. Im weiteren Tagesverlauf könnte die Währung von Konjunkturdaten bewegt werden. Auf der Agenda sehen zunächst die zweite Schätzung für das spanische Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal und Daten zur Wirtschaftsstimmung in Italien. Am Nachmittag dann rücken mit Blick auf die USA unter anderem Angaben zum privaten Einkommen, den Konsumausgaben und Preisdaten in den Fokus.

Inflation in Japan belastet die Börse

Auch in Japan wird die Inflation zunehmend zum Thema: In dem asiatischen Land sind Verbraucherpreise so stark gestiegen wie seit mehr als 40 Jahren nicht mehr. Die Inflationsrate für Konsumgüter ohne frische Lebensmittel habe im November 3,7 Prozent erreicht, teilte die Regierung mit. Dies ist die stärkste Teuerung seit 1981. Inklusive der Preise für frische Lebensmittel habe die Inflationsrate bei 3,8 Prozent gelegen. Der Nikkei-Index verlor ein Prozent auf 26.235 Punkte.

Kursminus in Amerika

Die Vorgaben von den US-Börsen sind durchwachsen, aber nur auf den ersten Blick richtig schlecht. Denn von ihren im Tagesverlauf erreichten Tiefständen erholten sich die wichtigsten Indizes jedoch bis zum Handelsschluss deutlich. Der Dow-Jones-Index beendete den Tag mit minus 1,1 Prozent auf 33.027 Punkte. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 sank um 1,4 Prozent auf 3822 Punkte. Der Nasdaq-Composite-Index gab 2,2 Prozent auf 10.476 Punkte nach.

Marktexperten verwiesen auf überwiegend robuste Konjunkturdaten, die unter Anlegern erneut Zinssorgen entfacht hätten. "Nach einer weiteren Runde von Wirtschaftsdaten sieht es nicht so aus, als werde die US-Wirtschaft in absehbarer Zeit in eine Rezession abrutschen", konstatierte Marktanalyst Edward Moya vom Broker Oanda. So wuchs einer dritten Schätzung zufolge das Bruttoinlandsprodukt im Sommer etwas stärker als zuvor mitgeteilt. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen weniger hoch als erwartet aus, was auf einen robusten Arbeitsmarkt hindeutet.

Tesla-Aktie bricht weiter ein

Die Anteilsscheine von Tesla brachen nach der Veröffentlichung einer Rabattaktion auf der Website des US-Elektroautobauers um knapp neun Prozent ein - auf den tiefsten Stand seit November 2020. Zuvor hatte der von Elon Musk geleitete Konzern Rabatte in Höhe von 7500 Dollar für in diesem Monat ausgelieferte Elektrofahrzeuge angeboten.

Nach Börsenschluss in den USA kündigte Musk zudem an, in den kommenden zwei Jahren keine weiteren Aktien des Elektroautobauers verkaufen zu wollen. In einem Audio-Chat bei Twitter Space sagte Musk, er gehe davon aus, dass die Wirtschaft 2023 in eine "ernsthafte Rezession" schlittere und die Nachfrage nach Autos gering sein werde. Musk hatte in der Vergangenheit häufiger angekündigt, keine weiteren Tesla-Aktien zu verkaufen, tat es dann aber doch.

BioNTech erhält Omikron-Zulassung in Hongkong

Der Omikron-Impfstoff des Mainzer Biotechunternehmens BioNTech und seines chinesischen Partners Fosun Pharma ist nun in Hongkong regulär zugelassen. Damit sei das Mittel Comirnaty der erste und einzige Impfstoff, der eine Genehmigung für Booster-Impfungen in Hongkong habe, teilte das Unternehmen heute mit.

Roche erhält Zulassung für Krebsmedikament

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat die Zulassung für sein Krebsimmuntherapeutikum Lunsumio (Mosunetuzumab) in den USA erhalten. Zur Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde FDA kam es im Rahmen eines beschleunigten Zulassungsverfahrens. Lunsumio darf künftig bei Patienten eingesetzt werden, die an einer bestimmten Form von Lymphdrüsenkrebs leiden und bereits mindestens zwei Therapien erhalten haben, wie Roche mitteilte. In der EU hatte Roche bereits im Juni eine bedingte Zulassung für das Immuntherapeutikum erhalten.

Kommt TSMC nach Deutschland?

Der weltgrößte Auftrags-Chiphersteller TSMC nimmt laut einem Medienbericht Dresden als möglichen Produktionsstandort ins Visier. Der taiwanische Apple-Zulieferer sei in fortgeschrittenen Gesprächen mit Schlüssellieferanten über die Errichtung seines ersten potenziellen europäischen Werkes in der sächsischen Hauptstadt, meldete die "Financial Times".