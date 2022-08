DAX weiter stabil Anleger bleiben auf dem Sprung Stand: 16.08.2022 07:49 Uhr

Mit guten Vorgaben von der Wall Street im Rücken bleibt der deutsche Aktienmarkt gut unterstützt und arbeitet sich in kleinen Schritten vor. Der DAX wird leicht höher erwartet.

Am Aktienmarkt geben sich die Anleger weiterhin keine Blöße. In ersten Indikationen legt der DAX leicht zu und bleibt damit über der Marke von 13.800 Punkten. Bereits gestern hatte der Index bei 13.816 Punkten bereits über dieser Marke geschlossen. Rückenwind kommt derzeit aus New York, wo die Kurse ebenfalls zugelegt haben.

Die nach wie vor vorhandenen Risiken in Gestalt hoher Inflationsraten, drohender weiterer Zinserhöhungen oder politischer Konflikte werden derzeit von den Investoren ausgeblendet. Neue Hinweise, insbesondere auf den weiteren Zinskurs der Bank, werden am Mittwoch nach US-Börsenschluss vom Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) erwartet.

Die Berichtssaison der Unternehmen läuft derweil aus, nur noch vereinzelt stehen neue Quartalszahlen auf der Agenda. Unter anderem Delivery Hero öffnet seine Bücher.

Asien ohne klare Richtung Die Märkte in Asien ringen am Dienstag um Orientierung. Sorgen um das globale Wachstum bei gleichzeitigem Optimismus wegen einer Verlangsamung der US-Inflation, die das Tempo der Fed-Zinserhöhungen dämpfen könnte, ließen die Börsen keine gemeinsame Richtung finden. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 28.856 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,2 Prozent und lag zuletzt bei 1981 Punkten. Die chinesischen Märkte tendieren leicht höher. "Die Risiken einer globalen Rezession sind plötzlich viel deutlicher geworden. Andererseits waren sie für einige schon immer klar", schrieb die Rabobank in einer Mitteilung. "Und glaubt irgendjemand, dass ein Umschwenken der Zentralbank sie in diesem Stadium weniger wahrscheinlich machen wird?"

Wall Street bleibt auf Klettertour Die US-Aktienmärkte hatten zu Beginn der neuen Woche an ihre Aufwärtsbewegung vom Freitag angeknüpft. Der Leitindex Dow Jones kletterte gestern auf den höchsten Stand seit fast dreieinhalb Monaten und schloss mit 33.912 Punkten um 0,45 Prozent höher. An der Technologiebörse Nasdaq ging es ebenfalls um 0,6 Prozent bergauf, der Auswahlindex Nasdaq 100 gewann sogar 0,75 Prozent. "Das Ausmaß dieser Bärenmarktrally hat viele überrascht, uns eingeschlossen", schrieben die Marktstrategen von Morgan Stanley in einem aktuellen Kommentar. Geschürt worden sei die Erholung von einer Kombination aus besser als befürchtet ausgefallenen Unternehmensgewinnen im zweiten Quartal und der anhaltenden Hoffnung auf einen weniger restriktiven geldpolitischen Kurs der US-Notenbank.

Euro kaum verändert Nach dem Kursrutsch vom Vortag notiert der der Euro auf niedrigerem Niveau bei 1,0159 Dollar. Auch im asiatischen Handel waren die Bewegungen überschaubar. Am Morgen erwartet der Devisenmarkt den ZEW-Konjunkturbericht aus Deutschland, am Nachmittag dann diverse US-Wirtschaftszahlen. Unter anderem Daten zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung im Juli.

Infineon-Chef sieht kein Ende der Halbleiterkrise Der Chef des Münchner Chip-Konzerns Infineon, Jochen Hanebeck, rechnet nicht mit einem schnellen Ende der Halbleiterkrise. Die starke Nachfrage in der Elektromobilität und bei erneuerbaren Energien komme zusammen, sagte Hanebeck, der seit April Vorstandsvorsitzender bei Infineon ist. "Wir stehen zwar auf dem Gaspedal und bauen die Kapazität aus. Aber ob wir die hohe Nachfrage bedienen werden können, ist unsicher", sagte er der "SZ". Sorgen mache ihm auch die Zuspitzung des Konfliktes um Taiwan. Europa sei von Halbleitern aus Taiwan noch abhängiger als von Energie aus Russland, sagte Hanebeck. "Bei sehr ausgefeilten Halbleiterprodukten, etwa Prozessoren für Smartphones und Mikrokontroller der neusten Generation für Anwendungen im Auto, ist die Abhängigkeit sehr groß." Es gebe keine Möglichkeit, diese Fertigungen im nötigen Umfang in den nächsten fünf bis zehn Jahren an anderer Stelle zu ersetzen.

Investor Loeb beflügelt Disney-Kurs Die Aktien von Walt Disney schlossen zwei Prozent höher. Grund ist der Wiedereinstieg des aktivistischen Investors Dan Loeb bei dem Unterhaltungskonzern. Loeb gab bekannt, seine Investmentfirma Third Point habe in den letzten Wochen einen "bedeutenden Anteil" an Walt Disney erworben. Zugleich hatte er größere Veränderungen beim Unternehmen gefordert, einschließlich einer Ausgliederung des Sportnetzwerks ESPN.