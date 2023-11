marktbericht DAX minimal im Minus erwartet Warteschleife an der Börse Stand: 28.11.2023 07:30 Uhr

Die Marke von 16.000 Punkten bleibt weiter der Dreh- und Angelpunkt im deutschen Leitindex. Auch heute dürfte sie zunächst schwer zurückzuerobern sein. Dazu sind die Vorgaben der Börsen in den USA nicht gut genug.

Bei 15.950 Punkten dürfte der DAX heute in den Handel auf XETRA starten, darauf deuten derzeit die vorbörslichen Indikationen hin. Gestern war der Index wieder unter die zuletzt eroberte 16.000er Marke gerutscht und hatte 0,4 Prozent tiefer bei 15.965 Zählern geschlossen.

"Ohne gute Nachrichten in Form positiver Wirtschaftsdaten wird es für den DAX schwer, kurzfristig wieder über die 16.000 zu springen", so Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners. "Es ist hoch wahrscheinlich, dass sich das zuletzt übliche Bild eines starken Novembers und eines anschließend schwächeren oder gar negativen Dezembers auch in diesem Jahr wiederholt."

Die Vorgaben aus Übersee sind am Morgen ebenfalls nicht dazu angetan, dem DAX neuen Schwung zu verleihen. In Erwartung wichtiger Konjunkturdaten haben sich die Anleger an der Wall Street am Abend zurückgehalten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor 0,2 Prozent auf 35.333 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 notierte ebenfalls 0,2 Prozent tiefer bei 4.550 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq hielt sich lange im Plus, schloss dann schließlich 0,1 Prozent schwächer bei 14.241 Punkten.

Am Devisenmarkt pendelt der Euro weiter unterhalb der Marke von 1,10 Dollar. Am Morgen notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0951 Dollar und damit fast exakt auf dem gestrigen Niveau. Auch am Rohstoffmarkt halten sich die Ausschläge in Grenzen. Ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent kostet derzeit wie gestern knapp 80 Dollar. Der Preis für die Feinunze Gold liegt wenig verändert bei 2014 Dollar.

Im DAX dürften sich die Kursausschläge bei Einzelwerten nach dem Auslaufen der Berichtssaison in Grenzen halten. Die Deutsche Bank stellt am Vormittag ihren Kapitalmarktausblick für das kommende Jahr vor. Neue Details zur eigenen Geschäftslage könnten den Kurs der Bank-Aktie bewegen.

Die Fluggesellschaft Cathay Pacific Airways will Insidern zufolge bei einer milliardenschweren Bestellung für Frachtflugzeuge Airbus bevorzugen. Die Airline aus Hongkong tendiere zu einer Order von etwa sechs Frachtflugzeugen des Typs Airbus A350, verlautete am Dienstag aus Branchenkreisen. Für die Modernisierung und den Ausbau der Flotte befand sich Cathay Pacific seit ein paar Monaten in Gesprächen mit Airbus und dem US-Rivalen Boeing über den Kauf neuer Frachtflugzeuge. Es gehe um einen Auftrag im Wert von rund zwei Milliarden Dollar nach Listenpreis, hieß es weiter.

Die Milliardenübernahme des Staubsaugerherstellers iRobot durch Amazon könnte nach Ansicht der EU-Kommission den Wettbewerb bei Saugrobotern einschränken. Amazon könnte über die Mittel verfügen und ein Interesse daran haben, die Konkurrenten von iRobot aus dem Markt zu drängen, so die EU-Wettbewerbshüter gestern. Dazu könne der Online-Riese ihnen etwa den Zugang zu seiner Handelsplattform verwehren oder erschweren. Die iRobot-Aktie verlor im Verlauf im US-Handel 17,4 Prozent. Amazon kann nun eine Anhörung hinter verschlossenen Türen verlangen, um die Bedenken der EU zu entkräften.

Die großen Hollywood-Studios haben seit zehn Tagen keine neuen Beiträge mehr bei Elon Musks Online-Plattform X veröffentlicht - und laut einem Medienbericht ist das kein Zufall. Die Medienunternehmen hätten die Entscheidung unter anderem getroffen, weil sie ein negatives Umfeld für ihre Marken befürchteten, berichtete der US-Sender CNN. Offiziell wollten sich Vertreter der Studios wie Sony Pictures und Warner Bros. nicht äußern. Mitte November wurde das Ansehen von X gleich zwei Mal beschädigt. Besitzer Musk befürwortete einen Beitrag mit einer antisemitischen Verschwörungstheorie. Außerdem zeigten Hassrede-Forscher auf, wie Anzeigen bekannter Marken neben Nazi-Inhalten auftauchten.

Telefonica Deutschland (O2) bereitet einem Pressebericht zufolge zufolge eine weitreichende Partnerschaft mit dem Mobilfunkunternehmen Freenet vor. Die Unternehmensführung erwäge, den Hamburgern mit attraktiveren Konditionen entgegenzukommen und den Zugang zum schnellen 5G-Netz des Konzerns zu eröffnen, so das "Handelsblatt". Hintergrund sei ein Geschäft des 1&1-Chefs Ralph Dommermuth mit Vodafone. Dieser hatte im August überraschend verkündet, dass seine zwölf Millionen Mobilfunkkunden vom kommenden Jahr an vom O2- auf das Vodafone- Netz wechseln. Bei Telefónica könnten in der Folge von 2026 an die Umsätze einbrechen.