marktbericht Vor US-Inflationsdaten Aktienmarkt tritt auf der Stelle Stand: 14.11.2023 07:26 Uhr

Atemholen nach den Gewinnen der vergangenen Handelstage: Der DAX dürfte heute auf dem gestrigen Schlussstand starten. Die Wall Street hat nur leicht im Plus geschlossen, viele Investoren warten derzeit gespannt ab.

Mit rund 15.340 Punkten dürfte der deutsche Leitindex in den XETRA-Handel starten, darauf deuten derzeit die vorbörslichen Signale hin. Damit würde sich der DAX fast genau auf dem Niveau des gestrigen Schlussstandes bewegen, tags zuvor hatte der Index noch um 0,7 Prozent auf 15.345 Zähler zugelegt.

Die US-Börsen hatten am Abend nach der jüngsten Rally nur kleine Gewinne verbucht. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent höher auf 34.337 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,2 Prozent auf 13.767 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,1 Prozent auf 4.411 Punkte ein.

Mit Spannung wartet der Markt auf die US-Inflationsdaten für Oktober, die heute Nachmittag veröffentlicht werden, um daraus Schlüsse für die weitere Zinspolitik der US-Notenbank Fed zu ziehen. "Wenn die Zahlen im Jahresvergleich weiterhin rückläufig sind, dann besiegelt das die Tatsache, dass die Fed im Dezember nicht erhöhen wird und höchstwahrscheinlich mit der Anhebungskampagne fertig ist", so Peter Cardillo, Chefvolkswirt bei Spartan Capital Securities.

Auch in Asien haben die Aktienmärkte am Morgen keine klare Richtung gefunden. Die Börse in Shanghai legte um 0,1 Prozent zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen trat auf der Stelle. Der japanische Nikkei-Index schloss dagegen 0,3 Prozent höher bei 32.696 Punkten.

Am Devisenmarkt dürften die US-Verbraucherpreise ebenfalls im Tagesverlauf für Bewegung sorgen. Der Euro notiert derzeit mit 1,0695 Dollar erneut knapp unter der Marke von 1,07 Dollar. Auch am Rohstoffmarkt bleiben derzeit große Bewegungen aus. Rohöl der Nordseesorte Brent notiert leicht höher bei 82,25 Dollar. Die Feinunze Gold kostet wie gestern rund 1.945 Dollar.

Am deutschen Aktienmarkt dürften im Tagesverlauf eine Reihe von Quartalsbilanzen der Firmen aus dem DAX und den Nebenwerteindizes für Kursbewegungen sorgen. Am Morgen hat bereits der Energiekonzern RWE seine Geschäftszahlen vorlegt. RWE hat in den ersten neun Monaten seinen Gewinn gesteigert. Das bereinige Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ist von Januar bis Ende September auf 6,15 Milliarden Euro von zuvor 3,4 Milliarden Euro geklettert. Dazu haben insbesondere höhere Erträge aus der Stromerzeugung und dem Energiehandel beigetragen. RWE bekräftigte zudem seine Jahresgewinnprognose.

Der Rüstungszulieferer Hensoldt steht nach eigenen Angaben vor der Übernahme des Militärdienstleisters ESG. Hensoldt sei "in exklusiven Verhandlungen über den Erwerb dieses herstellerunabhängigen Systemintegrators und Technologie- und Innovationspartners für Verteidigung und öffentliche Sicherheit", mit einem Abschluss sei bis Anfang Dezember zu rechnen. Zur Finanzierung des Zukaufs bereitet Hensoldt eine Kapitalerhöhung um bis zu zehn Prozent vor, an der sich der Bund - entsprechend seiner Beteiligung an Hensoldt - zu einem Viertel beteiligen würde. Diese könnte zum aktuellen Kurs rund 280 Millionen Euro einbringen.

Die Deutsche Pfandbriefbank hält trotz der Krise am Immobilienmarkt an ihren Plänen für das Neugeschäft in diesem Jahr fest. Vorstandschef Andreas Arndt rechnet weiterhin mit einem Neugeschäftsvolumen zwischen 6,5 und 8 Milliarden Euro, wie der Gewerbeimmobilien-Finanzierer bei der Vorlage endgültiger Quartalszahlen mitteilte. Diese Prognose hatte er bereits im Sommer gekappt. In den ersten neun Monaten summierte sich das Neugeschäft auf lediglich 4,2 Milliarden Euro nach 6,6 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

Nach XETRA-Schluss hatte gestern Immobilieninvestor Patrizia aus dem SDAX seine im Juli gesenkte Ergebnisprognose bestätigt. Nach neun Monaten sei ein Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) von 50,2 (Vorjahreswert 78,8) Millionen Euro erreicht worden. Damit habe man das untere Ende der Prognosebandbreite für das Gesamtjahr von 50 bis 70 Millionen Euro bereits erreicht. Das verwaltete Immobilien- und Infrastrukturvermögen blieb mit 58 (59,1) Milliarden Euro nahezu unverändert.

MDAX-Unternehmen TAG Immobilien plant für das laufende Geschäftsjahr erneut keine Dividende auszuzahlen. Die dadurch im Unternehmen verbleibende Liquidität soll stattdessen zur Stärkung der Kapitalbasis genutzt werden, so TAG am Abend. Zudem sollen damit neue Projekte in Polen, sowohl im Verkaufs- als auch im Vermietungsgeschäft, finanziert werden. Die Aktie war bereits gestern nachbörslich um fast fünf Prozent im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs abgerutscht.