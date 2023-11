marktbericht DAX mit leichten Verlusten erwartet Der Schwung an der Börse erlahmt Stand: 07.11.2023 07:32 Uhr

Nach dem Überspringen der Marke von 15.000 Punkten fehlt dem deutschen Leitindex die Energie für eine weitere Aufwärtsbewegung. Die Vorgaben aus Übersee sind durchwachsen, und der Nahost-Konflikt belastet weiter.

Bei 15.110 Punkten dürfte der DAX am Morgen in den XETRA-Handel starten, darauf deuten vorbörsliche Indikationen hin. Das wäre ein Minus von 0,15 Prozent, nachdem das Börsenbarometer bereits gestern mit moderaten Verlusten geschlossen hatte.

Im Krieg in Gaza ist derzeit keine Beruhigung in Sicht. Das könnte sich belastend auf den Aktienmarkt auswirken. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat eine längere Feuerpause im Gazastreifen vorerst ausgeschlossen. "Ohne die Freilassung der Geiseln wird es keine allgemeine Feuerpause im Gazastreifen geben", so Netanjahu gegenüber dem US-Fernsehsender ABC am Abend. Zuvor hatte Israels Regierungschef bereits mit US-Präsident Joe Biden über zeitlich begrenzte Feuerpausen im Gaza-Krieg gesprochen.

Die US-Börsen zeigten sich am Abend robust, aber auch an der Wall Street ist die Aufwärtsbewegung, die in der vergangenen Woche eingeleitet wurde, erst einmal zu Ende. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Montag 0,1 Prozent höher auf 34.095 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,3 Prozent auf 13.518 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4365 Punkte zu. In der vergangenen Woche hatten vor allem Aussichten auf ein Ende der Zinserhöhungen eine kleine Rally am Aktienmarkt ausgelöst.

In Asien zeigen die Börsenindizes am Morgen südwärts. Die Tokioter Börse hat ihre Serie von Kursgewinnen am Dienstag beendet. Der Nikkei-Index schloss 1,3 Prozent tiefer bei 32.72 Punkten. Händler verwiesen auf die vorangegangenen vier Handelstage, die alle mit einem Plus geendet hatten. Die Börse in Shanghai lag 0,35 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor fast 0,7 Prozent.

Die chinesischen Handelsplätze reagierten damit auch auf schwache Exportdaten aus China. Chinas Außenhandel ist im Oktober verglichen mit dem Vorjahresmonat bei Exporten und Importen um 2,5 Prozent zurückgegangen, wie die chinesische Zollbehörde mitteilte. Demnach stand ein Plus von drei Prozent bei den Importen einem Minus von 6,4 Prozent bei den Exporten gegenüber. Experten hatten vorab mit weniger deutlich sinkenden Exporten gerechnet.

Am Devisenmarkt kann sich der Euro knapp über der Marke von 1,07 Dollar behaupten. Als Reaktion auf die Zinssignale aus den USA hatte die europäische Gemeinschaftswährung in der vergangenen Woche ruckartig um rund einen Cent zugelegt.

Nach dem gestrigen Anstieg haben sich die Ölpreise am Morgen wieder leicht nach unten bewegt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet im frühen Handel 84,60 Dollar. Angetrieben wurden die Rohölpreise zuletzt von der Aussicht auf ein anhaltend knappes Angebot. Am Wochenende hatte Saudi-Arabien bekräftigt, die Produktionsbegrenzungen zumindest bis Jahresende fortführen zu wollen. Der Goldpreis liegt am Morgen kaum verändert bei 1.974 Dollar.

Am deutschen Aktienmarkt könnte heute im DAX der Titel der Deutschen Börse im Fokus stehen. Der Konzern will eigene Aktien zurückkaufen. Beginnend im ersten Quartal 2024 sollen Anteilsscheine für 300 Millionen Euro erworben werden, so das Unternehmen gestern Abend. Künftig sollen 30 bis 40 Prozent des den Anteilseignern zuzurechnenden Periodenüberschusses als Dividende ausgeschüttet werden. Dabei sei eine steigende Dividende pro Anteilsschein geplant. Bei überschüssiger Liquidität wolle das Unternehmen die Dividende durch Aktienrückkäufe ergänzen.

Der LKW-Hersteller hat im dritten Quartal trotz eines leichten Rückgangs des Absatzes mehr Umsatz und ein besseres operatives Ergebnis erzielt. Das bereinigte Betriebsergebnis legte von Juli bis September gegenüber dem Vorjahreszeitraum um fünf Prozent auf 1,34 Milliarden Euro zu. Der Umsatz kletterte um drei Prozent auf 13,9 Milliarden Euro. Im dritten Quartal verkaufte der Weltmarktführer für Schwerlaster mit knapp 129.000 Fahrzeugen fünf Prozent weniger als vor Jahresfrist. Unter dem Strich sank der Gewinn von Daimler Truck leicht auf 957 Millionen Euro.

Der Telekomausrüster Adtran Networks (früher Adva Optical) hat im dritten Quartal wegen einer schwachen Nachfrage deutlich weniger umgesetzt und verdient. Der Umsatz sei um fast ein Fünftel auf knapp 146 Millionen Euro gefallen, so SDAX-Unternehmen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ist um etwas mehr als ein Viertel auf 8,7 Millionen Euro gesunken. Die Entwicklung kommt nicht unerwartet, da Unternehmenschef Tom Stanton bereits im Sommer ein schwaches Geschäft im zweiten Halbjahr angekündigt hatte.

Die Übernahme der Credit Suisse hat die UBS im dritten Quartal in die roten Zahlen gedrückt. Unter dem Strich verbuchte die Schweizer Großbank von Juli bis September einen Fehlbetrag von 785 Millionen Dollar, wie die UBS mitteilte. Belastend wirkten dabei unter anderem Umbaukosten. Analysten hatten einer von dem Institut selbst erhobenen Umfrage zufolge für das dritte Quartal mit einem Minus von 444 Millionen Dollar gerechnet. In der Vorjahresperiode hatte die UBS - damals noch ohne die Credit Suisse - einen Gewinn von 1,73 Milliarden Dollar eingefahren. Der bereinigte Vorsteuergewinn für den ganzen Konzern erreichte im dritten Quartal 844 Millionen Dollar.

Der Bürovermieter WeWork hat seinen länger erwarteten Insolvenzantrag gestellt. Gerichtsunterlagen zufolge will das einstmals wertvollste US-Start-up nach dem als "Chapter 11" bezeichneten Verfahren eine Sanierung anstreben. Schon in der vergangenen Woche hieß es, WeWork wolle in dieser Woche den Antrag stellen, um seine Schulden in den Griff zu bekommen. WeWork wurde einst mit 47 Milliarden Dollar bewertet, ist inzwischen an der Börse jedoch nur noch 44 Millionen Dollar wert. Schwarze Zahlen hat WeWork nie geschrieben.