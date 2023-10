marktbericht DAX knapp im Minus erwartet Keine Entlastung auf dem Parkett Stand: 31.10.2023 07:36 Uhr

Die Aktienmärkte bleiben angesichts der Lage in Nahost weiter stark belastet. Der DAX dürfte auch heute nicht zu einer Erholungsbewegung ansetzen. Anleger meiden das Risiko und gehen keine neuen Engagements ein.

Bei 14.700 Punkten dürfte der deutsche Leitindex in den XETRA-Handel starten, darauf deuten am Morgen vorbörsliche Indikationen hin. Die Krise in Nahost strahlt damit weiterhin auf die Finanzmärkte aus, derzeit ist in dem Konflikt keine Entspannung Sicht. Gestern hatte der DAX nach nervösem Handel ein kleines Plus von 0,2 Prozent auf 14.717 Punkte verbucht.

Die Vorgaben aus Übersee sind am Morgen uneinheitlich. Nach einer bislang schwachen zweiten Oktoberhälfte hat sich der Dow-Jones-Index in den USA am Abend überraschend deutlich um 1,6 Prozent auf 32.929 Punkte erholt. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,2 Prozent auf 4.167 Punkte. Für den überwiegend mit Technologiewerten bestückten Nasdaq 100 ging es um 1,1 Prozent auf 14.336 Zähler nach oben. Die Anleger begrüßten es offenbar, dass der militärische Vorstoß Israels im Gazastreifen begrenzter ausfalle als erwartet, so Pierre Veyret, Analyst beim Broker Activtrades. Angesichts der angespannten geopolitischen Lage könne die Stimmung aber schnell wieder kippen.

Deutlich kleiner fielen die Kursausschläge in Asien aus. Der japanische Nikkei-Index gewann 0,5 Prozent auf 30.859 Punkte. Die Märkte reagierten damit positiv auf die Entscheidung der japanischen Zentralbank, an ihrer lockeren Geldpolitik festzuhalten. Die Bank of Japan (BoJ) beschloss, ihr Programm zur Steuerung der sogenannten Renditekurve noch flexibler zu handhaben. Mit ihrer zweiten Anpassung innerhalb von drei Monaten entschied die Zentralbank, 1,0 Prozent als neuen Referenzpunkt für die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen zu verwenden. Die bisherige Vorgabe, dass die Renditen um plus oder minus 0,5 Prozent schwanken sollten, ließen die Notenbanker fallen.

Die Börse in Shanghai lag dagegen 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,7 Prozent. Zuvor war bekannt geworden, dass die Stimmung in Chinas großen und staatlichen Industriebetrieben im Oktober wieder deutlich gefallen ist. Wie das Pekinger Statistikamt heute mitteilte, sank der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im Vergleich zum Vormonat von 50,2 auf 49,5 Punkte.

Investoren warten derzeit zudem auf eine Entscheidung der US-Notenbank, die morgen ansteht. Die Anleger hoffen, dass die Fed angesichts der jüngsten schwachen Konjunkturdaten erneut eine Zinspause einlegt. Die Währungshüter versuchen, mit Zinserhöhungen die Inflation einzudämmen, ohne die Wirtschaft abzuwürgen.

Am Devisenmarkt pendelte der Euro weiterhin um die Marke von 1,06 Dollar. Die europäische Gemeinschaftswährung bewegt sich damit weiterhin in dem engen Handelskorridor der vergangenen Tage. Am Rohstoffmarkt stabilisieren sich die Notierungen am Morgen nach dem leichten Rückgang vom Vortag. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet am Morgen 86,65 Dollar. Die Furcht vor einer Eskalation des Konfliktes zwischen Israel und der Hamas hatte die Preise am Freitag gut drei Prozent in die Höhe getrieben. Der Preis für die Feinunze Gold liegt bei 1.993 Dollar.

Im DAX dürfte die Aktie von Siemens Energy weiter die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Nach dem Kurssturz in der vergangenen Woche hatte sich das Papier gestern um 13 Prozent erholt. Die Bundesregierung drängt den Großaktionär Siemens laut Medienberichten zu einer Unterstützung in Milliardenhöhe. Der Bund sei im Gegenzug bereit, Kreditgarantien im Umfang von acht Milliarden Euro zu gewähren, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Der DAX-Konzern Qiagen hat weiter mit dem Nachfragerückgang bei Coronatests zu kämpfen. Im dritten Quartal sank der Umsatz deshalb um fünf Prozent auf 476 Millionen Dollar, wie das Unternehmen am Abend mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen stand ein Umsatz von 470 Millionen Dollar zu Buche - mehr als die zuletzt prognostizierten mindestens 465 Millionen Dollar. Qiagen kam dabei ein Wachstum bei Nicht-Covid-Produkten von fünf Prozent zu Gute. Unter dem Strich fiel das Konzernergebnis um ebenfalls sechs Prozent auf 78 Millionen Euro.

Niedrigere Preise und ein deutlicher Nachfragerückgang belasten BASF. Von Juli bis September fiel das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) um gut 57 Prozent auf 575 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt 601 Millionen erwartet. Der Umsatz sank um mehr als 28 Prozent auf 15,7 Milliarden Euro. Unter dem Strich schrieb BASF auch wegen Belastungen bei der Beteiligung an dem Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea einen Verlust von 249 Millionen Euro nach einem Gewinn von 909 Millionen Euro vor Jahresfrist. Nach einem Einbruch im dritten Quartal erwartet der Chemiekonzern nun Umsatz und Ergebnis am unteren Ende der bisherigen Prognosespanne.

Dem Duisburger Stahlhändler Klöckner & Co aus dem SDAX machen die maue Konjunktur und die gesunkenen Stahlpreise in Europa zu schaffen. Für das laufende Jahr erwarte man nur noch ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) von 170 bis 200 Millionen Euro statt der bisher erwarteten 220 bis 280 Millionen, so das Unternehmen gestern nach Börsenschluss. Im Vorjahr hatte Klöckner & Co mit 417 Millionen Euro noch deutlich mehr verdient. Um gegenzusteuern, sollen im europäischen Stahlhandelsgeschäft rund zehn Prozent der Stellen abgebaut werden.

Elon Musks Online-Plattform X räumt laut Medienberichten einen starken Wertverlust ein, seit der Tech-Milliardär sie vor einem Jahr noch unter dem Namen Twitter gekauft hat. Bei einer Zuteilung von Aktien an Mitarbeiter sei X insgesamt mit 19 Milliarden Dollar bewertet worden, schrieben gestern unter anderem das Magazin "Fortune" und die Nachrichtenagentur Bloomberg. Musk hatte im Oktober 2022 rund 44 Milliarden Dollar für Twitter bezahlt. Der Plattform macht seit der Übernahme ein erheblicher Rückgang der Werbeerlöse zu schaffen.