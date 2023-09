marktbericht DAX mit Verlusten erwartet Noch einen kleinen Schritt zurück Stand: 06.09.2023 07:26 Uhr

Die Stimmung auf dem Börsenparkett bleibt eher trübe. Auch heute müssen sich Anleger auf ein mühsames Lavieren durch den Tag einstellen. Der DAX wird am Morgen zunächst mit Verlusten erwartet.

Bei 15.730 Punkten dürfte der deutsche Leitindex in den Handelstag auf XETRA starten, dies signalisieren vorbörsliche Kurse derzeit. Damit setzt sich eine schwierige Börsenwoche ohne nennenswerte Impulse fort. Gestern hatte der DAX nach schwankungsarmem Handel 0,3 Prozent tiefer bei 15.772 Zählern geschlossen.

Die Vorgaben aus Übersee sind wenig nützlich für neue Kaufentscheidungen bei den Anlegerinnen und Anlegern. Nachdem die US-Börsen wegen des Feiertags "Labor Day" am Montag geschlossen hatten, ging es gestern Abend bei den US-Indizes erst einmal abwärts. Enttäuschende Daten aus dem Dienstleistungssektor in China sowie die gestiegenen Renditen bei US-Staatsanleihen drückten die Kauflaune.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,6 Prozent tiefer auf 34.641 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 14.020 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 4.496 Punkte ein.

In Asien zeigen die Märkte am Morgen ein uneinheitliches Bild. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,7 Prozent. In Japan dagegen legten die Aktien zu, nachdem ein Vertreter der japanischen Notenbank BoJ erklärt hatte, er sehe erste Signale für einen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik. Der Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 33.262 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent und lag bei 2393 Punkten.

Am Devisenmarkt hat der Euro weiterhin einen schweren Stand gegenüber dem Dollar. Die unsicheren globalen Konjunkturaussichten schürten die Nachfrage nach der US-Devise, hieß es von Experten, die lieber den "sicheren Hafen" Dollar ansteuerten. Ein Euro kostet am Morgen 1,0731 Dollar.

Am Rohölmarkt überlagern derzeit Sorgen über ein mangelndes Angebot an Öl den allgemeinen Konjunkturpessimismus. Saudi-Arabien und Russland kündigten gestern an, ihre Lieferkürzungen um weitere drei Monate bis zum Jahresende zu verlängern und trieben damit die Ölpreise um rund zwei Prozent nach oben. Öl der Nordsee-Sorte Brent verteuerte zwischenzeitlich erstmals seit November wieder auf über 90 Dollar. Am Morgen notiert Brent bei 89,85 Dollar.

Der Internetdienstanbieter United Internet steigt Mitte September in den Index der mittelgroßen Werte MDAX auf. Weichen muss dafür die Aktie des Maschinenbauers Krones, wie die Deutsche Börse im Anschluss an die Indexüberprüfung am Abend nach Handelsschluss mitteilte. Den Platz von United Internet im Kleinwertesegment SDAX nimmt dafür Börsenneuling Thyssenkrupp Nucera ein. Den SDAX wird zudem künftig Ionos bereichern. Platz machen muss dafür der Anbieter von Bildverarbeitungskomponenten Basler. Die Änderungen treten am 18. September in Kraft.

Der britische Chip-Designer ARM unterzeichnet kurz vor seinem avisierten Börsengang einen langfristigen Vertrag mit Apple. Der Technologie-Deal reiche "über das Jahr 2040 hinaus", wie aus den gestern eingereichten Unterlagen für den Börsengang von Arm hervorgeht. Apple ist eines der großen Technologieunternehmen, die in den Börsengang von ARM investieren. ARM besitzt das geistige Eigentum an der Computerarchitektur für die meisten Smartphones weltweit und vergibt Lizenzen an Apple und viele andere Unternehmen.

Die US-Kartellbehörde FTC will laut einem Zeitungsbericht noch in diesem Monat ihre Klage gegen die Geschäftspraktiken von Amazon einreichen. Die Klage richtet sich gegen das Logistikprogramm des Unternehmens, die Preisgestaltung auf der Website von Drittanbietern und werde "strukturelle Abhilfemaßnahmen" vorschlagen, die zur Zerschlagung des Konzerns führen könnten, so das "Wall Street Journal".