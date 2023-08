marktbericht DAX mit Gewinnen erwartet Wie weit trägt die Gegenbewegung? Stand: 09.08.2023 07:28 Uhr

Nach den Rückschlägen der vergangenen Handelstage dürfte der deutsche Leitindex heute eine kleine Konsolidierung schaffen. Allerdings werden die Investoren weiterhin von einer ganze Reihen von Sorgen belastet.

Bei 15.866 Punkten wird der DAX zum Handelsstart am Morgen laut vorbörslicher Signale erwartet, das entspricht einem Plus von 0,6 Prozent. Gestern ging es allerdings noch deutlicher bergab. Der Index schloss den XETRA-Handel mehr als ein Prozent tiefer auf 15.775 Punkte.

Schwache Exportdaten aus China und eine Abstufung der Bonität mehrerer US-Banken durch die Rating-Agentur Moody's drückten die US-Börsen gestern zum Handelsstart. Dank einer späten Gegenbewegung hielten sich die Verluste am Abend dann aber in Grenzen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss noch 0,5 Prozent tiefer auf 35.314 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,8 Prozent auf 13.884 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 4499 Punkte ein.

Auch an den asiatischen Börsen herrschen am Morgen Verluste vor. Der japanische Nikkei-Index notiert 0,4 Prozent tiefer bei 32.253 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gibt um 0,4 Prozent auf 2282 Punkte nach. Die Börse in Shanghai liegt 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verliert 0,1 Prozent.

Dass es in Fernost heute keine Kurserholung gibt, liegt an neuen schlechten Konjunkturnachrichten aus China. Die chinesische Wirtschaft ist in die Deflation gerutscht: Wie das Statistikamt in Peking mitteilte, sanken Verbraucherpreise im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Prozent. Bereits im Juni hatten die Preise nur noch stagniert, nachdem sie im Mai noch leicht um 0,2 Prozent gestiegen waren. Die Erzeugerpreise lagen den zehnten Monat in Folge im Minus und sanken im Juli um 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Erzeugerpreise sind die Preise, die die Hersteller für ihre Produkte verlangen.

Die Pendelbewegung der europäischen Gemeinschaftswährung gegenüber dem Dollar geht weiter. Nachdem gestern die Marke von 1,10 Dollar wieder übersprungen wurde, notiert der Euro am Morgen mit 1,0965 Dollar wieder darunter.

Die Ölpreise bleiben auf ihrem hohen Niveau. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet 85,50 Dollar je Barrel, die US-Sorte WTI notiert bei 82,85 Dollar. Der Preis für die Feinunze Gold hat sich leicht auf 1930 Dollar verteuert.

Im DAX stehen am Morgen die Aktien von E.ON im Mittelpunkt des Interesses. Wegen eines schwächeren Zinsergebnisses hat der Konzern im zweiten Quartal deutlich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Auf die Aktionäre entfielen in den drei Monaten bis Ende Juni 1,16 Milliarden Euro Gewinn und damit 19 Prozent weniger. Im Tagesgeschäft lief es aber, wie bereits bekannt, deutlich besser als im vergangenen Jahr, der Konzern hatte Ende Juli bereits vorläufige Halbjahreszahlen vorgelegt. Diese wurden nun ebenso bestätigt wie die vor zwei Wochen nach oben geschraubte Jahresprognose.

Der Diagnostikkonzern Qiagen hat wegen eines Nachfragerückgangs nach Corona-Tests und ausbleibender Großkundenaufträge seine Jahresziele gesenkt. Für 2023 rechnet der DAX-Konzern nun zu konstanten Wechselkursen mit einem Umsatz von mindestens 1,97 Milliarden Dollar sowie mit einem bereinigtem Gewinn je Aktie von mindestens 2,07 Dollar. Bisher hatte Qiagen zu konstanten Wechselkursen einen Umsatzrückgang auf mindestens 2,05 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von mindestens 2,10 Dollar erwartet. Qiagen bekommt bereits seit längerem eine deutliche geringere Nachfrage nach Corona-Tests zu spüren.

Der Rüstungskonzern bereitet laut einem Medienbericht einen weiteren Export von Kampfpanzern in die Ukraine vor. Dazu habe das Unternehmen 50 Leopard-1-Panzer vom belgischen Unternehmen OIP Land Systems erworben, so das "Handelsblatt". Die Fahrzeuge sollen nun an den deutschen Standorten des Düsseldorfer Konzerns für den Einsatz in der Ukraine neu ausgerüstet werden. Letztlich werden von den 50 Kampfpanzern rund 30 Einheiten an die Ukraine geliefert werden können. Der Kampfpanzer ist der Vorläufer des derzeit von der Bundeswehr eingesetzten Leopard 2.

Der Google-Mutterkonzern Alphabet und das Musiklabel Universal Music führen einem Medienbericht zufolge Gespräche über die Lizenzierung von Künstlerstimmen und Melodien für mit künstlicher Intelligenz (KI) generierte Songs. Das berichtet die "Financial Times" (FT). Die Musikbranche kämpft gegen "Deepfake"-Songs, die mithilfe generativer KI erstellt wurden und die Stimmen von Künstlern oft ohne deren Zustimmung nachahmen. Das Ziel der Gespräche bestehe darin, ein Instrument zu entwickeln, mit dem Fans Titel erstellen und die Inhaber der Urheberrechte dafür bezahlen können. Die Künstler sollen dabei die Wahl haben, sich für den Prozess zu entscheiden.

Der US-Medien- und Unterhaltungskonzern Walt Disney steigt gemeinsam mit dem Kasino-Besitzer Penn Entertainment in das Sportwettengeschäft ein. Das Geschäft solle unter dem Namen ESPN Bet firmieren, teilten beide Unternehmen am Dienstag mit. Disney betreibt den Sportsender ESPN, der zuletzt wegen rückläufiger Abonnentenzahlen unter Druck stand. Bei dem Geschäft wird Penn ESPN 1,5 Milliarden Dollar in bar zahlen und Optionsscheine im Wert von rund 500 Millionen Dollar anbieten, um seine Aktien über einen anfänglichen Zeitraum von zehn Jahren im Austausch für die Marke, Werbedienstleistungen und andere Rechte zu erwerben.