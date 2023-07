marktbericht Woche der Zinsentscheide Anleger warten weiter ab Stand: 25.07.2023 07:26 Uhr

Die Kursschwankungen an der Börse werden sich auch heute in Grenzen halten. Vor wichtigen Zinsentscheidungen der Notenbanken in den kommenden Tagen lassen es die Investoren am Morgen zunächst ruhiger angehen.

Der DAX wird nach vorbörslichen Signalen bei rund 16.165 Punkten in den XETRA-Handel starten. Das entspräche einem Minus von 0,2 Prozent. Gestern hatte der Index nach trägem Handel 0,1 Prozent auf 16.191 Zähler hinzugewonnen. Damit bleibt die Marke von 16.000 Punkten weiterhin Dreh- und Angelpunkt des Marktes.

Ganz anders wie schon seit rund zwei Wochen die US-Börsen: Die Hoffnung auf starke Bilanzen großer Technologiekonzerne hat den US-Leitindex Dow Jones erneut um 0,5 Prozent auf 35.411 Punkte nach oben geschoben. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,2 Prozent vor auf 14.058 Zähler und der breit gefasste S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 4554 Stellen.

Heute stehen im Tagesverlauf Geschäftszahlen des Softwarekonzerns Microsoft und der Google-Mutter Alphabet an. Auch der Streaming-Anbieter Spotify und der Autokonzern General Motors (GM) legen Zahlen vor. Am Mittwoch öffnet die Facebook-Mutter Meta ihre Bücher.

Investoren warten zudem auch auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed morgen. Die Märkte haben sich auf eine Zinserhöhung um einen viertel Prozentpunkt eingestellt. "Wie sich Fed-Chef Powell dazu erklärt und ob die Juli-Zinserhöhung die letzte in diesem Zyklus sein wird, am Mittwochabend wissen wir mehr", so Jürgen Molnar, Stratege vom Broker RoboMarkets. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird am Donnerstag voraussichtlich nochmals die Zinsen erhöhen.

Die Börsen in Asien liefern am Morgen unterschiedliche Vorgaben. Die angekündigte Unterstützung der Regierung in Peking für die stotternde Wirtschaft nach der Corona-Pandemie lässt am Dienstag die Anleger in China aufatmen. Die Börse in Shanghai lag 1,8 Prozent im Plus. Dagegen sind die Anleger in Japan im Vorfeld der Zinsentscheidungen vorsichtig: Der Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 32.606 Punkten.

Am Devisenmarkt bleibt der Euro nach den Rückgängen der vergangenen Tage gegenüber dem Dollar nun stabil. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert am Morgen kaum verändert bei 1,1068 Dollar.

Die Ölpreise tendierten weiter fest. Die Nordsee-Sorte Brent kostet derzeit knapp 83 Euro je Barrel. Damit liegen die Preise auf dem höchsten Stand seit drei Monaten. Laut Experten hat eine Reihe von Faktoren zu den Kursgewinnen beigetragen. So etwa die Kürzung der Fördermenge durch Saudi Arabien, die russische Exportreduzierung und gute Konjunkturdaten.

Am deutschen Aktienmarkt sind zwei Unternehmen durch Anpassungen ihrer Geschäftsprognosen in den Fokus gerückt. Wegen der schwachen Geschäfte mit Pflanzenschutzmitteln wie dem Unkrautvernichter Glyphosat hat Bayer am Abend seine Jahresziele zusammengestrichen. Demnach nimmt der Konzern eine Abschreibung auf sein Glyphosat-Geschäft in Höhe von 2,5 Milliarden Euro vor, was zu einem Verlust von zwei Milliarden Euro im zweiten Quartal führen werde. An der Börse kommen die Neuigkeiten schlecht an. Die Aktie gab bereits im Abendhandel nach und dürfte heute mit Verlusten starten.

Dagegen wird der Sportartikelkonzern Adidas nach den ersten Verkäufen seines Bestandes von Produkten der "Yeezy"-Reihe optimistischer. Adidas hatte sie einst gemeinsam mit dem Skandalrapper Kanye West auf den Markt gebracht. Nun soll der erwartete Verlust 2023 geringer ausfallen, teilte das Unternehmen gestern Abend mit. Adidas geht für das Jahr von einem negativen Betriebsergebnis von 450 Millionen Euro aus, nach zunächst geschätzten 700 Millionen Euro.

Die Übernahme der Software AG durch den Investor Silver Lake hat Folgen für die Indexzugehörigkeit der Aktien des Darmstädter Unternehmens. Die Papiere fallen heute aus dem MDAX und dem TecDAX. Neu im Index mittelgroßer Werte ist dafür der Automobilzulieferer Vitesco, der aus dem SDAX aufsteigt. Für Vitesco kehrt der Fußballklub Borussia Dortmund in den SDAX zurück. Durch die Übernahme war der Streubesitz bei Software AG unter die für eine Indexberücksichtigung notwendige Schwelle von zehn Prozent gesunken.

Die Schweizer Großbank UBS zahlt mehr als 380 Millionen Dollar an Strafen in den USA und Großbritannien für den kürzlich übernommenen Konkurrenten Credit Suisse. Dabei geht es vor allem um Verfehlungen im Risikomanagement bei Geschäften mit dem zusammengebrochenen Hedgefonds Archegos. In den USA stimmte UBS einer Strafe von 268,5 Millionen Dollar zu, wie die US-Notenbank Federal Reserve mitteilte. In Großbritannien verhängte die Prudential Regulation Authority eine Rekordstrafe von 87 Millionen Pfund.