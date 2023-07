marktbericht DAX erneut ohne Schwung Anleger im Käuferstreik Stand: 19.07.2023 07:37 Uhr

Auch zur Wochenmitte kommt der DAX allenfalls in Trippelschritten voran. Die Marke von 16.000 Punkten bleibt gefährlich nahe. Dabei haben die US-Börsen am Abend eine kleine Kursrally aufs Parkett gelegt.

Mit 16.118 Punkten dürfte der deutsche Leitindex nach vorbörslichen Indikationen in den Handel auf XETRA starten. Das entspricht einem kleinen Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Schlussstand von gestern, als der DAX 0,4 Prozent auf 16.125 Zähler zulegen konnte.

Die mangelnde Kauflust am deutschen Aktienmarkt verwundert ein wenig, weil die US-Börsen am Abend deutlich höher geschlossen hatten. Der Dow-Jones-Index rückte nach der jüngsten Rally erneut um 1,1 Prozent auf 34.951 Punkte vor - der höchsten Stand seit April 2022. Der technologielastige Nasdaq stieg um 0,8 Prozent auf 14.353 Stellen und der breit gefasste S&P 500 um 0,7 Prozent auf 4554 Zähler.

Die US-Indizes hatten dabei vor allem auf gute Quartalszahlen der beiden Großbanken Bank of America und Morgen Stanley reagiert. Höhere Zinseinnahmen bescherten der Bank of America im zweiten Quartal einen Gewinnsprung von fast 20 Prozent. Die Aktie legte 4,4 Prozent zu. Auch Konkurrent Morgan Stanley punktete bei Anlegern. Der Gewinnrückgang wegen der Flaute im Geschäft mit Fusionen fiel geringer aus als erwartet.

Aus Asien kommen am Morgen unterschiedliche Signale von den Aktienmärkten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg im Verlauf um mehr als ein Prozent auf ein Zwei-Wochen-Hoch von 32.810 Punkten. Alle 33 Industriewerte der Tokioter Börse legten zu. Dagegen trüben die schwachen chinesischen Wachstumsdaten vom Montag die Stimmung an den chinesischen Börsen: Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,4 Prozent.

Am Devisenmarkt kann sich der Euro weiter über der Marke von 1,12 Dollar halten. Die Aussicht auf eine Pause bei Zinserhöhungen in den USA stärkt die europäische Gemeinschaftswährung, die derzeit bei 1,1220 Dollar notiert. Kaum verändert notieren am Morgen die Ölpreise. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet rund 79 Dollar. Der Preis für eine Feinunze Gold liegt bei 1975 Dollar.

Im Fokus könnten heute zwei DAX-Werte wegen eines besonderen Anlasses stehen: Außenministerin Annalena Baerbock setzt an diesem Mittwoch mit Besuchen bei führenden Unternehmen der Bank- und Chemiebranche ihre Sommerreise unter dem Motto "Gemeinsam stark" zur Widerstandsfähigkeit Deutschlands fort. In Frankfurt am Main will die Grünen-Politikerin zunächst die Zentrale der Deutschen Bank besuchen. Dabei will sie sich über Chancen und Herausforderungen des wachsenden asiatischen Marktes und der Globalisierung sowie zu Formen der Klimafinanzierung austauschen.

Im Anschluss steht eine Visite des Chemieriesen BASF in Ludwigshafen auf dem Programm. Bei BASF geht es um die Diversifizierung von Bezugs- und Absatzmärkten, insbesondere im Hinblick auf China. Bei dem Geothermie-Projekt wird auch Lithium gewonnen. Dieses wird zur Produktion von Batterien benötigt.

Im Münchner Prozess gegen Manager des einstigen DAX-Konzerns Wirecard soll heute eine ehemalige Spitzenmanagerin als Zeugin aussagen. Das Landgericht München I hat die frühere Vorständin Susanne Steidl geladen. Vor Gericht wird Steidl ihrem einstigen Chef begegnen: dem seit drei Jahren in Untersuchungshaft sitzenden Ex-Vorstandsvorsitzenden Markus Braun. Die Staatsanwaltschaft hält Braun für einen Haupttäter. Gestern hatte sich zudem der flüchtige Wirecard-Vorstand Jan Marsalek über seinen Anwalt beim Münchner Landgericht gemeldet.

Bing Chat, der Textroboter von Microsoft, wird künftig bei einer gewerblichen Nutzung nicht mehr komplett kostenlos sein. Das kündigte das Unternehmen am Abend an. Um den Dienst in einem kommerziellen Umfeld weiter verwenden zu können, ist künftig ein Software-Abo von "Microsoft 365" Voraussetzung, das ab rund 20 Euro im Monat pro Benutzer zu haben ist. Die Preise in US-Dollar beziehen sich auf die USA.

Wegen einer schwachen Nachfrage, einen anhaltenden Lagerabbau bei den Kunden, aber auch wegen niedriger Preisen für die produzierten Produkte muss der Chemiekonzern seine Prognsen senken. Eine Erholung der Nachfrage sei bislang nicht erkennbar, teilte Wacker gestern Abend mit. Das Management erwartet beim Umsatz dieses Jahr statt 7 bis 7,5 nun nur noch zwischen 6,5 und 6,8 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll zwischen 0,8 und 1 Milliarde Euro liegen. Bislang waren 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro avisiert worden.

Der US-Kosmetikkonzern ist Ziel eines Hacker-Angriffs. Das Unternehmen arbeite daran, die Art und den Umfang der gestohlenen Daten zu ermitteln, teilte Estee Lauder mit. Es sei noch unklar, auf welche Daten die Hacker Zugriff erlangten. Die Untersuchung des Vorfalls erfolge in enger Abstimmung mit den Strafverfolgungsbehörden sowie mit Cybersicherheitsexperten. Zudem seien proaktiv einige der Systeme heruntergefahren worden, um den Schaden zu begrenzen. Der Vorfall führe voraussichtlich in einigen Bereichen zu Betriebsstörungen.