marktbericht Erneut kleine Verluste erwartet Dem DAX fehlt die Unterstützung Stand: 05.07.2023 07:33 Uhr

An der Marke von 16.000 Punkten und damit knapp unter dem Vortagesschluss dürfte der Leitindex in den Handel zur Wochenmitte starten. Die Wall Street war gestern wegen des US-Unabhängigkeitstages geschlossen.

Mit 16.010 Punkten wird der DAX nach vorbörslichen Indikationen zum Handelsstart auf XETRA am Morgen erwartet. Das wäre ein Minus von 0,2 Prozent. Bereits gestern hatte der deutsche Börsenindex kleine Verluste auf 16.039 Punkte hinnehmen müssen.

Die US-Börsen waren gestern wegen des "Independence Day" geschlossen. Die Kurse im Terminmarkthandel deuten derzeit darauf hin, dass die Wall Street am Nachmittag in etwa auf dem Niveau vom Montagabend starten wird.

Von den asiatischen Börsen kommen am Morgen ebenfalls keine Aufwärtsimpulse. Marktbeobachter sehen stattdessen Gewinnmitnahmen, nachdem insbesondere in Japan die Märkte zuletzt ein Mehrjahreshoch erreicht hatten. Der Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 33.303 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 2305 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,6 Prozent.

Die Märkte in China reagierten auch auf enttäuschende Daten zum chinesischen Dienstleistungs-Sektor. Dieser ist im Juni langsamer gewachsen als in den letzten fünf Monaten. Der Caixin/S&P Global Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel auf 53.9 von 57.1 im Mai und erreichte damit den niedrigsten Wert seit der Lockerung der Corona-Beschränkungen im Januar. Er lag damit aber weiterhin über der 50-Punkte-Marke, die auf eine Expansion der Branche hindeutet.

Investoren warten auch in den USA und Europa auf Konjunktursignale. So wird die US-Notenbank Federal Reserve heute Abend die Protokolle der vergangenen Zinssitzung veröffentlichen. Die Währungshüter versuchen, mit Zinserhöhungen die Inflation zu bekämpfen, ohne die Wirtschaft zu drosseln. "Wenn die US-Notenbank übertreibt und mehr als zwei Zinserhöhungen beschließt, wie vom Markt allgemein erwartet, dann besteht die Sorge, dass die Rezession tiefer ausfallen könnte als angenommen", sagte Aktienstratege Manishi Raychaudhuri von der Bank BNP Paribas.

Für die Eurozone stehen am Vormittag die aktualisierten Daten der Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor an. Die Experten der Credit Suisse rechnen damit, dass sich das Konjunktur-Barometer im Juni knapp über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten gehalten hat.

Am Devisenmarkt hält sich der Euro in etwa auf dem gestrigen Niveau. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert am Morgen bei 1,0882 Euro. Die Ölpreise halten ebenfalls ihr gestern erreichtes Niveau. Die Nordsee-Rohölsorte Brent kostet am Morgen knapp 76 Dollar je Barrel (159 Liter). Saudi-Arabien hatte zu Wochenbeginn angekündigt, seine freiwillige Kürzung von einer Million Barrel pro Tag um einen weiteren Monat auf den August ausweiten zu wollen. Der Preis für die Feinunze Gold liegt am Morgen mit 1925 Dollar kaum verändert.

Unternehmensnachrichten kommen am Morgen aus dem Nebenwerteindex SDAX. Dem unter hohen Schulden ächzenden französischen Handelskonzern Casino liegt ein milliardenschwerer Rettungsplan des Metro-Großaktionärs Daniel Kretinsky vor. Dessen Investmentgesellschaft EP Global Commerce habe gemeinsam mit der Holding Fimalac des Unternehmers Marc Ladreit de Lacharriere einen Plan für 1,35 Milliarden Euro frisches Eigenkapital vorgelegt, teilte Casino am Abend mit. Casino hat milliardenschwere Schulden aufgetürmt. Kretinsky ist mit rund 40 Prozent an Metro beteiligt.

Ebenfalls im SDAX notiert ist die Südzucker-Aktie. Deren Biosprit-Tochter Cropenergies hat am Morgen Quartalsergebnisse vorgelegt. Danach sank der Umsatz im ersten Quartal auf 321,4 Millionen Euro nach 398,9 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Der Nettogewinn brach auf 11,2 Millionen Euro nach 64,9 Millionen Euro im Vergleichszeitraum ein.