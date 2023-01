Eine Fortsetzung der Börsenrally findet auch heute zunächst nicht statt. Der deutsche Leitindex dürfte mit einem moderaten Minus den Handel aufnehmen. Investoren schauen derzeit vor allem auf Geschäftszahlen.

Mit 15.065 Punkten wird der DAX nach vorbörslichen Indikationen zum Handelsstart auf XETRA erwartet. Das entspricht einem Minus von 0,2 Prozent. Die Marke von 15.000 Punkten kommt damit schon wieder bedrohlich nahe.

Wall Street in der Zahlenflut

Die Vorgaben für den deutschen Handel sind am Morgen gemischt. An der Wall Street sorgte eine Flut von Firmenbilanzen für teils hektische Kursbewegungen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Abend 0,3 Prozent im Plus bei 33.734 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,1 Prozent auf 4017 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,3 Prozent auf 11.334 Stellen. "Nicht überragend, aber auch nicht beunruhigend – so lässt sich der bisherige Verlauf der Berichtssaison in den USA wohl am besten beschreiben", so Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets.