Marktbericht Leichte Verluste zum Start erwartet DAX vor erster Bewährungsprobe 2023 Stand: 03.01.2023 07:26 Uhr

Die Börsen in den USA und Asien hatten gestern feiertagsbedingt noch geschlossen. Heute muss sich also zeigen, ob die Zuversicht der Investoren beim DAX anhält. Zum Start gibt der Index wohl ein paar Punkte ab.

Nach vorbörslichen Indikationen wird der deutsche Leitindex bei 14.040 Punkten in den Handel starten. Damit hält er zwar die runde Tausendermarke, die er gestern zurückerobert hatte, büßt aber rund 0,2 Prozent gegenüber dem gestrigen Schlussstand auf XETRA ein.

Handelsauftakt an Überseebörsen Hatten die deutschen Börsen gestern, noch ohne Vorgaben aus Asien und den USA, einen guten Jahresstart aufs Börsenparkett gelegt, schauen die Investoren ab heute wieder nach Übersee. Am Nachmittag nehmen die US-Aktienmärkte ihren Handel im neuen Jahr auf. Auch Rohstoffe werden heute erstmals 2023 gehandelt.

Asiatische Märkte schauen auf China Aus Asien kommen am frühen Morgen bereits eher gemischte Signale. Sorgen um die rasche Ausbreitung des Coronavirus in China gehen hier um. "Die Behörden unternehmen fast keine Anstrengungen, um die Ausbreitung der Infektionen zu verlangsamen, und mit der vor dem Neujahrsfest einsetzenden Migration werden alle Teile des Landes, die derzeit noch nicht von einer großen Corona-Welle betroffen sind, dies bald sein", so die Analysten von Capital Economics. Der japanische Nikkei-Index lag unverändert bei 26.095 Punkten. Die Börse in Shanghai gewann 0,6 Prozent. Chinas Industrie schrumpft erneut Die chinesische Industrie ist im Dezember wegen Produktionsstörungen aufgrund der ansteigenden Corona-Infektionen den fünften Monat in Folge geschrumpft. Die Infektionswelle drückte auch die Nachfrage. Der heute veröffentlichte offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (PMI) fiel im Dezember auf 49,0 von 49,4 im November. Der Index liegt seit fünf Monaten in Folge unter der 50-Punkte-Marke, die Wachstum signalisiert. Der Wert war der niedrigste seit September, übertraf aber die Prognose der Analysten, die in einer Reuters-Umfrage mit 48,8 gerechnet hatten.

Euro bleibt über 1,06 Am Devisenmarkt kann sich der Euro wie schon gestern auch über der Marke von 1,06 Dollar halten. Am Morgen wird die Europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0662 Dollar gehandelt.

Ölpreise kaum verändert Am Rohstoffmarkt haben die Händler am Morgen in Asien ihre Geschäfte wieder aufgenommen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet derzeit 85,20 Dollar und wird damit kaum verändert gehandelt. Auch der Goldpreis hält mit 1840 Dollar je Feinunze sein Niveau vom Jahresschluss.

Tesla enttäuscht Erwartungen Auf Unternehmensseite sind aktuelle Meldungen weiterhin rar. Vor allem die Autobranche schaut auf aktuelle Verkaufszahlen des US-Elektroauto-Herstellers Tesla, die gestern Abend veröffentlicht wurden. Der weltgrößte E-Auto-Bauer hat im vierten Quartal trotz eines Auslieferungsrekords die Erwartungen der Analysten verfehlt. Das US-Unternehmen übergab nach eigenen Angaben vom Montag im Berichtszeitraum 405.278 Autos an seine Kunden. Experten hatten nach Refinitiv-Daten im Durchschnitt allerdings mit 431.117 Fahrzeugen gerechnet. Ausgebremst wurde Tesla durch anhaltende Logistikprobleme sowie eine sinkende Fahrzeugnachfrage im Zuge von steigenden Leitzinsen und Rezessionsängsten.