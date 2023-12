marktbericht Neuer DAX-Rekord in Sicht Anleger bleiben in Kauflaune Stand: 12.12.2023 07:24 Uhr

Der DAX könnte heute einen weiteren Höchststand verbuchen. Die Hoffnung auf Zinssenkungen durch die Notenbanken treibt die Kurse weiter. Allerdings dürfte der Schwung heute ein wenig nachlassen.

Bei rund 16.847 Punkten dürfte das deutsche Börsenbarometer am Morgen in den XETRA-Handel starten, darauf deuten vorbörsliche Indikationen hin. Damit würde der Index sein gestern erreichtes Allzeithoch von 16.818 Zählern gleich noch einmal überbieten.

Ob der Schwung auf dem Börsenparkett allerdings anhält, dürften wichtige Konjunkturdaten und Notenbank-Entscheidungen in den kommenden Tagen maßgeblich beeinflussen. Morgen steht die letzte Zinsentscheidung des Jahrs in den USA an, die Europäische Zentralbank (EZB) tritt am Donnerstag zu ihrer Zinssitzung zusammen. Bereits heute Nachmittag könnten neue Inflationsdaten aus den USA Aufschluss darüber geben, ob die Hoffnung auf Zinssenkungen im kommenden Jahr berechtigt ist. Sie treibt nun bereits seit Wochen die Aktienmärkte an.

Der gute Lauf am US-Aktienmarkt hat sich gestern fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial übersprang die Marke von 36.400 Punkten und verbuchte ein Plus von 0,4 Prozent auf 36.405 Zähler aus dem Tag. Die beeindruckende Rally seit Ende Oktober setzte sich somit - wenn auch leicht gebremst - fort. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 4.622 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,9 Prozent auf 16.222 Zähler.

In Fernost fanden die Börsen am Morgen dagegen keine klare Richtung. Der japanische Nikkei-Index schloss 0,2 Prozent höher bei 32.858 Punkten. Der breiter gefasste Topix gab um 0,1 Prozent auf 2.355 Punkte nach. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen trat auf der Stelle.

Am Devisenmarkt stabilisiert sich der Euro derzeit gegenüber dem Dollar. Die europäische Gemeinschaftswährung pendelt am Morgen mit 1,0765 Dollar um den Vortagesschluss. Auch am Devisenmarkt spielen die Erwartungen auf eine Zinswende in den USA und Europa eine wesentliche Rolle. Am Rohstoffmarkt hat sich der Ölpreis leicht verteuert, ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet mit 76,60 Dollar ein halbes Prozent mehr als gestern. Der Goldpreis notiert mit 1.987 Dollar ebenfalls leicht höher.

Am deutschen Aktienmarkt könnte die SAP-Aktie im Mittelpunkt des Anlegerinteresses stehen. Zahlen des US-Konkurrenten Oracle hatten am Abend enttäuscht und könnten auch Titel von SAP belasten. Oracle hat im abgelaufenen zweiten Quartal weniger Geschäft gemacht als erwartet. Der Umsatz insgesamt kletterte im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 12,9 Milliarden US-Dollar. Im wichtigen Cloudgeschäft mit Software und Rechendiensten über das Netz verlangsamte sich das Wachstumstempo zum zweiten Mal in Folge. Die Aktie fiel nachbörslich um mehr als acht Prozent.

Aktien der Lufthansa im MDAX könnten von guten Nachrichten der Tochter Eurowings profitieren. Eurowings hat ihr Ziel von schwarzen Zahlen im operativen Geschäft für das laufende Jahr bekräftigt. Man werde das wie versprochen liefern, sagte Eurowings-Chef Jens Bischof der Zeitung "Rheinische Post" laut Vorabbericht. Der Blick nach vorn zeige zudem, dass die Nachholeffekte der Corona-Krise anhielten. Deshalb sehe man bereits starke Buchungen für 2024, insbesondere für Ostern und die Sommerferien.

Der US-Spieleentwickler Epic Games hat sich im Rechtsstreit mit Google um die Praktiken des Tech-Giganten in dessen App-Store durchgesetzt. Das Gericht entschied in allen Punkten zugunsten des "Fortnite"-Herstellers, wie aus Gerichtsunterlagen hervorging. Demnach stellt der Play-Store ein illegales Monopol dar. Google kündigte Berufung an. Das Urteil bedeutet eine herbe Niederlage für Google, das neben Apple einen der größten App-Stores der Welt betreibt. Sollte das Urteil Bestand haben, könnte es das gesamte App-Store-Geschäft verändern und Entwicklern mehr Einfluss darauf geben, wie ihre Apps vertrieben werden.