marktbericht Nach historischem Hoch DAX erneut höher erwartet Stand: 01.08.2023 07:50 Uhr

Die Optimisten bleiben am Ruder: Nach der jüngsten Rekordjagd dürfte der DAX mit weiteren leichten Aufschlägen in den Dienstag starten. Dabei gibt es eine Flut von Quartalszahlen zu verarbeiten.

Nach dem jüngsten Rekordlauf dürfte der DAX verhalten positiv in den neuen Handelstag starten. Erste Indikationen von Banken und Brokern sehen den deutschen Leitindex mit leichten Aufschlägen. Gestern hatte der DAX zwischenzeitlich mit 16.528,97 Punkten einen neuen historischen Rekordstand erreicht, war dann aber leicht auf 16.447 Punkte zurückgefallen.

Nach der Woche der Notenbanken bestimmt nun wieder zunehmend die laufende Berichtssaison das Geschehen. Nachdem bisher eine Mehrheit der DAX-Konzerne überraschend gut abgeschnitten hat, kamen heute bisher gemischte Daten. Verdauen müssen Anleger etwa die Quartalsergebnisse von Covestro, DHL, Daimler Truck und Teamviewer. Auf Konjunkturseite steht der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland an. Im Handelsverlauf folgt das Ergebnis der Umfrage unter Einkaufsmanagern in den USA als wichtiges Konjunkturbarometer.

Im frühen Devisenhandel gibt der Euro gegenüber dem Dollar leicht nach. Zur Stunde notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,0990 Dollar. Zuletzt hatte die Aussicht auf eine mögliche Zinspause der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Notierung gelastet.

Die Deutsche Post hat im zweiten Quartal bei sinkenden Umsätzen weniger verdient. Das untere Ende ihrer Jahresprognose hoben die Bonner aber auf 6,2 Milliarden Euro an (zuvor: 6,0 Milliarden Euro). Der inzwischen als DHL Group firmierende Konzern fuhr von April Juni bei einem Umsatz von 20,1 (Vorjahr: 24) Milliarden Euro ein operatives Ergebnis (Ebit) von 1,6 (2,3) Milliarden Euro ein. Die Post übertraf damit leicht die Erwartungen der Analysten, die nach Refinitiv-Daten mit einem Umsatz von 21,37 Milliarden Euro und einem Ebit von 1,6 Milliarden Euro gerechnet hatten.

Daimler Truck hat im vergangenen Quartal erstmals konzernweit die Marke von zehn Prozent Rendite geknackt und sieht sich auf dem Weg zu einem Rekordergebnis. "Daimler Truck ist weiter auf Erfolgskurs", erklärte Vorstandschef Martin Daum am Morgen. Das gesamte Team sei entschlossen, 2023 zu einem weiteren Rekordjahr zu machen. Der DAX-Konzern hatte kürzlich bereits operative Eckdaten zum zweiten Quartal bekanntgegeben. Bei 15 Prozent mehr Umsatz schnellte das bereinigte Betriebsergebnis um 41 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, so dass die Rendite um zwei Prozentpunkte auf 10,3 Prozent zulegte. Der Weltmarktführer für Schwerlaster verkaufte von April bis Juni knapp 132.000 Fahrzeuge, das waren neun Prozent mehr als vor Jahresfrist. Der Nettogewinn stagnierte allerdings: Das Ergebnis lag mit 1,11 Euro je Aktie ein Prozent unter dem Vorjahresergebnis. Zudem sank der Auftragseingang um 13 Prozent auf knapp 97.000 Einheiten. Ähnlich war es schon im ersten Quartal gewesen. Damals hieß es, dahinter stecke keine Nachfrageschwäche.

Covestro hat im zweiten Quartal eine schwache Nachfrage zu spüren bekommen und wird etwas pessimistischer für das Gesamtjahr. Das Betriebsergebnis (Ebitda) sank von April bis Juni um fast 30 Prozent auf 385 Millionen Euro, wie der DAX-Konzern am Morgen mitteilte. Der Kunststoffkonzern setzte 3,7 Milliarden Euro um, gut ein Fünftel weniger als noch vor Jahresfrist. "Das zweite Quartal des Jahres war durch eine anhaltend schwache Konjunktur und weltweite Nachfrageschwäche geprägt", sagte Vorstandschef Markus Steilemann. Das zweite Quartal sei zwar erwartungsgemäß verlaufen, "aber wir befinden uns nach wie vor in einem konjunkturell herausfordernden Umfeld", sagte Finanzvorstand Thomas Toepfer. Die für 2023 avisierte Spanne für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) liegt weiterhin bei 1,1 bis 1,6 Milliarden Euro. Die durchschnittlichen Analystenschätzungen liegen eher in der Mitte der Spannen. Zu den Spekulationen um eine mögliche Übernahme durch den staatlichen Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) äußerte sich das Management am Morgen zunächst nicht.

Heute beginnt der Rüstungskonzern Rheinmetall mit einem symbolischen Spatenstich mit dem Bau einer Fabrik im nordrhein-westfälischen Weeze, in der Bauteile für Kampfjets gefertigt werden sollen. Ab 2025 sollen dort sogenannte Rumpfmittelteile für mindestens 400 Tarnkappenbomber vom Typ F-35 produziert werden. Es ist das erste Mal, dass Geld aus dem 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögen des Bundes in eine neue Fertigungsanlage investiert wird. 400 Arbeitsplätze sollen entstehen. Der Bund hatte im vergangenen Jahr 35 dieser US-Flugzeuge für 8,3 Milliarden Euro bestellt. Rheinmetall ist bei dem Großprojekt nur ein kleiner Partner der beiden US-Rüstungskonzerne Lockheed Martin und Northrop Grumman. Wie viel Geld an die Düsseldorfer Firma fließt, ist nicht bekannt.

Der Softwareanbieter Teamviewer hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr kletterte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um sieben Prozent auf 63,8 Millionen Euro, teilte das MDAX- Unternehmen mit. Damit übertraf Teamviewer die Erwartungen der Analysten deutlich. Die dazugehörige Marge sank aufgrund saisonaler Effekte und gestiegener Kosten um zwei Prozentpunkte auf 41 Prozent. Unter dem Strich verdiente Teamviewer wegen günstiger Steuereffekte und einem verbesserten Finanzergebnis 34 Millionen Euro und damit fast dreimal so viel wie im Vorjahr. Insgesamt setzte der Fernwartungsspezialist mit 154 Millionen Euro zwölf Prozent mehr um als noch im Vorjahreszeitraum. "Das Marktumfeld ist weiterhin nicht einfach", sagte Konzernchef Oliver Steil. Allerdings trage die Neuaufstellung "jetzt die ersten Früchte", so Steil. Seine Jahresziele bestätigte das Unternehmen aus Göppingen.

Toyota hat das operative Ergebnis dank gestiegener Verkaufszahlen und günstiger Wechselkurse nahezu verdoppelt. Das Ergebnis sei im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 um 94 Prozent auf 1,12 Billionen Yen (7,14 Milliarden Euro) gestiegen, teilte der weltgrößte Autobauer am Dienstag mit. Die Prognose für das bis Ende März 2024 laufende Geschäftsjahr bekräftigte der Vorstand. Demnach will Toyota das Betriebsergebnis um zehn Prozent auf 3,0 Billionen Yen (gut 19 Milliarden Euro) steigern. Analysten gehen im Schnitt von 3,6 Billionen Yen aus.