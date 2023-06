marktbericht DAX ohne Schwung am Morgen Anleger finden keine Kaufgründe Stand: 27.06.2023 07:31 Uhr

Auch am zweiten Tag der Börsenwoche fehlt dem deutschen Leitindex der Aufwärtsimpuls. Wegen der Sorgen um die Entwicklung in Russland und eher schwacher Konjunkturaussichten bleiben die Käufer am Aktienmarkt aus.

Mit 15.840 Punkten und damit 0,2 Prozent höher wird der DAX zum Handelsstart am Morgen erwartet, das signalisiert der vorbörsliche Handel derzeit. Die Marke von 16.000 Punkten wird damit erst einmal nicht wieder angetastet. Gestern hatte der Leitindex minimal schwächer bei 15.811 Zählern den Handel beendet.

Weiterhin treiben die Investoren weltweit Sorgen nach der Söldner-Rebellion in Russland um, wo die weitere Entwicklung unklar bleibt. Dazu stehen heute wichtige Konjunkturdaten vor allem in den USA an, so etwa die Auftragseingänge in der Industrie oder Daten zum Immobilienmarkt. Dazu kommt die Unsicherheit über die weitere Zinspolitik der US-Notenbank Federal Reserve. "Die Art und Weise, wie die Anleger jetzt kaufen oder verkaufen, wird von der Erwartung abhängen, ob es Ende des nächsten Monats eine Zinserhöhung geben wird", sagte Randy Frederick vom Brokerhaus Charles Schwab.

Entsprechend zögerlich waren die Anlegerinnen und Anleger am Abend auch an der Wall Street. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss kaum verändert auf 33.714 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,2 Prozent auf 13.335 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 4328 Punkte ein.

Auch an den asiatischen Börsen hielt sich die Kauflaune in Grenzen. Der Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 32.447 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent und lag bei 2244 Punkten. Die Ankündigung des chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang, die Binnennachfrage mit weiteren politischen Maßnahmen ankurbeln zu wollen, ließ dagegen die Anleger in China aufatmen. Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Plus.

Am Devisenmarkt hält sich der Euro am Morgen über der Marke von 1,09 Dollar. Derzeit wird die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0935 Dollar gehandelt.

An den Ölmärkten gaben Versorgungsängste wegen der Unruhen beim weltweit drittgrößten Öl-Produzenten Russland unterdessen den Preisen etwas Schub. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und die leichte US-Sorte WTI verteuern sich am Morgen um jeweils rund ein halbes Prozent auf 74,73 beziehungsweise 69,84 Dollar pro Barrel.

Am deutschen Aktienmarkt könnte am Morgen die Aktie von VW im Fokus stehen. Der DAX-Konzern drosselt nach Angaben des Betriebsrates in seinem Emder Werk wegen eines schwächelnden Absatzes vorübergehend die Produktion von E-Autos. In den kommenden beiden Wochen bis zu den Werksferien werde die Spätschicht bei der Fertigung des Kompakt-SUV ID.4 und bei den ersten Modellen der neuen Elektro-Limousine ID.7 gestrichen, so Betriebsratschef Manfred Wulff gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Eine VW-Sprecherin hatte gegenüber der "Nordwest-Zeitung" gesagt, man sei "zuversichtlich, dass die Auslastung des Werks mit der Markteinführung des ID.7 Ende des Jahres wieder steigt".

Der angeschlagen Bekleidungshersteller Gerry Weber will einen Großteil seiner Geschäfte in Deutschland in den nächsten Monaten schließen. Insgesamt 122 der derzeit noch 171 eigenen Stores und Outlets sollen bis Ende September dieses Jahres im Zuge der Sanierungsbemühungen aufgegeben werden, teilte das Unternehmen mit. Damit fallen auch rund 350 Vollzeitarbeitsplätze weg. Der Modehersteller will sich verstärkt auf das Großhandelsgeschäft konzentrieren, sagte Firmenchefin Angelika Schindler-Obenhaus. Die Gerry Weber International AG hatte im April beim Essener Amtsgericht die Einleitung eines Sanierungsverfahrens nach dem Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) beantragt.

Der Online-Riese wehrt sich am Bundesgerichtshof (BGH) gegen eine Entscheidung des Bundeskartellamts. Der Kartellsenat in Karlsruhe verhandelt heute erstmals über eine Beschwerde gegen die Einstufung als Unternehmen mit "überragender marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb". Diese Entscheidung verschafft der Behörde mehr Möglichkeiten, bestimmte Verhaltensweisen zu untersagen. Das Kartellamt bekam 2021 mehr Vollmachten bei Unternehmen mit marktübergreifendem Einfluss und kann ihnen Praktiken untersagen, die aus seiner Sicht den Wettbewerb gefährden. Während die Google-Mutter Alphabet und der Facebook-Konzern Meta eine entsprechende Einstufung akzeptierten, legten Amazon und Apple Klage ein.