marktbericht Kursverluste erwartet Die Nerven der Anleger bleiben angespannt Stand: 24.05.2023 07:27 Uhr

Erneut müssen sich die Investoren auf Verluste beim deutschen Börsenindex einstellen. Schwache US-Börsen und die Angst vor einer Staatspleite in den USA sorgen für Zurückhaltung auf dem Börsenparkett.

Bei 16.075 Punkten wird der DAX nach vorbörslichen Indikationen zum Handelsstart auf XETRA erwartet. Das entspricht einem Minus von 0,4 Prozent. Gestern hatte der Leitindex mit ebenso großen Verlusten den Handel beendet. Damit kommt die runde Marke von 16.000 Zählern wieder näher.

Weiterhin bleibt die größte Sorge der Investoren die Angst vor einer drohenden Staatspleite in den USA. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss gestern Abend an der Wall Street 0,7 Prozent tiefer auf 33.055 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 ließ 1,1 Prozent auf 4145 Punkte Federn. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 1,2 Prozent auf 12,560 Zähler.

Das jüngste Spitzentreffen zwischen Präsident Joe Biden und dem Verhandlungsführer der Republikaner, Kevin McCarthy, ist gestern Abend erneut ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die beiden Seiten zeigten sich zwar optimistisch, einen Kompromiss finden zu können. "Angesichts des immer kürzeren Zeitfensters bis zum Tag der potenziellen Zahlungsunfähigkeit werden die Anleger sukzessive nervöser", kommentiert Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners die Lage. Nach Prognosen des Finanzministeriums droht ab Anfang Juni ein Zahlungsausfall der US-Regierung, sollte die Schuldenobergrenze nicht erhöht werden.

Auch an den asiatischen Börsen halten sich die Anleger am Morgen zurück. Nach der jüngsten Rally in Japan belasten zudem Gewinnmitnahmen den 225 Werte umfassende Nikkei-Index. Er lag im Verlauf 1,1 Prozent tiefer bei 30.624 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent.

Dabei ist die Stimmung in der japanischen Wirtschaft derzeit gut. Der Gesamtindex für die Stimmung der großen Hersteller lag bei plus sechs und damit höher als im April, wie aus dem vierteljährlichen Tankan-Bericht der Bank of Japan (BOJ) hervorgeht. Es war der erste positive Wert im laufenden Jahr. Für den Tankan-Bericht im August rechnen Experten mit einem weiteren Anstieg.

Am Devisenmarkt bleibt der Euro gegenüber dem Dollar nach seinem Höhenflug der vergangenen Wochen weiter tendenziell unter Druck. Die Gemeinschaftswährung notiert am Morgen bei 1,0780 Dollar. Dabei stehen die Zeichen in der Euro-Zone möglicherweise in Richtung weiterer Zinserhöhungen. Die EZB müsse die Zinsen laut Bundesbankchef Joachim Nagel im Kampf gegen die Inflation hochschrauben und dabei Dämpfer für die Wirtschaft in Kauf nehmen. "Das gefällt natürlich nicht jedem", so Nagel gestern beim Wirtschaftstag des Wirtschaftsrats der CDU in Berlin.

Am deutschen Aktienmarkt stehen heute eine Reihe von Hauptversammlungen an. Überwiegend virtuell finden die Aktionärstreffen statt etwa beim Chemiekonzern Lanxess, dem Online-Modehändler Zalando oder dem Sportartikelkonzern Puma. Anleger erhoffen sich hier Neuigkeiten zur Geschäftsstrategie oder den Gewinnaussichten der Konzerne.

Der DAX-Konzern Bayer hat Anleihen über insgesamt drei Milliarden Euro platziert. Die Emission habe aus drei Tranchen mit Laufzeiten von 3,25 bis zehn Jahren bestanden und sei rund vierfach gezeichnet worden, so Bayer gestern Abend. Der Konzern will die Anleihen am Geregelten Markt der Luxemburger Börse notieren zu lassen. Die Erlöse sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, hieß es.

Für Netflix-Nutzer in Deutschland, die einen Account über einen Haushalt hinaus teilen, wird es ernst. Der Streaming-Riese wies seine Kunden gestern darauf hin, dass er dafür bald zusätzliches Geld verlangen wird. Für jede Person, die nicht mit dem zahlenden Account-Inhaber unter einem Dach wohnt, sollen 4,99 Euro im Monat fällig werden. Netflix erhofft sich davon höhere Einnahmen. Das US-Unternehmen geht davon aus, dass in rund 100 Millionen Haushalten der Service mit Login-Daten anderer genutzt wird.