marktbericht Anspannung vor Fed-Entscheid Leichte Erholung vom gestrigen Rückschlag Stand: 03.05.2023 07:27 Uhr

Der DAX wird sich am Morgen ein wenig von der gestrigen Rutschpartie erholen können. Die Investoren warten auf den nächsten Zinsentscheid der US-Notenbank. Aus den deutschen Indizes kommen viele Geschäftszahlen.

Bei 15.780 Punkten dürfte der deutsche Leitindex am Morgen in den Handel zur Wochenmitte starten, darauf deutschen vorbörsliche Indikationen hin. Das entspricht einem Plus von 0,4 Prozent. Gestern hatte der DAX im Gefolge einer schwachen Wall Street rund 1,2 Prozent verloren. Zuvor hatte er allerdings mit 16.012 Punkten ein neues Jahreshoch erklommen.

Die Sorge um das US-Bankensystem ließ die Kurse in New York gestern bis zum Abend sinken. Der Zusammenbruch der regionalen First Republic und die Übernahme durch die Großbank JP Morgan sorgte für Verunsicherung. Der Bankenindex in den USA rutschte um rund fünf Prozent ab. Der Dow-Jones-Index verlor 1,1 Prozent auf 33.684 Punkte. Auch die Technologiebörse Nasdaq gab 1,1 Prozent auf 12.080 Stellen nach. Der breiter gefasste S&P 500 fiel um 1,2 Prozent auf 4119 Zähler. "Wenn First Republic in eine Vertrauenskrise geraten kann, kann das jeder Bank in diesem Land passieren", kommentierte Jake Dollarhide von Longbow Asset Management.

Die US-Notenbank Federal Reserve könnte heute Abend um 20 Uhr deutscher Zeit ihre vorerst letzte Zinsanhebung durchführen. Nach kräftigen Erhöhungen seit März 2022 wird an den Märkten mit nur noch einer weiteren Anhebung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Der Fed-Leitzins würde dann in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent liegen.

Am Devisenmarkt halten sich die Ausschläge im Vorfeld der Notenbank-Entscheidung in Grenzen. Der Euro kann sich gegenüber dem Dollar weiter über der Marke von 1,10 halten, die er gestern zurückerobert hatte. Derzeit kostet ein Euro 1,1024 Dollar. Kaum verändert auch die Preise am Ölmarkt: Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet im frühen Handel 75,20 Dollar. Die Feinunze Gold notiert derzeit bei 2016 Dollar, ebenfalls auf dem Vortagesstand.

Anlegerinnen und Anleger haben vor der Fed-Entscheidung am Abend eine Reihe von Quartalszahlen und Unternehmensausblicken zu verarbeiten. Aus dem DAX hat am Morgen die Deutsche Post ihre Bilanz veröffentlicht. Wegen der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs und der lahmenden Weltkonjunktur musste der Logistik-Riese im ersten Quartal Rückgänge bei Umsatz und Gewinn hinnehmen. Die Erlöse sanken von Januar bis März auf 20,9 (Vorjahr: 22,6) Milliarden Euro, das operative Ergebnis (Ebit) schrumpfte um 24,1 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Seine Gewinnziele für 2023 bekräftigte der Konzern.

Die wachsende Nachfrage nach Reisen und höhere Ticketpreise haben der Lufthansa zum Jahresstart deutlich weniger Verlust beschert. Im ersten Quartal lag das saisontypische operative Minus (bereinigtes Ebit) bei 273 Millionen Euro und damit knapp halb so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Der Nettoverlust verringerte sich auch wegen einer Abschreibung nur um ein Fünftel auf 467 Millionen Euro. Lufthansa-Chef Carsten Spohr sieht den Konzern auf Kurs, das operative Ergebnis von 1,5 Milliarden Euro von 2022 im laufenden Jahr wie geplant deutlich zu übertreffen.

Aktien von DAX-Mitglied Infineon könnten auf schwache Zahlen des Branchen-Konkurrenten AMD vom Vorabend reagieren. Der Abschwung im PC-Markt hat auch AMD getroffen. Im vergangenen Quartal sank der Umsatz im Jahresvergleich um neun Prozent auf 5,35 Milliarden Dollar. Besonders stark war der Rückgang im Geschäft mit Chips für Personal Computer. Unter dem Strich gab es einen Verlust von 139 Millionen Dollar nach schwarzen Zahlen von 786 Millionen Dollar im Vorjahresquartal.

Dagegen schaffte die weltgrößte Café-Kette Starbucks eine kräftige Gewinnsteigerung. In den drei Monaten bis Ende März verdiente das Unternehmen unter dem Strich 908 Millionen Dollar und damit rund 35 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die konzernweiten Erlöse wuchsen um 14 Prozent auf 8,7 Milliarden Dollar. Starbucks profitierte von Preiserhöhungen und einer Erholung des wichtigen China-Geschäfts.

Der zweitgrößte US-Autobauer Ford ist mit überraschend starkem Wachstum ins Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal legte der Umsatz im Jahresvergleich um 20 Prozent auf 41,5 Milliarden Dollar zu. Netto lag der Gewinn bei 1,8 Milliarden Dollar. Gewinn und Erlöse übertrafen die Prognosen der Wall-Street-Analysten deutlich. Vor einem Jahr hatte eine milliardenschwere Abschreibung auf die Beteiligung am Elektroautobauer Rivian die Bilanz tief in die roten Zahlen gebracht.