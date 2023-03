Marktbericht Kleine Gewinne im DAX erwartet Aufwärtsschwung am Aktienmarkt lässt nach Stand: 29.03.2023 07:28 Uhr

Nach der Rückeroberung der 15.000-Punkte-Marke dürfte der DAX auch heute zunächst Gewinne verbuchen. Eher schwache US-Börsen geben aber keinen Rückenwind. Und die Probleme im Bankensektor sind noch nicht abgehakt.

Mit 15.200 Punkten und damit rund 0,4 Prozent höher dürfte der deutsche Leitindex in den Handel auf XETRA starten, darauf deuten vorbörsliche Indikationen hin. Gestern hatte der DAX ein Mini-Plus von 0,1 Prozent verbucht.

Wall Street schwächelt An der Weltleitbörse in den USA hatten die Indizes nach der Erleichterungsrally zum Wochenbeginn keinen nennenswerten Schwung erzeugt. Einen Tag nach der Übernahme der pleite gegangenen Silicon Valley Bank (SVB) schlossen die Indizes im Minus. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor 0,1 Prozent auf 32.394 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,5 Prozent auf 11.716 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 3971 Punkte ein. Nachwehen des Bankenbebens Beobachter verwiesen auf Äußerungen des Chefs der Bankenaufsicht der US-Notenbank, Michael Barr, vor dem US-Senat in Washington. Barr monierte ein Versagen des Risikomanagements der SVB: "Im Grunde war das Risikomodell gar nicht an die Realität angepasst", erklärte er. "An der Wall Street traut man dem Braten einer vermeintlichen Stabilisierung des Bankensektors noch nicht so ganz", kommentierte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Die Sorge um den Zusammenhang zwischen steigenden Zinssätzen und einer möglichen Rezession wegen der Probleme der Banken sei durchaus berechtigt.

Euro bleibt fest, Öl steigt leicht Am Devisenmarkt hat sich der Euro klar über der Marke von 1,08 Dollar stabilisiert. Am Morgen notiert die Europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0838 Dollar. Am Rohölmarkt sorgt die abnehmende Furcht vor einer Bankenkrise für einen leichten Preisanstieg. Auch die Schließung einer Ölpipeline vom Irak in die Türkei, durch die pro Tag 450.000 Barrel (159 Liter) Rohöl fließen, stützt wegen einer Senkung des Angebots den Preis. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet am Morgen 78,40 Dollar. Am Aktienmarkt müssen Anlegerinnen und Anleger am Morgen einer Reihe von Unternehmenszahlen aus dem DAX und den Nebenwerteindizes bewerten. Bereits gestern Abend hatten Infineon und Aroundtown ihre Bilanzen und Ausblicke vorgestellt.

Infineon hebt Prognose an So hat der Halbleiterhersteller Infineon gestern Abend wegen einer robusten Geschäftsentwicklung in den Kernbereichen Automobil und Industrie seine Prognose für das laufende Quartal erhöht. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23, das am 30. September endet, wird jetzt ein Umsatz von mehr als vier Milliarden Euro erwartet. Bislang hatte die Prognose bei rund 3,9 Milliarden Euro gelegen. Auch die Marge soll höher ausfallen als geplant: Statt bei 25 (Vorjahr: 23,1) Prozent dürfte sie nahe an der 30-Prozent-Marke liegen.

Aroundtown streicht Dividende Dagegen streicht der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown wegen der schwierigen konjunkturellen Lage die Dividende. Im vergangenen Jahr verzeichnete das im MDAX gelistete Unternehmen wegen sinkender Immobilienwerte und Abschreibungen einen Verlust von 457 Millionen Euro. Trotz der schwierigen Bedingungen sei es gelungen, sich 2022 von Vermögenswerten in Höhe von 1,6 Milliarden Euro zu trennen, hieß es am Abend. Die Nettomieteinnahmen legten 2022 um 13 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro zu. Die für die Branche wichtige Gewinnkennzahl FFO I stieg um drei Prozent auf 363 Millionen Euro.

Adidas streitet um Streifen Der Sportartikel-Konzern geht beim amerikanischen Patent- und Markenamt gegen eine Verwendung des Streifen-Designs unter anderem auf Bekleidung, Taschen und Websites der US-Bewegung Black Lives Matter vor. Adidas verweist in dem am Montag eingereichten Antrag auf eine Verwechslungsgefahr. Die Stiftung Black Lives Matter Global Network Foundation war 2013 von den Urhebern der Bewegung gegründet worden und gilt als einflussreich unter den Aktivisten. Sie hatte ihr Markendesign mit drei Streifen den Unterlagen zufolge im November 2020 angemeldet.