Marktbericht DAX im Plus erwartet Finanzmärkte entspannen sich Stand: 21.03.2023 07:29 Uhr

Am Aktienmarkt herrscht weiter Erleichterung vor. Eine tiefe Bankenkrise erwarten die Marktteilnehmer derzeit offenbar nicht. Der DAX dürfte am Morgen dank starker US-Börsen die Markt von 15.000 Punkten wieder erreichen.

Bei rund 15.005 Punkten wird der deutsche Leitindex nach vorbörslichen Indikationen zum Handelsstart auf XETRA erwartet. Damit würde der DAX die stark umkämpfte Marke der vergangenen Wochen wieder zurückerobern und ein Plus von rund einem halben Prozent verbuchen.

Wall Street steigt deutlich Auch am deutschen Aktienmarkt herrscht derzeit die Zuversicht vor, dass eine Bankenkrise wie 2008 vermieden werden kann. Nach der gestern bekannt gegebenen Übernahme der angeschlagenen Schweizer Großbank Credit Suisse durch die UBS haben Anleger am Abend auch an der Wall Street aufgeatmet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,2 Prozent höher auf 32.244 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,4 Prozent auf 11.675 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,9 Prozent auf 3951 Punkte zu.

Bankaktien legen wieder zu "Es gibt mehr gute Nachrichten als schlechte Nachrichten an der Bankenfront", sagte Art Hogan, Stratege beim Vermögensverwalter B Riley Wealth. "In erster Linie nimmt die Fusion von Credit Suisse und UBS sicherlich viel Stress aus dem globalen Bankensystem". Nach der staatlich unterstützten Übernahme der Credit Suisse legten in New York viele Bankaktien der großen Häuser wie JPMorgan und Morgan Stanley zu.

First Republic macht noch Sorgen Allerdings bleibt dem Markt mit der angeschlagenen US-Regionalbank First Republic ein Sorgenkind erhalten. Die Aktien von First Republic schlossen den US-Handel mit Kursverlusten von 47 Prozent. Damit reagierten die Anleger auf Spekulationen, dass der regionale Kreditgeber eine zweite Geldspritze binnen weniger Tage benötigen könnte. Wegen der großen Kursausschläge wurde der Handel der Aktie mehrmals vorübergehend ausgesetzt. Asienbörsen fangen sich In Asien stabilisieren sich am Morgen die Börsen. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent. Die Märkte in Japan blieben wegen eines Feiertages geschlossen. Was machen die Notenbanken? Angesichts der Schieflagen einiger Banken infolge der rasch gestiegenen Leitzinsen in den USA und Europa rücken nun die Notenbanken wieder stärker in den Fokus der Beobachter. Die Anleger blicken dabei vor allem auf die morgen anstehende Zinssitzung der US-Notenbank. Die Währungshüter könnten bei weiteren Zinsschritten einen Gang zurückschalten. Das gilt auch für die Europäische Zentralbank (EZB). Österreichs EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann etwa ist im Kampf gegen die Inflation von seiner jüngsten Forderung nach drei weiteren Zinserhöhungen um jeweils 50 Basispunkte etwas abgerückt. "Ich würde sie nicht ausschließen, aber auch nicht sagen, dass sie notwendigerweise kommen", sagte Holzmann dem "Handelsblatt".

Euro bleibt über 1,07 Am Devisenmarkt hält sich der Euro am Morgen weiter über der Marke von 1,07 Dollar. Die Europäische Gemeinschaftswährung notiert aktuell bei 1,0720 Dollar. Wenig Bewegung zunächst auch am Rohstoffmarkt. Ein Barrel der Nordsee-Ölsorte Brent kostet im frühen Handel 73 Dollar. Der Preis für die Feinunze Gold liegt bei 1982 Dollar.

RWE gibt Ausblick Am deutschen Aktienmarkt steht am Morgen der Energiekonzern RWE mit seinem Geschäftsausblick im Fokus. RWE will nach Zuwächsen im neuem Geschäftsjahr operativ an das Ergebnis von 2022 anknüpfen. Das bereinigte operative Ergebnis auf Konzernebene soll zwischen 5,8 bis 6,4 Milliarden Euro liegen, teilte der Konzern am Morgen mit. Im vergangenen Jahr hatte der größte deutsche Stromerzeuger 6,3 Milliarden Euro erzielt. Die Aktionäre, darunter der Staatsfonds aus Katar, sollen eine Dividende von 90 Cent je Aktie erhalten.