Marktbericht DAX stabil zum Start erwartet Hoffnung auf sinkende Inflation Stand: 15.03.2023 07:26 Uhr

Nach der gestrigen Kurserholung dürfte sich der DAX zum Handelsstart klar über der Marke von 15.000 Punkten halten. Eine Bankenkrise scheint unwahrscheinlich, dazu kommen günstigere Inflationsdaten aus den USA.

Bei 15.230 Punkten wird der DAX nach vorbörslichen Indikationen in den Handel zur Wochenmitte starten. Damit verteidigt der Index das Niveau, das er gestern nach anfänglichen Verlusten zurückerobert hatte.

US-Börsen legen kräftig zu Rückenwind kommt am Morgen von starken US-Vorgaben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss gestern 1,1 Prozent höher auf 32.155 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,1 Prozent auf 11.428 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,7 Prozent auf 3920 Punkte zu. Zinshoffnungen dank sinkender Inflation Vor allem Inflationsdaten aus den USA hatten am Nachmittag für neuen Schwung an den Aktienmärkten gesorgt. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen in den USA fiel im Februar wie erwartet auf 6,0 Prozent von 6,4 Prozent im Januar. "Der Rückgang der Inflationsrate ist eine gute Nachricht für die US-Notenbank Fed", so Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Die Notwendigkeit einer neuerlichen Erhöhung des Zinsanhebungstempos bestehe nicht. Wegen der Turbulenzen im US-Bankensektor erwarten die Volkswirte der Bank Nomura in New York sogar eine Kursänderung hin zu einer leichten Zinssenkung. Die Pleite der Silicon Valley Bank (SVG) hatte in den vergangenen Tagen die Angst vor einer neuen Bankenkrise heraufbeschworen.

Asienbörsen erleichtert Auch an den asiatischen Aktienmärkten schwinden die Sorgen vor einem Bankenkollaps. Der japanische Nikkei-Index schloss kaum verändert bei 27.229 Punkten, nachdem er drei Tage lang um fast fünf Prozent gefallen war. Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent.

Euro bleibt stark Am Devisenmarkt verteidigt der Euro sein Niveau von über 1,07 Dollar. Am Morgen notiert die Europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0735 Dollar. Die Ölpreise haben sich nach dem Rückgang der vergangenen Tage wieder erholt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet derzeit mit 78 Dollar ein Prozent mehr als gestern. Die Feinunze Gold notiert im frühen Handel kaum verändert bei 1900 Dollar. Chinas Wirtschaft fasst Tritt Die chinesische Wirtschaft kommt nach der Aufhebung der Virus-Beschränkungen in den ersten beiden Monaten des Jahres langsam wieder in Gang. Die chinesische Industrieproduktion stieg im Januar und Februar um 2,4 Prozent im Jahresvergleich und beschleunigte sich damit gegenüber dem Dezember mit einem jährlichen Anstieg von 1,3 Prozent, wie aus offiziellen Daten hervorgeht. Der Umsatz im Einzelhandel stieg im Januar und Februar um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und kehrte damit den Rückgang von 1,8 Prozent im Dezember um.

E.ON will mehr investieren Am deutschen Aktienmarkt dürften am Morgen die Geschäftsaussichten des Energieversorgers E.ON zunächst im Mittelpunkt stehen. Deutschlands größter Energieversorger will nach einem besser als erwarteten Jahr noch mehr Geld für seine Energienetze in die Hand nehmen. Bis 2027 sollen die Investitionen um rund sechs Milliarden Euro auf insgesamt 33 Milliarden Euro erhöht werden. Für das laufende Jahr rechnet der Vorstand mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 7,8 bis 8 Milliarden Euro. Den bereinigten Konzernüberschuss erwartet E.ON wie für das Vorjahr bei 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro.