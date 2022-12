Nach deutlichen Verlusten an der Wall Street gestern Abend hat der DAX heute wohl Mühe, sein Niveau zu halten. In den USA flammen nach guten Konjunkturdaten wieder Sorgen vor Zinserhöhungen auf.

Mit 14.440 Punkten dürfte der Leitindex seinen gestrigen Schlussstand zur Handelseröffnung knapp verteidigen können. Darauf deuten vorbörsliche Indikationen hin. Damit stemmt sich der DAX gegen den Abwärtssog an der Wall Street.

In Asien finden die Aktienmärkte am Morgen kleine klare Richtung. Die Anleger bleiben hier laut Marktbeobachtern zuversichtlich, dass sich die chinesische Wirtschaft durch die Lockerung der Null-Corona-Politik wieder erholen wird. Der japanische Nikkei-Index schloss 0,2 Prozent höher bei 27.886 Punkten. Die Börse in Shanghai tendierte 0,1 Prozent im Minus.

Am Devisenmarkt hält sich der Euro in der Nähe der Marke von 1,05 Dollar auf. Die Spekulation eines strafferen Zinskurses in den USA dürfte die Europäische Gemeinschaftswährung aber tendenziell schwächen.

Porsche AG bald im DAX

Unter den deutschen Aktien dürfte am Morgen das Papier der Porsche AG im Fokus stehen. Noch vor Weihnachten wird mit der Volkswagen-Tochter ein weiterer Autobauer in den DAX aufgenommen, wie die Deutsche Börse am Abend mitteilte. Wegen der Aufnahme der Porsche AG steigt der Sportartikelhersteller Puma aus dem DAX in den MDAX ab.

Auch in den weiteren Indizes gibt es Bewegung. Puma verdrängt im MDAX den Batteriehersteller Varta, der in den Nebenwerteindex SDAX absteigt. Dadurch fällt der Online-Modehändler About You aus dem Index der kleinen und mittleren Unternehmen.