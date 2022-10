Auch zur Wochenmitte müssen sich Anleger auf einen wackeligen Aktienmarkt einstellen. Schwache Vorgaben von der Wall Street belasten den DAX ebenso wie anhaltende Inflationsängste und der Krieg in der Ukraine.

Bei 12.180 Punkten wird der deutsche Aktienindex zum Start erwartet, das entspricht einem Minus von 0,3 Prozent im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs. Damit bleibt die neuralgische Marke von 12.000 Zählern weiterhin im Blick.

Von den US-Börsen kamen am Abend keine neuen Aufwärtsimpulse für die Aktienmärkte. Der Der Dow Jones schloss nur 0,1 Prozent höher auf 29.239 Punkten. Ein Kursanstieg des Pharmakonzerns Amgen von knapp sechs Prozent nach einem positiven Analystenkommentar half dem Standardwerte-Index leicht nach oben. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 1,1 Prozent auf 10.426 Zähler nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 3588 Punkte ein.

Asienbörsen verlieren

Auch in Asien fehlen am Morgen für die Investoren die Kaufanreize. Der japanische Nikkei-Index liegt im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 26.364 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index blieb unverändert und lag bei 1871 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,1 Prozent im Minus.

Wichtige Signale aus den USA erwartet

Investoren warten einerseits auf wichtige Erzeugerpreisdaten aus den USA, die am Nachmittag anstehen und Aufschluss über die allgemeine Teuerung geben werden. Zudem veröffentlicht die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) am Abend das Protokoll ihrer vergangenen Sitzung. Hier erwarten sich Beobachter Anhaltspunkte für anstehende weitere Zinserhöhungen. Und nicht zuletzt steht in den USA die Berichtssaison für das abgelaufene Quartal bevor. Sie beginnt mit den Geschäftberichten wichtger US-Großbanken.