Marktbericht DAX vor neuen Verlusten Kein Land in Sicht Stand: 28.09.2022 07:26 Uhr

Auch zur Wochenmitte rutschen die Kurse an den Aktienmärkten weiter ab. Die Angst vor anhaltend hoher Inflation und einer Rezession im Winter belastet die Kurse. Der DAX droht, die nächste runde Marke zu durchbrechen.

Bei knapp unter 12.000 Punkten dürfte der deutsche Leitindex in den XETRA-Handel am Morgen starten, so taxieren es derzeit Banken und Broker. Damit würde der Index weitere 1,2 Prozent verlieren, nachdem er gestern rund 0,7 Prozent auf 12.140 Zähler eingebüßt hatte.

Wall Street mit weiteren Verlusten Die Vorgaben für den deutschen Handel sind wenig erfreulich. Der Dow-Jones-Index fiel gestern um 0,4 Prozent auf 29.135 Punkte, nachdem er im frühen Handel noch um bis zu 1,4 Prozent gestiegen war. Es ist der mittlerweile sechste Verlusttag in Folge. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,2 Prozent auf 3647 Zähler nach unten. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 hingegen legte um 0,2 Prozent auf 11.272 Punkte zu. Signale aus der US-Notenbank Als Belastung für die US-Börsen erwiesen sich am Abend Aussagen von James Bullard, dem Präsidenten der Notenbank von St. Louis. Ihm zufolge sind mehr Zinserhöhungen erforderlich, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Zudem seien die Risiken für die US-Wirtschaft weiterhin erhöht.

Asienbörsen im Rezessionsmodus Auch in Asien purzeln die Kurse am Morgen weiter. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 2,2 Prozent tiefer bei 25.985 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Minus. "Es ist nun deutlich, dass die Zentralbanken in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften den aktuellen Straffungszyklus zum aggressivsten seit drei Jahrzehnten machen werden", kommentierte Jennifer McKeown von Capital Economics. Dies möge zwar notwendig sein, um die Inflation einzudämmen, es werde aber mit erheblichen wirtschaftlichen Kosten verbunden sein.

Euro verliert weiter Am Devisenmarkt setzt der Dollar seinen Höhenflug gegenüber den meisten Währungen fort, so auch gegenüber dem Euro. Dabei spielt die Erwartung harter Zinsschritte in den USA eine Rolle, aber auch die Verschärfung der politischen Lage in Europa nach den Explosionen der Nordseepipelines und der Scheinreferenden in den russische besetzten Gebieten der Ukraine. Die Gemeinschaftswährung ist am Morgen mit 0,9550 Dollar einen Cent weniger wert als gestern.

Öl etwas billiger An Rohstoffmarkt halten sich die Ausschläge in Grenzen ein Barrel Öl der Nordseesorte Brent kostet am Morgen mit 83,80 Dollar etwas weniger als gestern. Die Feinunze Gold notiert wenig verändert bei 1623 Dollar.

Porsche AG vor dem Start Am deutschen Aktienmarkt bahnt sich der größte Börsengang des Jahres an. Heute endet die Zeichnungsfrist für die Aktien der Porsche AG, danach wird der Ausgabepreis für die Aktien bekanntgegeben. Dieser dürfte am oberen Rand der Preisbildungsspanne von 82,50 Euro liegen. Damit wird die Volkswagen-Tochter zum Börsenstart mit gut 75 Milliarden Euro bewertet, Porsche wäre damit der größte Börsengang in Deutschland seit mehr als 25 Jahren.

Vonovia will nicht wegen Energiekosten kündigen Deutschlands größter Immobilienkonzern will Mietern nicht im Zusammenhang mit hohen Energiekosten kündigen. "Bei uns wird niemand eine Wohnung verlieren, nur weil die Heizkosten nicht gezahlt werden können", zitierte die "Welt" Vorstandschef Rolf Buch. Man kümmere sich intensiv um einzelne Fälle, in denen Mieter wegen hoher Energiepreise in Schwierigkeiten geraten seien. Notfalls können Vereinbarungen über Ratenzahlungen getroffen werden. "Eine Kündigung wegen hoher Energiekosten werden wir nicht aussprechen."

US-Börsenaufsicht bestraft Banken für Chats Die Kommunikation über Messenger-Dienste wie WhatsApp kommt eine Reihe großer Banken in den USA teuer zu stehen. Die insgesamt 16 Unternehmen werden gut 1,1 Milliarden Dollar Strafe zahlen, wie die US-Börsenaufsicht SEC gestern mitteilte. Dazu gehört neben Barclays Capital, Goldman Sachs und Morgan Stanley auch Deutsche Bank Securities, die jeweils 125 Millionen Dollar zahlen müssen. Mitarbeiter hatten sich über Messenger-Apps zu geschäftlichen Angelegenheiten ausgetauscht. Die US-Behörden sahen darin einen Regelverstoß, da die Unternehmen die Kommunikation in den verschlüsselten Diensten nicht wie vorgeschrieben archivieren konnten.

Commerzbank muss polnische Tochter stützen Die Tochter mBank wird die Commerzbank auch im dritten Quartal belasten. Das Institut habe eine zusätzliche Vorsorge von umgerechnet rund 490 Millionen Euro gebildet, so die Commerzbank. Das operative Ergebnis der Commerzbank werde im dritten Quartal in entsprechender Höhe belastet. Trotz der neuerlichen Vorsorge in Polen hält die Bank an ihrem Ergebnisziel für 2022 fest und will weiterhin ein Konzernergebnis von mehr als eine Milliarde Euro erreichen.