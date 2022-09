Marktbericht DAX wohl mit leichten Gewinnen Hoffnung auf Stabilisierung Stand: 27.09.2022 07:39 Uhr

An den Aktienmärkten herrscht weiter trübe Stimmung. Die Inflations- und Rezessionsängste belasten die Kurse. Zum Handelsstart dürfte der DAX aber zumindest eine kleine Erholungsbewegung schaffen.

Die hohe Inflation und die Sorgen vor einer drohenden Rezession sorgen an den Börsen weiterhin für eine gedämpfte Stimmung. Dennoch wird der deutsche Leitindex nach vorbörslichen Indikationen bei rund 12.300 Punkten in den Handel starten, das entspricht einem Plus von einem halben Prozent. Gestern hatte der DAX 0,46 Prozent auf 12.228 Punkte im XETRA-Handel verloren.

Wall Street rutscht weiter ab Zunächst deutet aber nichts darauf hin, dass die Aktienmärkte nach den herben Verlusten der vergangenen Handelstage zu einer generellen Erholung ansetzen. An den US-Börsen herrschten am Abend erneut Verluste vor. Der Dow-Jones-Index fiel um 1,1 Prozent auf 29.261 Punkte. Das Börsenbarometer war zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit November 2020 abgesackt. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um ein Prozent auf 3655 Zähler nach unten. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 gab um 0,5 Prozent auf 11.254 Punkte nach. "Wir befinden uns in einer düsteren Periode", so Ed Yardeni, Präsident des gleichnamigen Analysehauses. Für die US-Wirtschaft zögen dunkle Wolken auf, denn die jüngsten Konjunkturdaten deuteten auf einen ausgeprägten Wirtschaftsabschwung hin.

Kleine Gewine in Asien In Asien haben sich die Indizes am Morgen dagegen leicht ins Plus retten können. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent höher bei 26.592 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent und notierte bei 1877 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

Chinas Industrie besser als gedacht Einen leichten Stimmungsaufheller lieferten aktuelle Konjunkturdaten aus China am Morgen. Die chinesische Wirtschaft zeigte sich im August widerstandsfähiger als erwartet und verzeichnete ein schnelleres Wachstum der Fabrikproduktion und der Einzelhandelsumsätze. Chinas Industrieproduktion stieg im August um 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und damit schneller als im Juli (3,8 Prozent).

Euro kaum erholt Am Devisenmarkt bewegt sich der Euro weiterhin in der Nahe eines 20-Jahrestiefs zum Dollar. Die Gemeinschaftswährung kostet am Morgen 0,9636 Dollar. Laut Experten hat der politische Rechtsruck in Italien den Euro weiter belastet. Auch das britische Pfund bewegt sich weiter in der Nähe seines Rekordtief von 1,0350 zum Dollar. Eine geplante Steuersenkung der neuen britischen Regierung unter Premierministerin Liz Truss hatte gestern zu einem Absturz der britischen Währung geführt.

Ölpreis steigt leicht Leicht höher notieren am Morgen die Ölpreise. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet derzeit 84,60 Dollar, die US-Sorte WTI steht bei 77,20 Dollar. Der Preis für die Feinunze Gold liegt zurzeit wenig verändert bei 1632 Dollar.

Porsche-Aktie heiß begehrt Am deutschen Aktienmarkt steht der Börsengang der Porsche AG im Fokus. Bereits gestern deuteten die begleitenden Investmentbanken an, dass die Aktien angesichts der großen Nachfrage zu 82,50 Euro und damit am oberen Ende der Preisspanne zugeteilt würden. Damit wird die Volkswagen-Tochter zum Ausgabepreis mit gut 75 Milliarden Euro bewertet, dem Wolfsburger Autobauer fließen 9,4 Milliarden Euro zu. Porsche wäre damit der größte Börsengang in Deutschland seit mehr als 25 Jahren. Die Aktien können noch bis Mittwoch (14.00 Uhr MESZ) gezeichnet werden, am Donnerstag soll die Aktie an der Frankfurter Börse starten.

VW stellt Werk auf Elektromobilität um Porsche-Mutterkonzern VW stellt sich derweil immer stärker auf Elektromobilität ein. In Baunatal findet heute eine Betriebsversammlung für alle Beschäftigten des Volkswagen-Werkes Kassel statt. Dabei wird es unter anderem um die Umstellung der Produktion für die Elektromobilität und um die Beschäftigungssituation gehen. Mit rund 15.300 Mitarbeitern ist Kassel das weltgrößte Komponentenwerk des Volkswagen-Konzerns. Der Standort soll zum Schlüssellieferanten für die Elektrofahrzeuge des Wolfsburger Autobauers erweitert werden.