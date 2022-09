Marktbericht Vor dem US-Zinsentscheid Anleger scheuen das Risiko Stand: 21.09.2022 07:24 Uhr

Der DAX bleibt auch zur Wochenmitte in der Defensive. Bevor am Abend die US-Notenbank einen weiteren Zinsschritt gehen dürfte, trauen sich die Investoren nicht aus der Deckung. Zum Handelsstart drohen Verluste.

Bei 12.630 Punkten dürfte der Leitindex am Morgen in den XETRA-Handel starten, darauf deuten vorbörsliche Indikationen hin. Investoren scheuen neue Engagements vor der anstehenden Zinsentscheidung in den USA.

US-Börsen mit Verlusten An der Wall Street gaben die Indizes am Abend nach. Der Dow Jones verlor ein Prozent auf 30.706 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab ebenfalls ein Prozent auf 11.425 Punkte nach, und der breit gefasste S&P 500 büßte 1,1 Prozent auf 3856 Punkte ein. Vor allem kurzfristig orientierte Anleger nutzten offenbar die Gelegenheit, um ein paar Gewinne mitzunehmen, sagte Analyst Pierre Veyret vom Brokerhaus ActivTrades.

Asienbörsen belastet Auch die asiatischen Märkte rutschten am Morgen ab. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 1,4 Prozent tiefer bei 27.309 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,3 Prozent und lag bei 1922 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,7 Prozent. Nächster Zinsschritt am Abend Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) wird ihren Leitzins heute Abend deutlich anheben, zumindest um 0,75 Prozentpunkte, wie die Mehrheit der Experten schätzt. Einige Investoren halten sogar einen Schritt von einem vollen Prozentpunkt für möglich. "Der Schlüssel sind die Hinweise des Fed-Chef Jerome Powell zu seinem nächsten möglichen Schritt", so Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan. EZB sagt Inflation den Kampf an Auch die Europäische Zentralbank (EZB) will die weiter steigende Inflation mit weiteren Zinsanhebungen bekämpfen. "Wir werden nicht zulassen, dass sich die aktuelle Phase hoher Inflation im Verhalten der Wirtschaftsakteure niederschlägt und zu einem dauerhaften Inflationsproblem auswächst", so EZB-Chefin Christine Lagarde gestern Abend in Frankfurt. Die Zentralbank sei fest entschlossen, die Inflation zeitnah auf das mittelfristige Ziel der EZB von 2,0 Prozent zurückzuführen.

Euro wieder unter Dollar-Parität Am Devisenmarkt hat der Euro gegenüber dem Dollar weiterhin einen schweren Stand. Die Europäische Gemeinschaftswährung ist erneut knapp unter die Parität gefallen und notiert am Morgen bei 0,9965 Dollar. Schnell steigende Zinsen in den USA stärken tendenziell den Dollar. Am Rohstoffmarkt bleiben die Ölpreise weiterhin durch die Sorgen um eine globale Rezession gedämpft. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet derzeit knapp 90 Dollar. Der Preis für die Feinunze Gold ist mit 1663 Dollar erneut leicht abgerutscht.

Uniper vor Verstaatlichung Am deutschen Aktienmarkt sorgt die mögliche Verstaatlichung des Energieversorger Uniper am Morgen erneut für die größte Aufmerksamkeit. Uniper befinde sich in abschießenden Gesprächen mit dem Bund und dem Mutterkonzern Fortum, teilte der Konzern gestern mit. Geplant sei, dass der Bund das Konzern-Kapital mit acht Milliarden Euro aufstocke und den von Fortum gehaltenen Uniper-Anteil von 78 Prozent kaufe. Im Ergebnis dürfte der Staat dann weit über 90 Prozent an Uniper halten.

E.ON für Gasumlage Mit einer möglichen Verstaatlichung von Uniper könnte auch die geplante Gasumlage infrage gestellt werden. Der DAX-Konzern E.ON hat sich für ein Festhalten an der Gasumlage zur Entlastung der Energieimporteure ausgesprochen. Die Umlage sei "sinnvoll", weil sie zusätzliche Kosten "gleichmäßig und berechenbar verteilt" und "insbesondere die Stadtwerke in der Fläche vor Insolvenzen bewahren kann", sagte ein E.ON-Sprecher der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf.

Heidelberg Cement benennt sich um Der Baustoffhersteller Heidelberg Cement benennt sich um in Heidelberg Materials. Auf Konzernebene werde der neue Markenname ab sofort eingeführt, teilte das DAX-Unternehmen gestern in Heidelberg mit. Die nationalen und internationalen Tochtergesellschaften würden ab dem Jahr 2023 schrittweise umbenannt. Der Vorstand erklärte den Schritt mit dem breiteren Leistungsspektrum des Konzerns und dem Ziel, das erste klimaneutrale Unternehmen der Branche zu werden. Ab dem Jahr 2024 will man CO2-freien Zement anbieten.