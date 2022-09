Marktbericht DAX deutlich im Minus erwartet Zinsangst belastet den DAX Stand: 07.09.2022 07:25 Uhr

Schwache Vorgaben aus den USA dürften den deutschen Leitindex zum Handelsstart klar ins Minus führen. Die Anleger bleiben angesichts drohender deutlicher Zinserhöhungen der Notenbanken weiterhin in Deckung.

Mit rund 12.725 Punkten wird der DAX zum Handelsstart am Morgen nach vorbörslichen Indikationen erwartet, das entspricht einem Verlust von rund 1,2 Prozent. Die Marke von 13.000 Punkten kommt damit wieder außer Reichweite.

Wall Street im Minus Nach dem verlängerten Wochenende an den US-Börsen schlossen die Märkte an der Wall Street am Abend im Minus. Der US-Standardwerteindex Dow Jones verlor 0,6 Prozent auf 31.145 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,7 Prozent auf 11.544 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 3908 Punkte ein. Harte Zinsschritte erwartet Die größte Sorge für die Investoren sehen Experten weiterhin in der Entwicklung der US-Zinsen. "Es steht außer Frage, dass die Fed die Zinsen anheben wird. Die Frage ist nur, wie stark und wie schnell", so Randy Frederick, Manager beim Brokerhaus Charles Schwab. Die US-Notenbank dürfte bei ihrer Sitzung Ende des Monats den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte anheben. Gute Daten aus dem US-Dienstleistungssektor, die gestern Nachmittag gemeldet wurden, bestärkten die Anleger in dieser Meinung.

Asienbörsen belastet Die Angst vor einem US-Zinsanstieg belastet am Morgen auch die asiatischen Märkte. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf ein Prozent tiefer bei 27.363 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent und lag bei 1912 Punkten. Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle.

Euro bleibt unter Druck Die deutlichen Zinsschritte in den USA stärken weiterhin den Dollar und belasten damit den Euro-Kurs. Die Gemeinschaftswährung schafft es am Morgen nicht zurück in Richtung Parität, ein Euro kostet derzeit 0,9893 Dollar.

Öl noch billiger Am Rohstoffmarkt geben die Ölpreise im frühen Handel weiter nach. Ein Barrel der Nordseesorte Brent verbilligt sich auf 92,25 Dollar, ein Fass der US-Sorte WTI ist für 85,12 Dollar zu haben. Der Preis für eine Feinunze Gold liegt leicht im Minus bei 1694 Dollar.

Siemens Energy finanziert Gamesa-Übernahme Im DAX könnte zur Wochenmitte die Aktie des Index-Rückkehrers Siemens Energy im Fokus stehen. Das Unternehmen hatte gestern Abend angekündigt, den ersten Schritt zur Finanzierung der angekündigten Komplett-Übernahme von Siemens Gamesa getan zu haben. Das Unternehmen hat sich 960 Millionen Euro mit einer Pflichtwandelanleihe beschafft. Insgesamt kostet die noch in diesem Jahr geplante Übernahme der restlichen 33 Prozent an der spanischen Windkraft-Tochter gut vier Milliarden Euro. Siemens Energy baut darauf, dann bei der angeschlagenen Siemens Gamesa strenger durchgreifen zu können.

Mercedes entlässt in Brasilien Der Autokonzern entlässt im Rahmen einer Umstrukturierung 3600 Beschäftigte in seinem Werk in Brasilien. Das Unternehmen werde 2200 Mitarbeitern kündigen und Zeitverträge mit weiteren 1400 Beschäftigten in seinem Lkw- und Bus-Chassis-Werk in Sao Bernardo ab Dezember nicht mehr verlängern, teilte Mercedes-Benz gestern mit. Die Produktion von Vorderachsen und Getrieben sowie Logistik- und Wartungsdienstleistungen werde ausgelagert, um dem Kostendruck und den Veränderungen in der Automobilindustrie zu begegnen.