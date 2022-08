Marktbericht Anleger warten auf US-Inflationsdaten DAX tritt auf der Stelle Stand: 09.08.2022 07:33 Uhr

Keine nennenswerten Sprünge dürfte der deutsche Börsenindex zum Handelsstart auf dem Parkett vollführen. Die US-Börsen konnten am Abend ihre zunächst deutlichen Gewinne nicht halten.

Der DAX bekommt am Morgen keinen nennenswerten Rückenwind aus den USA. Nach vorbörslichen Indikationen dürfte der Leitindex bei 13.650 Punkten und damit 0,3 Prozent unter seinem gestrigen Schlussstand in den Handel starten.

Bröckelnde Gewinne an der Wall Street Nach zunächst stürmischen Gewinnen bröckelten die Kurse an der Wall Street zum Handelsausklang wieder deutlich. Der Standardwerte-Index Dow Jones verbesserte sich um 0,10 Prozent auf 31.833 Zähler. Der technologielastige Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 12.644 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,1 Prozent auf 4.140 Punkte ein. Inflationsdaten könnten Weichen stellen In den USA und darüber hinaus warten die Investoren derzeit vor allem die morgen anstehenden Inflationsdaten ab: "Die Verbraucherpreisdaten werden Aufschluss darüber geben, ob die Bemühungen der Fed erfolgreich waren und die Inflation gebremst haben oder ob eine weitere Straffung der Geldpolitik der Fed erforderlich ist", so Robert Schein, Chief Investment Officer bei Blanke Schein Wealth Management.

Asienbörsen ohne Richtung Die eher schwachen Vorgaben der US-Börsen bremsen am Morgen auch die asiatischen Aktienmärkte. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,9 Prozent tiefer bei 28.005 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent und lag bei 1937 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle.

Euro weiter ohne Schwung Am Devisenmarkt pendelt der Euro weiterhin um die Marke von 1,02 Dollar. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0193 Dollar. Am Rohstoffmarkt notieren die Ölpreise weiterhin klar unter der 100-Dollar-Marke. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet derzeit 95,85 Dollar und damit fast exakt so viel wie gestern. Die Feinunze Gold notiert bei 1786 Dollar und damit leicht unter dem gestrigen Niveau. Wachstum in Deutschland noch niedriger Die anstehende Gaskrise in Deutschland droht die Wirtschaft hierzulande weiter abzuwürgen. Industriepräsident Siegfried Russwurm sieht das Wirtschaftswachstum in Deutschland stärker in Gefahr als noch im Juni erwartet. Damals ging der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) bereits nur noch von 1,5 Prozent Wachstum für die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr aus. "Aber wir haben damals schon gesagt, dass ein Wachstum von 1,5 Prozent nur erreicht werden könne, wenn alles gut gehe. Das wird zunehmend schwieriger", so Russwurm gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Fraport schreibt Beteiligung in Russland ab Von Unternehmensseite liefert die Berichtssaison einige Firmenbilanzen aus Deutschland. Am Morgen hat bereits der Flughafen-Betreiber Fraport Einblick in seinen Bericht zum zweiten Quartal gegeben. Dank des Passagieransturms in Frankfurt konnte der Konzern seinen Umsatz im zweiten Quartal auf 808,9 Millionen Euro fast verdoppelt. Vor Steuern und Zinsen verdiente das Unternehmen im 223,2 Millionen Euro ebenfalls deutlich mehr. Ergebnisbelastend wirkt sich allerdings das Russland-Engagement des Unternehmens aus. Fraport hat seine Beteiligung am Flughafen in Sankt Petersburg vollständig abgeschrieben.

Airbus mit Engpässen DAX-Mitglied Airbus hat im hat im Juli nach Engpässen bei Zulieferern deutlich weniger Maschinen ausgeliefert als im Monat zuvor. Der Konzern übergab im abgelaufenen Monat 46 Verkehrsjets an seine Kunden nach 60 Stück im Juni. Weil Zulieferer mit ihren Lieferungen kaum hinterherkommen, hatte Airbus-Chef Guillaume Faury seine Pläne für 2022 Ende Juli gekappt und rechnet statt mit 720 nur noch mit 700 Auslieferungen. Airbus holte im Juli allerdings Aufträge über 401 neue Maschinen herein, davon gehen fast 300 Maschinen nach China.

Dreamliner darf wieder starten Airbus-Konkurrent Boeing kann seinen 787 Dreamliner wieder an Kunden übergeben. Die US-Luftfahrtaufsicht FAA teilte gestern mit, dass Boeing die nötigen Anpassungen zur Erfüllung aller Zertifizierungsstandards vorgenommen habe. Der Langstreckenjet konnte wegen verschiedener Produktionsmängel seit Mai 2021 nicht mehr ausgeliefert werden. Die FAA will allerdings jede einzelne 787 überprüfen, bevor sie die Lufttauglichkeit bescheinigt und die Auslieferung genehmigt.