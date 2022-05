Marktbericht DAX klar im Plus erwartet Nächster Anlauf Stand: 25.05.2022 07:25 Uhr

Auch heute wird sich das deutsche Börsenbarometer wieder an der Marke von 14.000 Punkten abarbeiten. Dank eines Schlussspurts an der Wall Street dürfte der DAX rund ein Prozent höher starten.

Bereits seit Wochen scheint der Leitindex um die runde Marke von 14.000 Punkten pendeln zu müssen. Zur Wochenmitte wird der Index dank passabler Vorgaben aus den USA immerhin bei rund 14.050 Zählern zum Start erwartet.

US-Technologieaktien auf Talfahrt An der Wall Street hatten zunächst schwache Zahlen des Messenger-Dienstes Snapchat die Anleger geschockt. Snap-Aktien stürzten gut 43 Prozent ab und zogen vor allem Technologieaktien nach unten. Der Nasdaq-Index fiel um 2,3 Prozent auf 11.264 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,8 Prozent auf 3941 Zähler. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte aber drehte gegen Handelsschluss noch in den positiven Bereich. Er legte 0,2 Prozent zu auf 31.929 Stellen zu.

Fed-Protokolle erwartet An den US-Börsen wird mit Sorge auf die Veröffentlichung der Fed-Protokolle heute Abend geschaut, die Einblick in die weitere US-Geldpolitik geben könnten. "Immer mehr Investoren und Analysten stellen die aktuelle aggressive Haltung der Federal Reserve infrage und warten auf weitere Details", so etwa die Analysten von ActivTrades. Es müsse klar erkennbar sein, dass die Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation wirkten, ohne eine Rezession auszulösen.

Asienbörsen unentschlossen An den Börsen in Asien ist am Morgen keine klare Richtung erkennbar. Sorgen um eine mögliche Konjunkturabschwächung lassen keine Kauflaune aufkommen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 26.713 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index blieb unverändert und lag bei 1878 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent.

Euro bleibt über 1,07 Dollar Am Devisenmarkt hält sich der Euro am Morgen knapp oberhalb der Marke von 1,07 Dollar und bleibt damit in seinem Aufwärtstrend der vergangenen Handelstage. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert derzeit bei 1,0708 Dollar. Am Ölmarkt klettern die Preise am Morgen wieder leicht. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet mit 112 Dollar rund ein Prozent mehr als gestern. Die Feinunze Gold notiert derzeit bei 1863 Dollar und damit leicht im Minus.

Aroundtown mit höheren Erträgen Am deutschen Aktienmarkt steht am Morgen der Immobilienkonzern Aroundtown im Fokus. Das Unternehmen hat am Morgen Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Der MDAX-Konzern hat seine Erlöse im Quartal von 275 auf 394 Millionen Euro gesteigert. Die wichtige Ergebnisgröße FFO1 kletterte von 86,6 auf 89 Millionen Euro. Aroundtown peilt für das laufende Jahr eine Dividende von 23 bis 25 Cent je Aktie an.