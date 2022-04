Marktbericht DAX bleibt belastet Keine Erholung in Sicht Stand: 13.04.2022 07:22 Uhr

Auch zur Wochenmitte bleiben die Aktienmärkte von vielen Seiten unter Druck. Der Krieg in der Ukraine belastet ebenso wie die Aussicht auf schnell steigende Leitzinsen. Der DAX dürfte im Minus eröffnen.

Rund 0,4 Prozent schwächer, bei 14.070 Punkten wird der Leitindex zum Handelsstart heute Morgen vorbörslichen Indikationen zufolge erwartet. Die Gemengelage bleibt schwierig für Aktienkäufer.

Wall Street dreht ins Minus In den USA kippten die Indizes nach einer anfänglichen Erholungsbewegung wieder ins Minus. Im späten Handel setzte wegen der Furcht vor rasant anziehenden Zinsen eine Verkaufswelle ein. Die US-Notenbank Fed hatte zuletzt signalisiert, die Zinsen aggressiv anheben zu wollen, um die steigende Inflation unter Kontrolle zu bringen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent tiefer bei 34.220 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,3 Prozent auf 13.371 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte ebenfalls 0,3 Prozent auf 4397 Punkte ein. US-Notenbank unter Handlungsdruck Die US-Verbraucherpreise stiegen im März zwar um 8,5 Prozent auf den höchsten Stand seit Ende 1981. Im Vorfeld der Daten waren Spekulationen auf noch höhere Stände und drastischere Zinsschritte der US-Notenbank aufgekommen. An den Märkten gehen die Experten derzeit davon aus, dass es eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte bei der Sitzung der US-Notenbank im nächsten Monat geben wird. Teuerung von 8,5 Prozent US-Inflation auf höchstem Stand seit 1981 Die Verbraucherpreise in den USA sind im März so stark gestiegen wie seit über 40 Jahren nicht mehr.

Asienbörsen uneinheitlich Die Börse in Tokio tendiert am Morgen fester. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt derzeit 1,6 Prozent höher bei 26.757 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um ein Prozent und notiert bei 1882 Punkten. Die Börse in Shanghai liegt dagegen 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,4 Prozent.

Euro schwächelt weiter Am Devisenmarkt liegt die europäische Gemeinschaftswährung weiter im Abwärtstrend. Am Morgen notiert der Euro bei 1,0833 Dollar. Damit reagieren die Akteure auch auf die wohl bald weiter steigende Zinsdifferenz zwischen den USA und der Euro-Zone.

Lockerungen in China stützen den Ölpreis Der Preis für Rohöl der Nordsee-Sorte Brent liegt unverändert bei rund 104 Dollar. Marktteilnehmer führen den gestrigen Preisanstieg auf die neuesten Entwicklungen in China zurück. Nach dem strikten Corona-Lockdown in der Wirtschafts- und Finanzmetropole Shanghai durften erstmals seit mehr als zwei Wochen einige Menschen wieder ihre Wohnungen verlassen. Die Erleichterung über die ersten Lockerungen der scharfen Restriktionen milderten auch die Nachfragesorgen am Rohstoffmarkt. Nach wie vor erwarten Börsianer aber weitere Schwankungen: "Der Ölmarkt ist immer noch anfällig für einen großen Schock, wenn russische Energie sanktioniert wird, und dieses Risiko bleibt auf dem Tisch", sagte Edward Moya, Marktanalyst beim Brokerhaus Oanda.

Fraport mit mehr Passagieren und weniger Fracht Unter den deutschen Aktien dürfte am Morgen der Flughafenbetreiber Fraport im Fokus stehen. Im Monat März beförderte das Unternehmen am wichtigsten Standort Frankfurt 2,94 Millionen Passagiere. Das waren 217 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, aber immer noch 47 Prozent weniger als vor der Corona-Pandemie im März 2019. Im Frachtbereich sank das Geschäft um 13,3 Prozent auf 177 Millionen Tonnen im Vorjahresvergleich.

Boeing bangt um Aufträge Der US-Luftfahrtkonzern Boeing fürchtet wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine um Aufträge für mehr als hundert Flugzeuge. Im ersten Quartal strich das Unternehmen laut eigenen Angaben vom Dienstag netto 141 bestellte Jets aus seinem Orderbuch. Einem Sprecher zufolge war der Hauptgrund der Konflikt in der Ukraine. Die deshalb verhängten westlichen Sanktionen gegen Russland machten Aufträge von Kunden in der Region nun ungewiss. Die Anpassungen bedeuten dem Sprecher nach aber nicht, dass die Bestellungen bereits verloren sind. Boeing sei jedoch verpflichtet, geopolitische Risiken in seinem Orderbuch zu berücksichtigen.

Shop Apotheke kauft zu Der Online-Anbieter Shop Apotheke baut sein Geschäft mit dem Kauf eines Schnelllieferdienstes aus. Das Unternehmen hat den Quick-Commerce-Pionier First A übernommen. Das Berliner Start-Up bietet in fünf deutschen Großstädten die Lieferung von Medikamenten innerhalb von 30 Minuten an. Dazu sollen Partnerschaften mit lokalen Apotheken beitragen. Der Kaufpreis setzt sich aus einem bei Vollzug fälligen Betrag und Erfolgskomponenten über die kommenden vier Jahre zusammen, die sich insgesamt auf einen voraussichtlich zweistelligen Millionenbetrag belaufen sollen. Der sogenannte Quick Commerce gilt unter Online-Lieferdiensten als Wachstumsmotor.