Marktbericht DAX zum Start höher erwartet Anleger nehmen neuen Anlauf Stand: 29.03.2022 07:36 Uhr

Der DAX dürfte am Morgen deutlich im Plus in den Handel starten. Gute Vorgaben aus Übersee, fallende Ölpreise und die Hoffnung auf einen Verhandlungserfolg im Ukraine-Konflikt sorgen für Auftrieb.

Wieder klar über der Marke von 14.500 Punkten, rund ein Prozent über dem Schlussstand des gestrigen XETRA-Handels, dürfte der DAX nach vorbörslichen Indikationen am Morgen starten. Eine Reihe von Faktoren helfen dabei: Im Ukraine-Konflikt stehen die Parteien vor einer neuen Verhandlungsrunde. Vor dem Beginn der neuen Runde mit Russland heute in Istanbul hat der ukrainische Außenminister sich allerdings skeptisch zu den Erfolgsaussichten geäußert. "Wenn wir sehen, dass sich die Stimmung geändert hat und sie zu einem ernsthaften, substanziellen Gespräch und ausgewogenen Vereinbarungen bereit sind, dann werden die Dinge vorankommen", so Dmytro Kuleba.

Wall Street gut in Form Außerdem sind die Vorgaben aus den USA positiv und geben Rückenwind für die europäischen Aktienmärkte. Der US-Leitindex Dow Jones stieg am Abend um 0,3 Prozent auf 34.955 Punkte. Der technologielastige Nasdaq legte deutlicher um 1,3 Prozent auf 14.354 Zähler zu, der breit gefasste S&P 500 gewann 0,7 Prozent auf 4575 Punkte. Vor allem die Tesla-Aktie gehörte zu den Gewinnern, sie schloss 7,2 Prozent höher bei 1084 Dollar. Das Unternehmen will sich bei der kommenden Hauptversammlung die Zustimmung der Investoren einholen, um die Anzahl der Aktien zu erhöhen und sie damit optisch billiger zu machen.

Japans Börse zieht an Die Aktienmärkte in Asien haben heute von der Aussicht auf eine weiter lockere japanische Geldpolitik profitiert. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,9 Prozent, der breiter gefasste Topix-Index machte 0,6 Prozent gut. Der Hauptindex der chinesischen Börse in Shanghai lag dagegen 0,1 Prozent im Minus. Der Coronavirus-Lockdown im chinesischen Finanzzentrum Shanghai schürte Ängste vor einem Nachfrageeinbruch in China.

Ölpreis derzeit schwächer Auch wegen des Lockdowns in Shanghai tendiert der Ölpreis derzeit tendenziell leiht abwärts. US-Leichtöl gab um gut ein Prozent auf 104,86 Dollar je Barrel nach, die Nordseesorte Brent um knapp ein Prozent auf 111,43 Dollar. Am Devisenmarkt pendelt der Euro weiterhin unter der Marke von 1,10 Dollar. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung wenig verändert gegenüber gestern bei 1,0988 Dollar. Die Feinunze Gold kostet derzeit 1921 Dollar.

Zahlen machen Kurse Am deutschen Aktienmarkt dürften eine Reihe von Geschäftszahlen die Kurse bewegen. So legt der Sportwagen-Hersteller Porsche SE seine Bilanz des vergangenen Geschäftsjahrs vor. Am Morgen haben bereits mehrere Konzerne aus MDAX und SDAX Einblick in ihre Geschäftsentwicklungen gegeben.

Aroundtown spürt Corona-Krise Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown aus dem MDAX hat auch 2021 die Folgen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen. Das operative Ergebnis (Funds from Operations, FFO 1) fiel im Jahresvergleich um ein Prozent auf 353,2 Millionen Euro. Bereinigt um Kosten für Mietausfälle vor allem im Hotelsegment in Folge der Covid-Pandemie sei das Ergebnis aber leicht auf 478,2 Millionen Euro gestiegen. Die Aktionäre sollen eine Dividende in Höhe von 23 Cent je Aktie erhalten nach 22 Cent im Vorjahr. Analysten hatten mit etwas mehr gerechnet.

Nordex will mehr verdienen Der Windturbinenhersteller Nordex peilt für das neue Geschäftsjahr bei Umsatz und Rendite mindestens das Vorjahresergebnis an. Die Erlöse sollten bei 5,4 bis 6,0 Milliarden Euro liegen. 2021 hat Nordex den Umsatz um 17 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro gesteigert. Die operative Ebitda-Marge soll in einer Bandbreite von 1,0 bis 3,5 Prozent liegen. Sie war 2021 unter anderem wegen höherer Kosten auf 1,0 Prozent von 2,0 Prozent gesunken. Mittelfristig werde weiter eine Marge von 8,0 Prozent angepeilt.