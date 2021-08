Marktbericht DAX kaum verändert zum Start Anleger sehen Risiken

Weitere Kursgewinne sind am Morgen bei den deutschen Indizes zunächst nicht zu erwartet. Viele Investoren schauen mit Sorge auf die steigende Corona-Welle in den USA. Der DAX bleibt aber auf hohem Niveau.

Bei rund 15.750 Punkten wird der deutsche Börsenindex zum Start erwartet, darauf deuten vorbörsliche Indikationen hin. Damit kann der DAX seinen Stand des Montags annähernd halten. Große Sprünge sind aber erst einmal nicht mehr zu erwarten.

US-Börsen mit Plus und Minus

An der Wall Street hatten die wichtigsten US-Indizes am Abend unterschiedlich geschlossen. Der Dow-Jones-Index verlor 0,3 Prozent auf 35.102 Punkte. Der marktbreite S&P sank um 0,09 Prozent auf 4432,35 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte zugleich um 0,2 Prozent.

BioNTech immer höher

Für BioNTech ging es an der Nasdaq angesichts stärker als erwartet ausgefallener Umsatz- und Ergebniszahlen im abgelaufenen Quartal um 15,0 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch. Seit Mitte Juli hat sich der Aktienkurs inzwischen mehr als verdoppelt. Moderna-Aktien profitierten mit und zogen sogar um 17,1 Prozent nach oben. Auch sie erreichten einen Höchststand.

Wie hoch schwappt die Delta-Welle?

Laut Marktexperten geht an der Wall Street zunehmend die Sorge um, dass ein weiteres Ausbreiten der Delta-Variante neue Beschränkungen nötig machen und damit die Konjunktur belasten könnte. In einigen Südstaaten der USA kommen die Intensiv-Kapazitäten der Krankenhäuser bereits an ihre Grenzen.

Asienbörsen uneinheitlich

Auch in Asien bieten die Börsen am Morgen ein uneinheitliches Bild. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 27.906 Punkten. Die Börse in Shanghai notiert 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,4 Prozent.

Euro schwächer

Am Devisenmarkt hat der Euro weiterhin einen schweren Stand gegenüber dem US-Dollar. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1738 Dollar. Auch der Ölpreis sinkt weiter. Der Preis für Nordsee-Öl der Sorte Brent liegt derzeit bei 69 Dollar und damit deutlich unter den Vortagesständen. Steigende Corona-Infektionen vor allem in China schüren am Ölmarkt die Furcht vor neuen Restriktionen, die die Nachfrage ausbremsen könnten.

Bayer verliert erneut vor Gericht

Im DAX könnte am Morgen die Bayer-Aktie im Fokus stehen. Der Chemie- und Pharmakonzern hat auch im dritten seiner US-Berufungsverfahren wegen angeblicher Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat eine Schlappe kassiert. Das zuständige Gericht in San Francisco bestätigte am Montag ein Urteil, wonach Bayer für Krebserkrankungen der Kläger Alberta und Alva Pilliod haften muss.

Alstria Office mit mehr Mieteinnahmen

Daneben haben eine Reihe von Unternehmen aus den deutschen Leitindizes Geschäftszahlen vorgelegt. Bereits am Abend hatte der Immobilienkonzern Astria Office seine Bilanz zum ersten Halbjahr veröffenticht. Alstria Office profitiert von höheren Mieteinnahmen und niedrigeren Grundstücksbetriebskosten. Der Umsatz stieg um 3,2 Prozent auf 90 Millionen Euro. Das Konzernergebnis lag bei 53,6 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor stand an dieser Stelle noch ein Verlust.

Hellofresh mit weniger Gewinn

Deutlich höhere Ertragssteuern haben den Gewinn des Kochboxenversenders Hellofresh geschmälert. Der Überschuss fiel im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als ein Viertel auf 84 Millionen Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Morgen mitteilte. Grund dafür waren die um fast 170 Prozent auf 39 Millionen Euro gestiegenen Ertragssteuern. Hellofresh hatte bereits in der vergangenen Woche seine Umsatzprognose angehoben. Wegen höherer Investitionen in das weitere Wachstum wurde allerdings die Prognose für die Profitabilität gesenkt.

Auto1-Aktionäre machen Kasse

Altaktionäre von Auto1 aus der Zeit vor dem Börsengang des Online-Gebrauchtwagenhändlers haben laut Medienberichten von einem großen Aktienpaket getrennt. Die gut zwei Millionen Papiere seien für 36,50 Euro je Stück verkauft worden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Abend. Die im MDAX notierten Titel gerieten im späten Montagshandel unter Druck.