marktbericht Anleger zurückhaltend Konjunktursorgen lasten auf dem DAX Stand: 07.09.2023 07:34 Uhr

Die Sorge vor einer anhaltenden Konjunkturschwäche in Deutschland und einer weiterhin straffen US-Geldpolitik lässt die Investoren vorsichtig agieren. Kursverluste zum Handelsstart sind zu erwarten.

Der DAX dürfte heute erneut leicht zurückfallen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex vor dem Xetra-Start rund 0,2 Prozent tiefer auf 15.704 Punkte.

Gestern war der DAX im Handelsverlauf mit 15.676 Punkten auf das niedrigste Niveau seit mehr als einer Woche gefallen. Er ging 0,2 Prozent tiefer bei 15.741,37 Punkten aus dem Handel und blieb damit in seiner jüngsten Spanne zwischen etwa 15.500 und 16.000 Punkten.

Am Markt wurde die Sorge vor einer "Stagflation" als Hemmschuh genannt. Gemeint ist damit eine Situation, in der die Inflation steigt, ein Wirtschaftswachstum aber ausbleibt. Während die Ölpreise den Inflationsdruck wieder erhöhen und damit auch die Zinssorgen der Anleger, kamen mit den deutschen Auftragseingängen alarmierende Signale aus der größten europäischen Volkswirtschaft.

Insgesamt deuten die jüngsten Konjunkturdaten hierzulande auf eine schwache Wirtschaftsentwicklung hin. Deshalb stehen heute Morgen die Daten zur deutschen Industrieproduktion im Juli im Mittelpunkt des Interesses.

Die Inflations- und Konjunktursorgen lassen auch die Anleger an der Wall Street nicht los. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss gestern 0,6 Prozent tiefer auf 34.443 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,1 Prozent auf 13.872 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 4.465 Punkte ein. Stärker als erwartet ausgefallene US-Daten aus dem Dienstleistungssektor schürten die Befürchtung, die nach wie vor hartnäckige Inflation würde dazu führen, dass die US-Leitzinsen noch länger hoch bleiben.

Aber auch die globale Konjunktur gibt den Investoren zu denken: "Wenn man sich auf der ganzen Welt umschaut, verschlechtern sich die Wirtschaftsnachrichten aus China, die makroökonomischen Nachrichten aus Europa sind nicht gut. Irgendwann wird sich diese Nachfragesorge also auf den Markt auswirken", sagte Peter Cardillo, Chefmarktökonom bei Spartan Capital Securities in New York.

Besser als erwartet ausgefallene Handelsdaten aus China können die Anleger am Donnerstag nicht an die Märkte der Volksrepublik locken. Die weltweite Nachfrageschwäche machte dem Exportweltmeister China im August zwar weiter zu schaffen, die chinesischen Exporte übertrafen aber die Erwartungen der Analysten. Die Börse in Shanghai gab um 0,7 Prozent nach. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 1 Prozent.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gab um 0,1 Prozent auf 33.205 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent auf 2394 Punkte.

Die Deutsche Telekom kann auf milliardenschwere Erlöse aus ihrer Beteiligung an T-Mobile US bauen. Die Telekom teilte mit, dass sie voraussichtlich rund 1,8 Milliarden Dollar nach Steuern an Dividendenzahlungen in den kommenden fünf Quartalen erhalten solle. T-Mobile beabsichtige, die Dividende je Aktie jährlich um rund zehn Prozent zu erhöhen. T-Mobile wolle für dem Zeitraum vom vierten Quartal 2023 bis Ende 2024 bis 19 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurückgeben, was sowohl über Aktienrückkäufe als auch über Dividenden passieren solle.

Die Alphabet-Tochter Google aktualisiert im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen im November 2024 ihre Transparenzpolitik. Wahlwerbung müsse ab Mitte November dieses Jahres mit einem klaren und auffälligen Hinweis versehen werden, wenn die Anzeige KI-generierte Inhalte enthalte. Die Richtlinie gelte für Bild-, Video- und Audioinhalte auf allen Plattformen.

Die zu Google gehörende Cybersicherheitsfirma Mandiant hatte im August erklärt, sie habe in den vergangenen Jahren einen zunehmenden Einsatz von KI für manipulative Informationskampagnen im Internet beobachtet. Google war wegen der Verbreitung von Falschinformationen auf seinen Plattformen in die Kritik geraten.