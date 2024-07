marktbericht Vor dem EZB-Zinsentscheid Findet der DAX den Weg nach oben? Stand: 18.07.2024 07:42 Uhr

Die Schwäche der US-Technologiewerte scheint die Anleger nicht zu irritieren. Nach drei Tagen Korrektur dürfte der DAX heute mit leichten Gewinnen in den Handel starten.

Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 18.472 Punkte. Der DAX hatte gestern seinen dritten Verlusttag in Folge verzeichnet und sank um 0,4 Prozent auf 18.437 Punkte.

Heute steht die EZB-Zinssitzung an. Mit einer Zinssenkung rechnen die meisten Akteure an den Märkten nicht. Für eine künftige Leitzinssenkung könnte jedoch die schwächelnde Konjunktur in der Eurozone sprechen. Zuletzt haben eine Reihe von Frühindikatoren und Wirtschaftsdaten enttäuscht. "Die Hoffnungen auf einen Aufschwung in der Eurozone waren groß. Doch die Wirtschaft ist ins Schleudern geraten", schreibt Experte Kevin Thozet vom Vermögensverwalter Carmignac.

Im Vormonat hatte die Notenbank erstmals seit der Inflationswelle die Zinsen gesenkt. EZB-Vertreter haben sich zuletzt über das weitere Vorgehen bedeckt gehalten. Daher warten die Anleger mit großer Spannung auf Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde zur wirtschaftlichen Entwicklung und zur Inflation.

"Der deutsche Aktienmarkt ist von Zurückhaltung und Verunsicherung geprägt. Dabei spielt nicht nur die heutige EZB-Ratssitzung eine Rolle, sondern es wird zunehmend darauf gesetzt, dass Donald Trump der nächste US-Präsident werden könnte, was sich möglicherweise negativ auf die Handelsbeziehungen auswirken würde", fassen die Marktexperten der Helaba die Lage am Aktienmarkt zusammen.

Von konjunktureller Seite verdienen heute in den USA die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosengeld einen Blick. Die Dynamik des Beschäftigungsaufbau lasse nach, heißt es von der Helaba. "In diesem Zusammenhang sei an die Äußerungen von Fed-Chef Powell erinnert, wonach bei einer Abschwächung am Arbeitsmarkt geldpolitisch reagiert werde." Darüber hinaus wird der Philadelphia Fed Index publiziert.

Die US-Börsen hatten gestern wegen eines Kurseinbruchs im Technologiesektor uneinheitlich geschlossen. Aus den Depots flogen vor allem Aktien der Chipkonzerne. Die USA erwägen der Agentur Bloomberg zufolge, für China die strengsten Handelsbeschränkungen anzuwenden, wenn Firmen wie ASML dem Land weiterhin Zugang zu fortschrittlicher Halbleitertechnologie gewähren.

Der Index der Tech-Börse Nasdaq ging 2,8 Prozent tiefer auf 17.996 Zählern aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,4 Prozent auf 5.588 Stellen ein. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte dagegen 0,6 Prozent auf 41.198 Punkte zu.

Die Aussicht auf eskalierende Handelskonflikte zwischen den USA und China belastete am Morgen auch die asiatischen Märkte. In Tokio verlor der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 2,0 Prozent auf 40.277 Punkte, da die Chipwerte in den Sog eines weltweiten Ausverkaufs in der Branche gerieten. Der breiter gefasste Topix notierte 0,9 Prozent tiefer bei 2.888 Punkten.

Auch chinesische Aktien gaben nach, da die Anleger nach den Nachrichten über die US-Exportbeschränkungen auf die Ergebnisse eines wichtigen Treffens der Staatsführung in Peking warteten. Die Börse in Shanghai verlor 0,5 Prozent auf 2.948 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,3 Prozent auf 3.492 Punkte.

Volkswagen legt eine neue Elektro-Marke für China auf. Unter der neuen Submarke ID. Unyx soll bereits im Sommer das erste Auto auf den Markt kommen. Vier weitere sollen bis 2026 folgen. Damit will VW vor allem bei der in China boomenden Elektromobilität Boden gutmachen. Bisher geben hier lokale Herausforderer wie BYD den Ton an. Die Submarke soll nach Angaben eines Sprechers oberhalb der Kernmarke VW angesiedelt werden und auch ein eigenes Händlernetz mit 40 Verkaufsräumen in 20 Städten erhalten.

Beim US-Flugzeugbauer Boeing könnte gestreikt werden. Die Beschäftigten im US-Bundesstaat Washington sprachen sich mit mehr als 99 Prozent für den Ausstand aus, teilte die Gewerkschaft IAM mit. Schlechte Entscheidungen der Unternehmensführung gefährdeten die Existenzgrundlage der Beschäftigten. Die Gewerkschaft fordert 40 Prozent mehr Lohn. Es sind die ersten umfassenden Verhandlungen mit dem Flugzeughersteller seit 16 Jahren. Der Beginn eines Streiks ist nach Ablauf des derzeitigen Tarifvertrags am 12. September möglich.

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat nach einem kräftigen Ergebniszuwachs im zweiten Quartal seine Jahresziele erneut angehoben. Für 2024 rechnet Novartis nun mit einem Wachstum des operativen Ergebnisses im mittleren bis hohen zweistelligen Prozentbereich. Die erst im Frühjahr angehobene Prognose sah bisher einen Anstieg im niedrigen bis mittleren Zehnerbereich vor.