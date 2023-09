marktbericht 16.000 Punkte im Visier DAX erhält Rückenwind aus China Stand: 01.09.2023 07:39 Uhr

Positive Signale aus China dürften den DAX zum Wochenschluss voranbringen. Stützungsmaßnahmen der Regierung und verbesserte Wirtschaftsdaten heben die Stimmung der Investoren.

Der DAX nähert sich nach Berechnungen des Brokers IG weiter der Marke von 16.000 Punkten. Demnach sollte der DAX mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 15.996 Punkten in den Handel starten. Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets rechnet mit weiter steigenden Kursen: "Die Kursverluste der vergangenen vier Wochen haben die Stimmung an der Börse bereits wieder so pessimistisch werden lassen, dass ein guter Nährboden für eine Fortsetzung des Bullenmarktes 2023 entstanden ist."

Gestern stieg der deutsche Leitindex um 0,4 Prozent auf 15.947 Zähler. Für den Börsenmonat August steht für das wichtigste deutsche Börsenbarometer allerdings ein Minus von rund drei Prozent zu Buche.

Die Anleger blieben gelassen, obwohl sich die Inflation in der Eurozone im August nicht abgeschwächt hat. Der Anstieg der Verbraucherpreise war mit 5,3 Prozent stärker als erwartet. Damit bleibt die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihren Zinserhöhungen womöglich unter Handlungsdruck.

Investoren setzten gleichwohl wieder stärker auf solche Werte in Deutschland, denen der Zinsanstieg in den vergangenen Monaten stark zugesetzt hatte. Sie hoffen hier auf eine wieder bessere Marktlage in Zeiten, in denen die Zinsen vielleicht bald nicht mehr steigen.

Die Frage ist, wann dieser Moment erreicht ist: EZB-Vizechef Luis de Guindos stellte zwar fest, dass sich die EZB dem Ende ihres Zinserhöhungszyklus nähere. Die Entscheidung der EZB über eine weitere Straffung ihrer Geldpolitik auf der nächsten Sitzung in zwei Wochen sei jedoch noch nicht gefallen.

Die am Donnerstag veröffentlichten EZB-Zinsprotokolle ließen die Tür für eine Zinserhöhung im September jedenfalls offen. Laut Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann muss die EZB die Zinsen im Kampf gegen die Inflation womöglich noch weiter nach oben setzen.

In den USA schloss der Dow Jones 0,5 Prozent tiefer auf 34.721 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,1 Prozent auf 14.034 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 4507 Punkte ein.

Ein Inflationsmaß, das die Fed besonders im Auge hält, sind die persönlichen Ausgaben der Konsumenten. Der sogenannte PCE-Kernindex stieg im Juli leicht auf eine Jahresteuerungsrate von 4,2 Prozent und damit genauso stark, wie von Analysten erwartet.

"Man sieht, dass sich die Inflation wirklich verlangsamt, und das ist das dominierende Narrativ bereits seit einiger Zeit", sagte Tony Roth, Chefanleger beim Finanzdienstleister Wilmington Trust. "Es stehen noch viele Daten aus, aber es ist schon jetzt sehr wahrscheinlich, dass die Fed im November keine Maßnahmen mehr ergreift und dass das Thema Zinserhöhungen wirklich vom Tisch ist." Ob das der Fall sein wird, hängt nicht zuletzt an den Daten des US-Arbeitsmarktes für den August, die heute veröffentlicht werden.

Chinas Einsatz für seinen Immobiliensektors sowie die Bemühungen, das Verfalls-Tempo des Yuan abzubremsen, haben den asiatischen Börsen am Freitag zum Ende der Woche noch einmal Aufwind verliehen. Laut einer heute veröffentlichten Umfrage in der Privatwirtschaft ist die Produktionstätigkeit in China im August überraschend wieder gestiegen und hat die Schätzungen übertroffen.

Unterdessen erklärte die Zentralbank des Landes, dass sie zum ersten Mal in diesem Jahr die Menge an Devisen, die Finanzinstitutionen als Reserven halten müssen, reduzieren wird. "Die Senkung der Devisenmarktzinsen wird dazu beitragen, den Abwertungsdruck auf den Yuan zu verringern, wenn die PBOC eine neue Runde der geldpolitischen Lockerung einleitet", sagte Ken Cheung, leitender asiatischer Devisenstratege bei der Mizuho Bank.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent höher bei 32.821 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,9 Prozent und lag bei 2353 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,6 Prozent.

US-Elektroautobauer Tesla hat in China eine nach eigenen Angaben "aufgefrischte" Variante seines Model 3 mit einem Startpreis von 259.900 Yuan (etwa 35.800 US-Dollar) auf den Markt gebracht. Wie aus der Internetseite des Unternehmens hervorging, ist der Startpreis des neuen Model 3 um zwölf Prozent höher als der des alten Modells. Das Unternehmen kündigte an, dass das neue E-Auto auch eine größere Reichweite als sein Vorgängermodell erreichen werde.

Die amerikanische Gewerkschaft für Angestellte in der Automobilindustrie, United Auto Workers (UAW), hat bei der US-Behörde für Arbeitsrecht (NRAB) Klage wegen unfairer Arbeitspraktiken gegen General Motors und die Chrysler-Muttergesellschaft Stellantis eingereicht. Dem UAW-Vorsitzenden Shawn Fain zufolge wollen die Autohersteller in Detroit die Möglichkeit haben, US-Autowerke zu schließen und in Niedriglohnländer zu verlagern. Dies bezeichnete er als "Wirtschaftsterrorismus". Sowohl GM als auch Stellantis wiesen die Vorwürfe zurück.