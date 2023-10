marktbericht Anleger bleiben vorsichtig Kaum Bewegung im DAX Stand: 16.10.2023 07:42 Uhr

Angesichts der Krise im Nahen Osten dürften sich die Anleger zum Wochenstart zurückhalten. Nach dem Kursrutsch vom Freitag wird der DAX sein Niveau aber zunächst wohl halten.

Der DAX dürfte kaum verändert in die neue Handelswoche starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem Xetra-Start minimal höher auf 15.189 Punkte. Am Freitag war der DAX mit einem Minus von 1,6 Prozent bei 15.187 Punkten aus dem Handel gegangen, womit er auf Wochensicht um 0,3 Prozent nachgab.

Als Risiko gilt am Markt weiterhin eine Ausweitung des Konflikts zwischen Israel und der Hamas. US-Außenminister Antony Blinken besucht derzeit die Region, um eine weitere Verschärfung der Lage zu verhindern.

Im Fokus steht in der kommenden Woche aber auch die Geldpolitik und die Berichtssaison der Unternehmen, die langsam Fahrt aufnimmt. Am Dienstag und Mittwoch stehen mit den Zahlen von Bank of America, Goldman Sachs und Morgan Stanley zunächst weitere Schwergewichte aus dem US-Finanzsektor im Fokus.

In den USA hatten am Freitag wachsende Sorgen um die US-Inflation, Zinsen und die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten auf die Stimmung gedrückt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte hatte 0,1 Prozent höher auf 33.670 Punkten geschlossen. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 1,2 Prozent auf 13.407 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,5 Prozent auf 4.327 Punkte ein.

Die Spannungen im Nahen Osten belasten auch Asiens Börsen. "Da die Risiken im Nahen Osten zunehmen, stellen sich die Anleger auf weitere Kursverluste an den Märkten ein und reduzieren ihre Long-Positionen in Aktien", sagte Takehiko Masuzawa von Phillip Securities.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor im Verlauf 1,6 Prozent auf 31.787 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,5 Prozent und lag bei 2.275 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,7 Prozent.

Die weggebrochene Nachfrage nach Covid-Medikamenten bremst das Geschäft das US-Pharma-Konzerns Pfizer deutlich. Der Branchenriese kappte die Prognose für den Umsatz im laufenden Jahr auf 58 bis 61 Milliarden Dollar. Zuvor wurden Erlöse von 67 bis 70 Milliarden Dollar erwartet. Der Rückgang gehe allein auf Corona-Arzneien zurück, hieß es.

Allein für das Covid-Medikament Paxlovid senkte der Konzern die Umsatzerwartung um sieben Milliarden Dollar. Bei seinem Corona-Impfstoff Comirnaty rechnet Pfizer nun mit zwei Milliarden Dollar weniger Umsatz.

Große Lkw-Hersteller sehen durch die fehlende Ladeinfrastruktur in Europa die Klimaziele gefährdet. Bis 2030 seien 45.000 Ladepunkte nötig, um das angestrebte Tempo beim Hochlauf der Elektromobilität bei Nutzfahrzeugen zu ermöglichen, sagte Daimler-Truck-Vorstandsmitglied Karin Radström der "Automobilwoche". "Auch wenn wir unser Engagement erhöhen würden, bleibt eine große Lücke."

Die Infrastruktur sei für Lkw-Kunden die größte Herausforderung. Daimler, Volvo und Traton planen daher bereits seit längerem, bis 2027 zusammen 1.700 Hochleistungs-Ladepunkte an Autobahnen und Knotenpunkten zu errichten und zu betreiben.

Im Bieterduell um Manchester United würde der britische Ineos-Vorsitzende Jim Ratcliffe einem Insider zufolge mehr als 1,5 Milliarden Dollar für ein Viertel der Anteile zahlen. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von einer mit dem Vorgang vertrauten Person. Daraus würde sich eine Bewertung des englischen Fußball-Rekordmeisters von fast 6,5 Milliarden Dollar ergeben und damit etwas mehr, als ein Konsortium um Scheich Dschassim bin Hamad al-Thani aus Katar bietet. Dieses hat Berichten vom Samstag zufolge die Besitzer des Vereins, die Glazer-Familie, davon unterrichtet, dass kein höheres Angebot geplant sei. Der Börsenwert von ManU liegt gegenwärtig bei 3,3 Milliarden Dollar.