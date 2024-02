marktbericht Vor dem Handelsstart Kaum Rückenwind für den DAX Stand: 08.02.2024 07:45 Uhr

Nach den gestrigen Kursverlusten dürfte sich der DAX zum Handelsstart zunächst stabilisieren. Das Rekordhoch bleibt zwar in Reichweite, aber die positive Dynamik ist vorerst dahin.

Der DAX dürfte heute zum Handelsstart nur wenig vorankommen. Vor der Xetra-Eröffnung taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,1 Prozent auf 16.936 Punkte. Gestern war der DAX mit einem Minus von 0,7 Prozent auf 16.921,96 Punkten aus dem Handel gegangen, nachdem er am Tag zuvor mit 17.049,52 Punkten zeitweise ein frisches Rekordhoch erklommen hatte.

"Mittlerweile werden die Einschätzungen der Marktlage am deutschen Aktienmarkt skeptischer: Die Tatsache, dass der DAX nach dem Sprung über 17.000 Punkte und durch das vorherige Hoch keine ausgeprägte Anschlussdynamik entwickelt hat, mahnt zur Vorsicht. Sollte es zu einer Korrektur kommen, sehen wir erste Haltemarken bei 16.859 und 16.821 Punkten", schreiben die Marktbeobachter der Helaba.

Für Nervosität hatte gestern hierzulande unter anderem der Chefwechsel bei der Börsenaufsichtsbehörde in China gesorgt. Die Volksrepublik bemüht sich nach dem jüngsten Einbruch der chinesischen Börsen auf Mehrjahrestiefs um eine Stabilisierung der Aktienmärkte. Nach Aussage von Brokern droht in China eine Welle von Kapitalforderungen, mit denen die Anleger ihre mit geliehenem Geld getätigten Geschäfte nachsichern müssen. Weiter fallende Kurse könnten so zu Zwangsverkäufen von Aktien im Wert von mehreren Milliarden Dollar führen.

Weitere Konzernbilanzen über den Markterwartungen hatten den US-Index S&P 500 am Mittwoch auf ein neues Allzeithoch getrieben. Das breit gefasste Börsenbarometer ging um 0,8 Prozent höher mit 4.995 Punkten aus dem Handel und erzielte damit einen Rekordschlusskurs. Die Zinshoffnungen der Anleger und Unternehmenszahlen über den Markterwartungen hatten den S&P in den letzten drei Monaten zu mehreren Rekordhochs verholfen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte erhöhte sich um 0,4 Prozent auf 38.677 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte ein Prozent auf 15.756 Punkte vor.

Am Donnerstag veröffentlichte Daten des nationalen Statistikamtes Chinas deuteten auf einen anhaltenden Deflationsdruck und eine mögliche weitere Konjunkturabschwächung in China hin. Demnach sind die Verbraucherpreise in China im Januar um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Dies ist der stärkste Rückgang seit 2009 und überstieg die Prognosen, die von einem Rückgang um 0,5 Prozent ausgingen. Auch die Erzeugerpreise fielen erneut, was sich negativ auf die Stimmung auswirkte.

"China muss schnell aggressive Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass sich deflationäre Erwartungen bei den Verbrauchern festsetzen", sagte Zhiwei Zhang, Präsident von Pinpoint Asset Management. Die Geldpolitik unterstütze die Wirtschaft vermehrt, aber die Bewegung in der Steuerpolitik sei zu langsam. Die Börse in Shanghai lag ein Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,3 Prozent.

In Japan schloss der Nikkei um 2,1 Prozent fester auf 36.863,28 Punkten.

Die Deutsche Börse hat dank höherer Zinsen und Zukäufe wie erwartet ihren Rekordlauf fortgesetzt. Zudem spielten dem Börsenbetreiber die regen Handelsaktivitäten an den Märkten und gute Geschäfte im Handel mit Gas- und Stromprodukten in die Karten. 2023 sei der Nettoerlös um 17 Prozent auf knapp 5,1 Milliarden Euro gestiegen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte ebenfalls um 17 Prozent auf etwas mehr als 2,9 Milliarden Euro. Die Dividende soll um 20 Cent auf 3,80 Euro je Aktie erhöht werden.

Disney hat im vergangenen Quartal die Verluste in seinem Streaming-Geschäft deutlich reduziert. Die Sparte mit dem Dienst Disney+ und dem Sportangebot ESPN+ verbuchte operativ rote Zahlen von 216 Millionen Dollar nach einem Minus von gut einer Milliarde Dollar ein Jahr zuvor. Der Konzern profitierte zugleich von Wachstum bei seinen Freizeitparks und Kreuzfahrten. Disneys Konzernumsatz blieb mit 23,5 Milliarden Dollar praktisch unverändert. Der Quartalsgewinn stieg von 1,28 auf 1,9 Milliarden Dollar.

Der große Erfolg des "Barbie"-Films hat dem Spielzeug-Riesen Mattel auch im Weihnachtsgeschäft kräftigen Rückenwind verschafft. Das Bruttogeschäft mit Barbie-Puppen legte um 27 Prozent auf 473 Millionen Dollar zu. Der im Sommer vergangenem Jahres herausgekommene Film hat weltweit mehr als eine Milliarde Dollar eingespielt. Der Konzernumsatz quer über alle Produktkategorien hinweg stieg im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar. Der Gewinn sprang von 16,1 Millionen Dollar im Vorjahresquartal auf 147,3 Millionen Dollar hoch.