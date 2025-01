marktbericht Kursgewinne erwartet DAX wieder in der Gewinnspur? Stand: 14.01.2025 07:42 Uhr

Nach den Kursverlusten zum Wochenstart scheint es heute für den DAX wieder in die andere Richtung zu gehen. Allerdings stehen in den USA Inflationsdaten an, die die Risikofreude begrenzen dürften.

Ist die jüngste Korrektur im DAX beendet? Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex vor dem Auftakt ein halbes Prozent höher auf 20.238 Punkte. Gestern hatte der deutsche Leitindex 0,4 Prozent auf 20.133 Punkte eingebüßt. Positiv schlägt zu Buche, dass der DAX gestern die Marke von 20.000 Punkte knapp verteidigte, nachdem er in der Vorwoche noch 20.480 Punkte erreicht hatte.

Ein wesentliches Thema an den Finanzmärkten bleibt die Zinspolitik der US-Notenbank Federal Reserve. Heute wird in den USA der Erzeugerpreisindex (PPI) veröffentlicht, morgen steht der US-Verbraucherpreisindex (CPI) an.

"Die US-Notenbank ist zu diesem Zeitpunkt etwas aggressiver geworden", sagte Peter Cardillo vom Finanzdienstleister Spartan Capital Securities in New York. Investoren würden die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Zinssenkungen in den USA vorerst abgeschlossen sein könnten. Gleichzeitig sorgten sie sich, dass die Inflation infolge der Zoll-, Einwanderungs- und Steuerpolitik der neuen US-Regierung unter Präsident Donald Trump steigen könnte. Für den Aktienmarkt wären das keine guten Nachrichten, denn die Aussicht auf weitere Zinssenkungen in den USA ist ein wichtiger Treiber für Kursgewinne.

Morgen beginnt zudem in den USA auch die Berichtssaison für das vierte Quartal mit den Ergebnissen einiger der größten US-Banken, darunter Citigroup und JPMorgan Chase. "Die Frage, die sich Anleger derzeit stellen, ist, was wichtiger ist: starke Unternehmensgewinne, die aus einer starken Wirtschaft resultieren, oder eine niedrigere Inflation, die aus einer schwächeren Wirtschaft resultiert", sagte Oliver Pursche von Wealthspire Advisors.

Auch die Wall Street blickt gespannt auf die bevorstehende Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise. Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging gestern mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 42.297 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,2 Prozent auf 5.836 Punkte, und die technologielastige Nasdaq gab um 0,4 Prozent auf 19.088 Zähler nach.

Die Sorge vor einer anhaltend hohen Inflation in den USA drückt heute auf die Stimmung der Anleger in Asien. Die Märkte verharrten in nervöser Erwartung der US-Inflationsdaten. In Tokio büßte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,9 Prozent auf 38.437 Punkte ein, der breiter gefasste Topix notierte 1,4 Prozent tiefer bei 2.677 Punkten.

Die Börsen in China und Hongkong konnten sich dagegen mit leichten Gewinnen behaupten. Die Börse in Shanghai gewann 1,8 Prozent auf 3.216 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 1,7 Prozent auf 3.787 Punkte.

Der Bitcoin hat heute seine Erholung vom Vorabend fortgesetzt und sich damit deutlich vom Tief am Montagnachmittag abgesetzt. Auf der Handelsplattform Bitstamp kostete die älteste und bekannteste Kryptowährung am Dienstagmorgen rund 95.000 Dollar. Am Montagnachmittag war der Kurs zeitweise bis auf fast 89.000 Dollar abgesackt, konnte sich aber im Laufe des Abends bereits wieder erholen.

Prestigeerfolg für Daimler Truck: Der US-Konzern Amazon bestellt 200 schwere Elektro-Lkw für seinen europäischen Güterverkehr bei der Lkw-Tochter des deutschen Autoherstellers. Die Fahrzeuge sollen ab 2025 eingesetzt werden, wie Amazon mitteilte. Demnach sollen über 140 in Großbritannien fahren, in Deutschland gut 50. Seit dem Jahreswechsel sind bei Amazon in Europa 38 Elektro-Lkw im Einsatz.

Mehrere US-Großunternehmen wollen die Feierlichkeiten zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump mit Spenden in Millionenhöhe unterstützen. Die US-Tochter des südkoreanischen Autoherstellers Hyundai, der Automobilkonzern Stellantis und die Fluggesellschaft Delta Air Lines kündigten an, Trumps Amtseinführung am 20. Januar mit Spenden von jeweils einer Million Dollar zu finanzieren.

Neben den genannten Unternehmen haben früheren Angaben zufolge auch andere Großkonzerne wie Boeing, General Motors, Ford, Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta Spenden für Trumps Amtseinführung angekündigt.