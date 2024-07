marktbericht Weitere Kursgewinne erwartet DAX kratzt an 18.400 Punkten Stand: 04.07.2024 07:48 Uhr

Nach den gestrigen Kursgewinnen dürfte der deutsche Leitindex heute weiter nach oben streben. Gestern hatten neue Zinshoffnungen in den USA den DAX kräftig angetrieben.

Der DAX dürfte heute weiter zulegen, wenn auch mit gebremstem Tempo. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 18.408 Punkte. Gestern war der DAX 1,2 Prozent fester auf 18.374 Punkten aus dem Handel gegangen. Neue Zinshoffnungen lockten die Investoren in den Aktienmarkt.

Allzu groß sollten die Hoffnungen allerdings nicht sein: Die US-Notenbank Federal Reserve hält ihre straffe geldpolitische Linie trotz Fortschritten bei der Bekämpfung der Inflation für noch gerechtfertigt. Dies geht aus den Protokollen der Juni-Sitzung hervor. Demnach konstatierten die Währungshüter zwar, dass der Preisdruck nachlasse und sich die Wirtschaft offenbar abkühle. Dennoch sahen sie den Zeitpunkt für eine Zinssenkung noch nicht gekommen.

Fed-Chef Jerome Powell sagte dazu auf dem EZB-Forum in Sintra, im Kampf gegen die Inflation seien zwar Fortschritte erzielt worden, doch habe die Notenbank mit der Zinswende keine Eile.

Heute könnte der Handelsstreit mit China am Markt ein Thema werden, da die von der EU-Kommission angekündigten vorläufigen Strafzölle auf Elektroauto-Importe aus China in Kraft treten. Wie es um die deutsche Wirtschaft bestellt ist, dürften die Daten zu den Aufträgen der Industrie im Mai zeigen. Im April verbuchte der Wirtschaftszweig das vierte Auftragsminus in Folge.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones war gestern kaum verändert bei 39.308 Punkten aus dem Handel gegangen. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,5 Prozent auf 5.537 Punkte und der technologielastige Nasdaq stieg um 0,9 Prozent auf 18.188 Stellen.

Heute wird es allerdings keine Impulse von der Wall Street geben, da die US-Börsen wegen des Feiertages Independence Day geschlossen sind.

Angetrieben von Gewinnen bei Automobilherstellern und Banken klettert der japanische Topix heute auf ein Rekordhoch. Die Anleger rechnen mit einer robusten Unternehmensentwicklung in der zweiten Jahreshälfte. "Anleger haben japanische Aktien zu Beginn des Jahres verkauft, weil japanische Unternehmen konservative Ausblicke gegeben haben. Angesichts der Anzeichen für eine Konjunkturerholung rechnen sie jedoch mit besseren Ausblicken im weiteren Jahresverlauf", sagt Yugo Tsuboi vom Finanzdienstleister Daiwa Securities.

In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,2 Prozent auf 40.666 Punkte. Der breiter gefasste Topix notierte 0,4 Prozent höher bei 2.882 Punkten und übertraf damit seinen bisherigen Höchststand vom Dezember 1989.

Die Börse in Shanghai verlor dagegen 0,2 Prozent auf 2.977 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 3.461 Punkten.

Vodafone investiert in diesem Jahr rund 140 Millionen Euro in Systeme mit Künstlicher Intelligenz (KI) von Microsoft und OpenAI, um die Beantwortung von Kundenanfragen zu verbessern. Durch den Einsatz einer fortgeschrittenen KI reagiere der Chatbot "TOBi" schneller als bislang und löse Kundenanliegen effektiver, teilte das Unternehmen mit.

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental rechnet in diesem Jahr in Europa weiter mit einem schwierigen Geschäft in der Autozulieferung. Der Markt dürfte in Europa im Gesamtjahr eher am unteren Ende der eigenen Annahmen abschneiden. Der chinesische Markt hingegen dürfte der Haupttreiber für Wachstum sein, hieß es in einer Analystenkonferenz. Conti hatte mit den Geschäftszahlen zum ersten Quartal im Mai bereits einen Rückgang des Produktionsvolumens für Autos und leichte Nutzfahrzeuge in Europa von einem bis drei Prozent gegenüber dem Vorjahr in Aussicht gestellt.

Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy ist im zweiten Quartal sowohl beim Umsatz wie auch bei der Kundenzahl gewachsen. Angetrieben durch ein Wachstum bei verschreibungspflichtigen Medikamenten mit der Einführung des Elektronischen Rezeptes schnellten die Konzernerlöse nach ersten Berechnungen um ein Drittel auf 560 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr summierte sich damit der Umsatz auf 1,12 Milliarden Euro (plus 41,4 Prozent). Der aktive Kundenstamm stieg um 1,4 Millionen auf 11,6 Millionen.