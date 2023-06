marktbericht Kleine Gewinne erwartet Gelingt ein versöhnlicher Wochenschluss? Stand: 30.06.2023 07:41 Uhr

Die Inflation in der Eurozone und den USA dürfte auch heute den Aktienmarkt bestimmen. Noch hält sich der DAX nahe der Marke von 16.000 Punkten, aber es fehlen die Impulse.

Fachleute rechnen damit, dass der DAX heute ein paar Punkte fester in den Handel starten wird. Gestern war der deutsche Leitindex praktisch auf der Stelle getreten und hatte bei 15.947 Punkten geschlossen.

Die im Juni wieder gestiegene Inflation in Deutschland hatte die Anleger vorsichtig gemacht. Das Thema Inflation bleibt auch heute wichtig, denn die Investoren warten nun auf den US-Index der persönlichen Verbrauchsausgaben (PCE), der heute um 14:30 Uhr publiziert wird. Es ist der bevorzugte Inflationsindikator der US-Notenbank Fed. Fachleute rechnen mit einer unveränderten Kerninflationsrate im Jahresvergleich von 4,7 Prozent. Zuvor werden noch die Verbraucherpreise der Eurozone für den Monat Juni veröffentlicht.

Immerhin ging es zuletzt am Aktienmarkt nicht weiter abwärts: "Mit Blick auf den Aktienmarkt ist es vielleicht noch zu früh, um von Optimismus zu sprechen. Zwar kann sich der DAX auf erhöhtem Niveau halten, wichtige Widerstände im Bereich von 16.000 Punkten konnten bislang aber nicht zurückerobert werden", kommentieren die Experten der Helaba in ihrem Tageskommentar.

Die US-Wirtschaft ist im ersten Quartal kräftiger gewachsen als bislang angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt legte mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2,0 Prozent zu. Bislang war nur von einem Plus von 1,3 Prozent die Rede. Den Anlegern am Aktienmarkt ist diese Nachricht allerdings nicht nur willkommen: Das starke US-Wirtschaftswachstum im ersten Quartal habe jüngste Kommentare führender Notenbanker untermauert, dass weitere Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation vonnöten seien, hieß es bei der Commerzbank.

Positive Ergebnisse des jährlichen Stresstests für die US-Banken und die starke US-Wirtschaft haben die Wall Street ins Plus gehievt. Der Dow Jones notierte am Donnerstag 0,7 Prozent höher bei 34.103 Punkten. Der S&P 500 rückte um 0,3 Prozent auf 4392 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte indes nach den jüngsten starken Kursanstiegen eine Verschnaufpause ein und gab 0,1 Prozent auf 13.580 Stellen nach.

Asiatische Aktien geben wegen der Sorge um weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank nach. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent tiefer bei 33.059 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent und lag bei 2279 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,4 Prozent.

Nike, der größte Adidas-Rivale, übertraf im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 dank der kräftigen Erholung des China-Geschäfts die eigenen Wachstumserwartungen und die Prognosen der Analysten. Der Umsatz lag von März bis Ende Mai mit 12,8 Milliarden Dollar weltweit um fünf Prozent über dem Vorjahresniveau.

Der US-Investor Silver Lake hat sich mit seinem Übernahmeangebot die Mehrheit an der Darmstädter Software AG gesichert. Insgesamt seien über 63 Prozent der Aktien angedient worden, teilte Silver Lake mit. Voraussichtlich noch bis 17. Juli können weitere Papiere angeboten werden. Silver Lake bekräftigte, keinen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag abschließen zu wollen. Die im MDAX notierte Software AG soll aber so schnell wie möglich von der Börse genommen werden.