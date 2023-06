marktbericht Kein klarer Trend erkennbar Gelingt die Rückkehr über 16.000 Punkte? Stand: 29.06.2023 07:30 Uhr

Der DAX bleibt vor der nahen Berichtssaison ohne klaren Trend: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem Xetra-Start kaum verändert auf 15.954 Punkte. Gestern hatte der deutsche Leitindex trotz der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen und einer trüberen Konsumentenstimmung 0,6 Prozent auf 15.949 Zähler zugelegt.

Die Notenbankpolitik bleibt der entscheidende Faktor für den Aktienmarkt: Auf der jährlichen Geldpolitikkonferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) im portugiesischen Sintra hatte der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, eine Anhebung des Leitzinses für Juli erneut nicht ausgeschlossen. Auch die EZB kann laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde noch nicht genug Anzeichen für eine Abschwächung des Preisschubs im Euroraum erkennen.

Die Anleger warten nun auf den US-Index der persönlichen Verbrauchsausgaben (PCE) am Freitag, den bevorzugten Inflationsindikator der Fed. Von Reuters befragte Analysten erwarten, dass die Kerninflationsrate im Jahresvergleich bei 4,7 Prozent liegen wird - immer noch deutlich über dem Ziel der Währungshüter von zwei Prozent.

"Die Märkte scheinen in einer Warteschleife festzustecken und beobachten mit Erstaunen die Unstimmigkeiten zwischen Risikostimmung, Renditekurven, Datenüberraschungen und Inflation", sagte Mark McCormick von TD Securities.

Der Dow Jones hatte gestern 0,2 Prozent tiefer auf 33.852 Punkten geschlossen. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,3 Prozent auf 13.591 Stellen vor. Der breit gefasste S&P 500 schloss kaum verändert bei 4376 Zählern.

Für wenig Überraschung sorgten die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell auf der jährlichen Geldpolitikkonferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) im portugiesischen Sintra, wo er erneut weitere Zinserhöhungen in Aussicht stellte. Händler sehen eine Wahrscheinlichkeit von etwa 80 Prozent, dass die Fed die Zinssätze im Juli um 25 Basispunkte auf 5,25 bis 5,50 Prozent anhebt.

Nach den wenig überraschenden Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell können sich die Märkte in Asien am Morgen auf keine gemeinsame Richtung einigen. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 33.348 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index blieb unverändert und lag bei 2299 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,5 Prozent.

Der Münchner Technologiekonzern Siemens reicht einen Teil seines Siemens-Energy-Aktienpakets an den eigenen Pensionsfonds weiter und reduziert seine Beteiligung damit auf 25,1 Prozent. Der Fonds, der das Pensionsvermögen der Siemens-Belegschaft verwaltet, bekommt gut 54 Millionen Siemens-Energy-Aktien, die zum Schlusskurs vom Mittwoch einen Wert von gut 850 Millionen Euro haben. "Das ist ein erster konkreter, sichtbarer Schritt", sagte ein Siemens-Sprecher. Siemens wolle den Anteil aber schrittweise weiter reduzieren.

Die milliardenschwere Übernahme des Nürnberger Marktforschers GfK durch den US-Rivalen NielsenIQ bekommt Insidern zufolge im zweiten Anlauf grünes Licht von der EU-Kommission. Nielsen müsse sich aber vom GfK-Bereich "Consumer Panel" trennen, sagten mehrere mit dem Verfahren vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die EU-Kommission wollte sich dazu nicht äußern. Die GfK erfasst in ihrem "Consumer Panel" das Kaufverhalten von 122.500 Haushalten und ermittelt in Umfragen die Motivation der Verbraucher für den Kauf der Produkte im Einzelhandel. Die Daten werden aufbereitet und an Hersteller verkauft.

Der Rohstoffkonzern Glencore erhält Druck vom aktivistischen Investor Bluebell Capital Partners. In einem Brief an Verwaltungsratspräsident Kalidas Madhavpeddi fordert er die Absetzung von Vorstandchef Gary Nagle. Bluebell zeigt sich in dem Brief entsetzt über die dilettantische Art und Weise, wie gewisse Initiativen beim Rohstoffkonzern vorangetrieben würden. Es drohe deswegen die Vernichtung von Aktionärswert. Unzufrieden ist Bluebell insbesondere damit, dass Glencore weiterhin stark auf Kohle setze - statt vermehrt auf Nachhaltigkeit.