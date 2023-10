marktbericht DAX unter Druck Die Marke von 15.000 Punkten wackelt Stand: 19.10.2023 07:51 Uhr

Die Furcht vor einer Ausweitung des Kriegs zwischen Hamas und Israel hält den Aktienmarkt weiter im Griff. Die gestrigen Kursverluste im DAX dürften sich heute ausweiten.

Der DAX könnte heute erneut unter die psychologisch wichtige Marke von 15.000 Punkten fallen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent tiefer auf 14.995 Punkte. Das bisherige Monatstief liegt bei 14.948 Punkten. Sollte er unter diesen Stand fallen, wäre es erneut der tiefste Stand seit Ende März. "Die Stimmung ist überall schlecht", sagte Marktanalyst Stephen Innes von SPI Asset Management.

Gestern war der DAX um ein Prozent auf 15.094 Punkte zurückgefallen. Anleger fürchteten, dass die Explosion in einem Krankenhaus in Gaza-Stadt mit möglicherweise Hunderten Toten die Bemühungen um eine Eindämmung des eskalierenden Konflikts erschwere. "Auf dem Frankfurter Börsenparkett würden die Risiken nicht kleiner", kommentierte Konstantin Oldenburger, Analyst vom Broker CMC Markets. "Vor allem langfristig orientierte Anleger blicken in großer Sorge auf die Ereignisse im Nahen Osten."

Auch an der Wall Street lasten die geopolitischen Sorgen auf den Kursen. Der Leitindex Dow Jones fiel gestern um ein Prozent auf 33.665 Punkte, nachdem er sich am Dienstag noch hauchdünn ins Plus gerettet hatte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es zur Wochenmitte um 1,3 Prozent auf 4314,60 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 1,41 Prozent auf 14.909 Zähler ein und weitete damit seine Vortagesverluste merklich aus.

In Asien sieht es heute ähnlich aus: Die asiatischen Aktienmärkte seien vorsichtig, da Händler ihre Erwartungen an eine geringere Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen, steigende langfristige Renditen und zunehmende geopolitische Unsicherheiten angepasst hätten, sagte Anderson Alves von ActivTrades.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor im Verlauf 1,9 Prozent auf 31.447 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,5 Prozent auf 2262 Punkte. Die Börse in Shanghai verlor 1,2 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 1,6 Prozent.

Die südkoreanischen Autohersteller Hyundai und Kia decken sich mit Halbleitern des deutschen Chipherstellers Infineon ein. Die Unternehmen hätten einen mehrjährigen Liefervertrag unterzeichnet, teilte Infineon mit. Infineon werde Fertigungskapazitäten aufbauen und vorhalten, um Hyundai/Kia bis 2030 mit Leistungshalbleitern aus Siliziumkarbid (SiC) und Silizium (Si) zu beliefern. Die Südkoreaner werden sich daran finanziell beteiligen. Zum Volumen der Vereinbarung äußerte sich Infineon nicht.

Ungeachtet erneuter Zuwächse hat SAP mit seinem Quartalsergebnis die Markterwartungen teilweise verfehlt. SAP gab zwar einen Anstieg der Erlöse aus dem zukunftsträchtigen Cloud-Geschäft um währungsbereinigte 23 Prozent auf 3,472 Milliarden Euro bekannt. Den vom Datenanbieter Visible Alpha im Auftrag des Unternehmens zusammengestellten Prognosen zufolge hatten Analysten mit 3,525 Milliarden Euro gerechnet.

Der Konzernumsatz legte um neun Prozent zu und lag mit 7,744 Milliarden Euro im Rahmen der Markterwartungen. Der um 16 Prozent gestiegene bereinigte operative Gewinn übertraf mit 2,278 Milliarden Euro die Prognose von 2,194 Milliarden Euro.

Der US-Elektroautobauer Tesla bekommt den selbst angezettelten Preiskrieg zu spüren. Die Gewinnmarge sank im abgelaufenen dritten Quartal auf 17,9 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte. Im Vorjahresquartal - vor den Preissenkungen - betrug sie 25,1 Prozent, im Vorquartal noch 18,2 Prozent. Der Umsatz stieg um neun Prozent auf 23,35 Milliarden Dollar und damit weniger als die Prognose der Analysten von 24,1 Milliarden Dollar.

Das Vorgehen gegen das Teilen von Zugangsdaten und das günstigere Abo mit Werbeanzeigen bringen Netflix viele neue Kunden. Die Abonnenten-Zahl stieg im vergangenen Quartal um 8,76 Millionen. Das war deutlich besser als die knapp sechs Millionen, die Netflix selbst erwartet hatte. Der Videostreaming-Riese fühlt sich nun so sehr bestärkt in seiner Strategie, dass einige Abo-Varianten zunächst für Kunden in den USA, Frankreich und Großbritannien teurer werden sollen. Die Aktie sprang im nachbörslichen Handel gestern zeitweise um mehr als zwölf Prozent hoch.

Die fahrerlosen Robotaxis der GM-Tochterfirma Cruise sollen 2026 in Tokio auf die Straße kommen. GM arbeitet dafür mit dem japanischen Autokonzern Honda zusammen, wie die Unternehmen ankündigten. Honda entwickelte die selbstfahrenden "Origin"-Fahrzeuge mit, die bald zunächst in den USA im Robotaxi-Dienst von Cruise eingesetzt werden sollen. Die Wagen haben weder Lenkrad noch Pedale. Für Tokio sollen in den USA zunächst 500 "Origin"-Fahrzeuge gebaut werden.

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestle hat in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Dabei hat der hohe Schweizer Franken dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Umsatz ging damit um 0,4 Prozent auf 68,8 Milliarden Franken (72,5 Mrd Euro) zurück. Der starke Franken schmälerte den Umsatz dabei um 7,4 Prozent.