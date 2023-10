marktbericht Kursverluste erwartet DAX kämpft um die 15.000 Punkte Stand: 20.10.2023 07:47 Uhr

Die angespannte Lage im Nahen Osten und steigende Anleiherenditen lassen Aktien derzeit wenig attraktiv erscheinen. Auch heute dürfte der DAX den Handelstag mit Abschlägen beginnen.

Der DAX dürfte heute nach Einschätzung von Banken und Brokern wieder niedriger in den Handel starten. Der Deutsche Aktienindex ist angeschlagen, meint Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets.

Gestern rutschte der DAX erstmals seit Anfang Oktober wieder unter die runde Marke von 15.000 Punkten. Zum Handelsschluss stand er bei 15.045,23 Punkten mit einem Minus von 0,3 Prozent wieder leicht darüber. Der Krieg zwischen Hamas und Israel lastet weiter auf der Stimmung. Die diplomatischen Bemühungen gehen zwar weiter, die militärischen Auseinandersetzungen allerdings auch.

"Die Lage in Nahost bleibt angespannt und daher ist auch die Risikoaversion weiterhin erhöht“, schreiben die Fachleute der Helaba in ihrem Tageskommentar. Zu dramatischen Ölpreisanstiegen sei es aber nicht gekommen, deshalb hielten sich negative Einflüsse auf die Weltwirtschaft bisweilen in Grenzen.

Der anhaltende Renditeanstieg an den Anleihemärkten sorgt ebenfalls dafür, dass die Aktienmärkte derzeit an Attraktivität verlieren. Über Nacht stieg die Rendite zehnjähriger US-Anleihen auf fünf Prozent. Das treibt die Kreditkosten weltweit in die Höhe.

Derzeit würden Anleihen immer mehr zu einer Alternative zu Aktien, zumal "die Angst vor einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten mit weitreichenden Folgen für die Energieversorgung" Anleger in sichere Häfen treibe, stellte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets fest. Das zeige sich auch an der Stärke des Goldpreises.

Auch die Zinspolitik der Notenbanken bleibt ein wichtiger Faktor für die Investoren. Positiv könnte heute zu Buche schlagen, dass US-Notenbankchef Jerome Powell gestern eine erneute Zinspause signalisiert hat. Allerdings lässt Powell zugleich die Tür für eine künftige Straffung weit offen. Er sagte, nun sei Geduld gefragt, um zu sehen, wie die seit Anfang vorigen Jahres vollzogenen rasanten Zinserhöhungen wirkten. Die Notenbank Federal Reserve werde daher vorsichtig vorgehen.

Dies gilt als Signal, dass beim Zinsentscheid am 1. November wohl keine Erhöhung zu erwarten ist, zumal auch andere führende Währungshüter zuvor Ähnliches andeuteten. Eine weitere Straffung der Geldpolitik könne unter bestimmten Bedingungen jedoch erforderlich sein, betonte Powell. Die Fed werde dies von der Datenlage abhängig machen.

In den USA fiel der Leitindex Dow Jones Industrial trotz Powells Aussagen um 0,8 Prozent auf 33 414,17 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,9 Prozent auf 4278,00 Punkte ein. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Index Nasdaq 100 verlor ebenfalls 0,9 Prozent auf 14.783,13 Zähler.

Die Börsen in Asien haben wegen einer steigenden Angst bezüglich des Nahost-Konflikts und des Anstiegs der langfristigen US-Renditen heute ein neues Elf-Monats-Tief erreicht. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 31.332 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,4 Prozent und lag bei 2256 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,4 Prozent.

Die Lieferplattform Lieferando weitet ihr Geschäft abseits von Restaurantlieferungen aus. Nutzerinnen und Nutzer können über die Lieferando-Kanäle künftig mehr Technikprodukte aus Saturn- und Mediamarkt-Filialen liefern lassen, teilte Lieferando mit. Die zum niederländischen Konzern Just Eat Takeaway gehörende Marke verstetigt und erweitert eine bereits bestehende Zusammenarbeit mit der Einzelhandelskette. Kleinere Produkte des kurzfristigen Bedarfs liefern die Lieferandofahrer bereits seit Mai innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings.

Der US-Pharmakonzern Pfizer darf das US-Biotechunternehmen Seagen übernehmen. Die EU-Kommission kam zu dem Schluss, dass es keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gebe, und genehmigte die Übernahme ohne Auflagen, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Im März hatte Pfizer bekanntgegeben, für den Krebsspezialisten 229 Dollar je Aktie zahlen zu wollen. Seagen wird damit mit 43 Milliarden US-Dollar bewertet.