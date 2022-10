Bei 12.200 Punkten DAX etwas schwächer erwartet Stand: 10.10.2022 07:46 Uhr

Der deutsche Aktienmarkt tendiert nach schwachen Übersee-Vorgaben vorbörslich etwas leichter. An der Börse rückt in der neuen Woche die beginnende Berichtssaison für das dritte Quartal in den Fokus.

Der DAX ringt im vorbörslichen Geschäft mit der Marke von 12.200 Punkten und dürfte damit moderat unter seinem Xetra-Schluss vom vergangenen Freitag bei 12.273 Punkten in die neue Woche starten.

Sorgen vor steigenden Zinsen und einer einbrechenden Konjunktur dürften den deutschen Aktienmarkt weiterhin fest im Griff haben. Neben den Zinsplänen der Zentralbanken rückt allerdings ein weiteres Thema in den Fokus - die beginnende Berichtssaison. Sie startet traditionell in den USA mit den Berichten der großen Banken aus dem dritten Quartal. Der leidgeplagte deutsche Aktienmarkt könnte Experten zufolge davon profitieren, denn viele schlechte Nachrichten sind nach deren Meinung mittlerweile in den Kursen enthalten.

Umsatzseitig könnte der Handel mit geringerem Tempo laufen, denn in den USA wird heute der Columbus Day gefeiert, die dortigen Anleihemärkte bleiben geschlossen.

Maue Vorgaben aus Übersee Am Morgen steht der deutsche Markt im Zeichen schwacher Vorgaben der Überseemärkte. Die Wall Street hatte am Freitag nach einem robusten Arbeitsmarktbericht deutlich schwächer geschlossen, der Leitindex Dow Jones büßte 2,11 Prozent ein auf 29.296 Punkte. Die Stärke des Jobmarktes hatte Ängste vor einem weiterhin straffen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Federal Reserve geschürt. Zudem werden erste Ergebnisse der Gas-Komission zur Abfederung der hohen Energiepreise in Deutschland erwartet. Am kommenden Donnerstag könnten US-Inflationsdaten für September Aufschluss darüber geben, wie die Fed es zukünftig mit der Zinspolitik hält. Die Experten der BayernLB erwarten zwar einen leichten Rückgang auf 8,1 Prozent. Die wichtige Kernrate ohne Energie- und Lebensmittelpreise könne aber durchaus angestiegen sein.

Asien im Minus Die Aktienmärkte in Asien geben zu Wochenauftakt nach den jüngsten US-Arbeitsmarktdaten die Hoffnung auf kleinere Zinsschritte der Notenbanken auf. "Wir befinden uns mitten in der größten und synchronisiertesten Straffung der globalen Geldpolitik seit mehr als drei Jahrzehnten", sagte Bruce Kasman von JPMorgan. Auch wenn der anstehende Verbraucherpreisindex für September eine Abschwächung der Warenpreise zeigen dürfte, werde die US-Notenbank Fed "auf den Hauch von Inflationsabschwächung" nicht reagieren, solange der Arbeitsmarkt angespannt bleibe. In China geben die Märkte knapp ein Prozent nach, die Börse in Australien verliert rund 1,4 Prozent. in Tokio wird heute wegen eines Feiertags nicht gehandelt, der Nikkei-Index war am Freitag bei 27.116 Punkten um 0,7 Prozent leichter aus dem Handel gegangen.

Stabiler Wochenstart für den Euro Der Euro ist am Montag stabil in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 0,9740 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende noch etwas höher auf 0,9797 Dollar festgesetzt. Der Wochenbeginn dürfte mit Blick auf Wirtschaftsdaten ruhig ausfallen. Erwartet wird lediglich die Sentix-Konjunkturstimmung, die an den Finanzmärkten selten für stärkere Kursbewegung sorgt. Analysten schätzen den Indikator jedoch, weil er relativ früh im jeweiligen Berichtsmonat veröffentlicht wird und Hinweise auf andere Stimmungsbarometer wie das Ifo-Geschäftsklima geben kann. Aus den Reihen der Notenbanken äußern sich einige hochrangige Redner, unter anderem Bundesbankpräsident Joachim Nagel und EZB-Chefvolkswirt Philip Lane.