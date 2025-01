marktbericht DAX ringt mit 20.000 Punkten Mit leichten Gewinnen ins neue Jahr Stand: 02.01.2025 10:34 Uhr

Der DAX geht mit leichten Aufschlägen in das neue Jahr und ringt mit der Marke von 20.000 Punkten. Gegenwind kommt allerdings aus China, wo die Wirtschaft weiter schwächelt.

Am ersten Börsentag des neuen Jahres ist der DAX zunächst mit moderaten Gewinnen von bis zu einem halben Prozent gestartet. In der Spitze ging es in den ersten Handelsminuten sogar wieder leicht über die Marke von 20.000 Punkten. Im Anschluss konnte der deutsche Leitindex die Gewinne aber nicht halten und notiert derzeit leicht über seinem Schlussstand vom Montag.

Gewinne in den ersten Handelstagen des neuen Jahres sind traditionell nicht unüblich. Vor allem institutionelle Investoren greifen zu, um sich früh ein Gewinnpolster zu schaffen. Aber kann dies auch 2025 gelingen?

Nachdem der DAX 2024 knapp 19 Prozent zugelegt hatte, ist so mancher Experte im Ausblick vorsichtiger. Zumal der MDAX, der Index mit den Werten aus der zweiten Reihe, im vergangenen Jahr nicht mithalten konnte und über fünf Prozent schwächer abgeschnitten hatte. Zum Handelsstart gewinnt er rund 0,2 Prozent.

Jochen Stanzl von CMC Markets prognostiziert, dass die mangelnde Dynamik der chinesischen Konjunktur, die abrupte Wende im geldpolitischen Ausblick der US-Notenbank sowie die politische Agenda des neuen US-Präsidenten Donald Trump das Marktgeschehen und die DAX-Entwicklung bestimmen dürften. "Nach einer starken Jahresendrally und der anschließenden Korrektur bewegt sich der Index nun in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen."

Unter den Einzelwerten im DAX steht Airbus nach einem positiven Analystenkommentar an der Spitze. Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktie des Flugzeugbauers auf "Buy" belassen. Das Unternehmen dürfte im Dezember 2024 die Auslieferungen auf Jahressicht um 13 Prozent gesteigert haben, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer vorliegenden Branchenstudie. Die Zahl der Erstflüge lasse darauf schließen, dass die Lagerbestände per Jahresende zurückgegangen sein dürften.

Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0358 Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen (niedrigen) Niveau wie am Silvesterabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0389 (Montag: 1,0444) Dollar festgelegt.

An Silvester war der Euro zum Dollar in einem ruhigen Geschäft etwas unter Druck geraten. Heute nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe für den Dezember, es handelt sich allerdings um zweite Schätzungen. Veröffentlicht werden Daten aus wichtigen Ländern der Eurozone und aus dem gemeinsamen Währungsraum insgesamt sowie am Nachmittag auch aus den USA. Dort gab es zuletzt keinerlei Anzeichen für eine Erholung der allgemeinen Stimmung in den Industrieunternehmen.

Die Börsen Chinas haben heute deutlich nachgegeben. Wirtschaftsdaten sorgten zum Jahresauftakt für Enttäuschung. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten sank um 2,9 Prozent auf 3.820 Zähler. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gab zuletzt um 2,2 Prozent auf 19.622 Punkte nach.

Die Stimmung in Chinas verarbeitendem Gewerbe hatte sich zuletzt deutlich verschlechtert. Der staatliche Einkaufsmanagerindex, der sich auf staatlich dominierte und große Unternehmen bezieht, fiel im Dezember um 0,2 Punkte auf 50,1 Zähler. Der Rückgang war damit etwas höher als von Experten erwartet. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" veröffentlichte Indikator fiel im Dezember überraschend und deutlich - und zwar um einen ganzen Zähler auf 50,5 Punkte zurück. Volkswirte hatten mit einem leichten Anstieg auf 51,7 Punkte gerechnet.

Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sprach von einer Enttäuschung. Die Zahlen zeigten, "dass Chinas Wirtschaft die zahlreichen Probleme noch immer nicht überwunden hat."

In Japan findet derweil wegen Feiertagen bis Ende der Woche kein Handel statt.

Die New Yorker Börsen haben am letzten Handelstag 2024 nach einer freundlichen Eröffnung mit Kursabschlägen geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,1 Prozent tiefer auf 42.544 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 0,9 Prozent auf 19.310 Zähler nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 5881 Stellen ein.

Vor allem Technologiewerte standen auf den Verkaufslisten der Börsianer. Die Handelsumsätze blieben dünn. "Diese Woche gibt es keine Santa-Claus-Rally, aber die Anleger haben das Geschenk von Gewinnen im Jahr 2024 erhalten", sagte Greg Bassuk, Chef bei AXS Investments in New York. "2024 war ein massives Jahr für Aktiengewinne, angetrieben von einem Dreiergespann aus der KI-Explosion, einer Reihe von Fed-Zinssenkungen und einer robusten US-Wirtschaft". Im Jahresvergleich ergab sich für den Dow ein Plus von 13 Prozent, für den S&P ein Aufschlag von mehr als 23 Prozent und für den Nasdaq ein Gewinn von rund 29 Prozent.