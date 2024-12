marktbericht Unter 20.000 Punkten DAX eröffnet etwas leichter Stand: 30.12.2024 09:25 Uhr

Am letzten Handelstag des Jahres sind die Aktivitäten der Investoren gering. In einer verkürzten Sitzung geht es primär darum, ob der DAX die Marke von 20.000 Punkten noch mal attackieren kann.

Der DAX startet den XETRA-Handel zum Jahresschluss mit leichten Verlusten und notiert in den ersten Handelsminuten leicht tiefer um die Marke von 19.900 Punkten. Damit deutet sich für den deutschen Leitindex ein stabiles Ende eines guten Börsenjahres an. Der Handel endet heute vorzeitig um 14.00 Uhr und beginnt erst wieder nach dem Jahreswechsel am Donnerstag. Auch an etlichen anderen europäischen Marktplätzen findet heute kein oder nur ein verkürzter Handel statt.

"Mit einem Jahresplus von rund 20 Prozent im Deutschen Aktienindex ist die Ernte mehr als erfolgreich eingefahren", schreibt Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. "Aktuell spricht auch wenig dafür, dass der Aufwärtstrend in den saisonal eher stärkeren ersten Handelstagen eines Jahres bereits gebrochen wird."

Aber das Aktienbild war 2024 nicht einheitlich. Denn anders als der international ausgerichtete Leitindex DAX konnte der MDAX der mittelgroßen Werte nicht mithalten. Bisher steht ein Minus von über fünf Prozent zu Buche. Zur Eröffnung heute geht es um rund 0,3 Prozent bergab auf etwas über 25.600 Punkten.

Die Unternehmen im industrie- und exportlastigen Index, die den deutschen Mittelstand repräsentieren, leiden stärker unter der schwachen heimischen Konjunktur als die Großkonzerne im DAX, die ihr Geld überwiegend im Ausland verdienen. Wirtschaftsverbände werden nicht müde, auf schwierige Rahmenbedingungen gerade für das Produzierende Gewerbe hinzuweisen.

Wie stets zum Jahresschluss beschäftigt die Anleger natürlich perspektivisch die Frage, wie es weitergehen könnte mit den Kursen. Anlageexperten mahnen hier eher zur Zurückhaltung.

Unklar bleibt unter anderem, wie sich der Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump auswirken wird, aber auch, wie sich der Zinssenkungsprozess der großen Notenbanken fortsetzt - 2024 wohl die Haupttriebfeder für das gute Abschneiden der Börsen. Zudem färbte der vor allem in den USA spürbare Hype um Künstliche Intelligenz (KI) auch positiv auf den hiesigen Aktienmarkt ab. Die Hoffnung ist, dass auch hierzulande mit KI kräftig Geld verdient werden kann.

In der Woche vor Weihnachten hatten die amerikanischen Währungshüter - wie erwartet - zum dritten Mal in Folge ihren Leitzins gesenkt. Für 2025 prognostizieren sie aber wegen der hartnäckig erhöhten Inflation in den USA weniger Zinssenkungen als bisher - gerade der Inflationsausblick wird aber zunehmend mit den angekündigten Zöllen der neuen Regierung verbunden.

Laut Marktbeobachtern spiegeln die steigenden US-Anleiherenditen jedoch schon die Erwartung einer weniger lockeren Geldpolitik der Fed nach Trumps Amtsantritt am 20. Januar wider. Vor allem die Aussicht auf weitere Zinssenkungen habe den Aktienbesitzern 2024 deutliche Kursgewinne beschert, erinnerte Molnar. "Bräche diese Fantasie als Triebfeder ganz weg und würde noch von Rezessionsängsten aufgrund weiter hoher Zinsen abgelöst, könnte sich 2025 als ein sehr schwieriges Börsenjahr entpuppen."

Der Kurs des Euro bewegt sich kaum. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0429 Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel kurz vor dem Jahreswechsel.

Seit den Weihnachtsfeiertagen hielt sich der Euro in einer vergleichsweise engen Handelsspanne in der Nähe der Marke von 1,04 Dollar. Zuvor hatte die Aussicht auf weniger Zinssenkungen in den USA als zuvor am Markt erwartet dem Dollar Auftrieb verliehen. Der Eurokurs war im Gegenzug zeitweise bis auf 1,0335 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Ende 2022.

Am Wochenende hatte EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann die Einschätzung vertreten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) mit weiteren Zinssenkungen warten könnte. "Es könnte sein, dass wir uns mit einer erneuten Zinssenkung mehr Zeit lassen", sagte der Gouverneur der Österreichischen Nationalbank in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der Zeitung Kurier.

Holzmann verwies auf einige Energiepreise, die im kommenden Jahr wieder steigen dürften. Zudem könnte auch eine kräftigere Abwertung des Euro die Inflationsrisiken im neuen Jahr verstärken.

Die Anleger in Fernost sind vor Jahresende verhalten in die neue Woche gestartet. Hohe Anleiherenditen in den USA drückten auf die Stimmung und stellten die hohen Bewertungen an der Wall Street infrage. Angesichts der bevorstehenden Neujahrsferien in Japan blieb das Handelsvolumen insgesamt gering.

In China notierte die Shanghaier Börse stabil. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen legte um 0,4 Prozent zu. Chinesische Blue Chips sind damit im Jahresverlauf um fast 16 Prozent gestiegen. Das Plus wurde vor allem im September erzielt, nachdem die Regierung in Peking weitere Konjunkturmaßnahmen zugesagt hatte.

In Tokio nahmen Anleger zum Teil Gewinne mit. Der Nikkei-Index gab um ein Prozent auf 39.894 Punkte nach und entfernte sich damit von seinem Fünf-Monats-Hoch. Insgesamt hat er in diesem Jahr rund 20 Prozent zugelegt.

"Die Anleger haben heute Aktien verkauft, weil sie keinen klaren Grund sehen, warum der Nikkei die Marke von 40.000 Punkten überschreiten sollte", sagte Fumio Matsumoto vom Broker Okasan Securities. "Das heißt aber nicht, dass die Anleger für das kommende Jahr pessimistisch sind." Vielmehr seien sie vor der langen Neujahrspause in Japan risikoscheu. Die japanischen Börsen öffnen nach den Neujahrsferien am 6. Januar wieder.

Die US-Börsen haben am letzten Tag der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche am Freitag Verluste verzeichnet. Der Leitindex Dow Jones gab um 0,77 Prozent auf 42.992 Punkte nach.

Trotz der jüngsten Verlustserie nach dem Rekordhoch des bekanntesten Wall-Street-Index Anfang Dezember können sich die Anleger insgesamt über ein gutes Börsenjahr 2024 freuen. Der Dow bringt es aktuell auf ein Plus von etwas mehr als 14 Prozent. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 fiel am Freitag um 1,11 Prozent auf 5.970 Punkte. Für den nahe seines Rekordhochs notierenden, technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,36 Prozent auf 21.473 Punkte nach unten. Er hat seit Jahresbeginn allerdings auch fast doppelt so stark zugelegt wie der Dow.

Bei den Einzelwerten im DAX richten die Anleger den Blick auf Siemens Healthineers. Der Münchner Technologiekonzern Siemens stellt zum ersten Mal die Mehrheitsbeteiligung an der Medizintechnik-Tochter infrage. Die Synergien mit dem Hersteller von MRT und Laborstraßen seien nicht groß genug, um ein Kapitalengagement von 45 Milliarden Euro zu rechtfertigen, sagte Finanzvorstand Ralf Thomas dem Handelsblatt (Montagausgabe) in einem Interview.

"Ein möglicher Verkauf der Mehrheit an Siemens Healthineers ist eine neue Aussage von Siemens und könnte zu einem leichten Druck auf die Aktie führen", sagte ein Händler. Allerdings sei eine Entscheidung noch einige Monate entfernt.

Einen Satz von mehr als 20 Prozent nach oben machte am Morgen nach der Einigung auf ein Sanierungskonzept die Aktie von BayWa. Der Münchner Agrar- und Baustoffkonzern einigte sich eigenen Angaben vom Wochenende zufolge mit den beiden Großaktionären und den meisten Gläubigerbanken auf den Weg aus einer existenzbedrohenden Krise. Bis Ende 2027 will sich die BayWa durch den Verkauf der meisten Auslandsbeteiligungen und eine radikale Schrumpfkur selbst wieder auf gesunde Beine stellen.