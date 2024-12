marktbericht Knapp unterm Rekordhoch Ist jetzt die Luft raus im DAX? Stand: 13.12.2024 07:32 Uhr

Den DAX-Käufern ist gestern knapp unter dem Rekordhoch die Puste ausgegangen. Nun, da die EZB geliefert hat, müssen neue Kaufargumente her. Andernfalls drohen Gewinnmitnahmen.

Der DAX dürfte mit leichten Verlusten in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,1 Prozent tiefer bei 20.414 Punkten. Tags zuvor hatte der DAX im Tageshoch knapp unterm Rekordhoch schlapp gemacht.

Im DAX-Chart steht nun ein Doppelhoch bei 20.462/20.453 Zählern. Die beiden Hochs zeigen an, dass der Index zweimal einen Widerstand nicht überwinden konnte und gelten daher als Signal für eine Trendumkehr. Das sollte die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Vorsicht mahnen.

Zum Wochenschluss mangelt es aber auch an fundamentalen Gründen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends im DAX. Die EZB hat gestern geliefert und die Leitzinsen erwartungsgemäß gesenkt - mehr aber auch nicht. Zugleich sind die Erwartungen für tiefgreifende Zinssenkungen in den USA im Jahr 2025 zuletzt zurückgegangen. Entsprechend schwach sind die Vorgaben von den Überseebörsen.

Die asiatischen Börsen sind am Morgen gefallen. Die japanische Börse tendiert deutlich schwächer. In Tokio liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index kurz vor Handelsschluss 1,0 Prozent tiefer bei 39.445 Punkten. Die Börse in Shanghai verliert zur Stunde 1,1 Prozent.

"Das schwache Ende der Überseemärkte über Nacht drückte auf die Stimmung und veranlasste die Anleger, Aktien zu verkaufen, um Gewinne zu realisieren", sagte Takehiko Masuzawa, Leiter des Handels bei Phillip Securities Japan.

Gewinnmitnahmen im Technologiesektor haben die US-Börsen am Donnerstag ausgebremst. Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 43.914 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,5 Prozent auf 6.051 Zähler, und der technologielastige Nasdaq gab 0,7 Prozent auf 19.902 Stellen nach.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt der Dollar weiter Stärke. Der Euro fällt um 0,1 Prozent auf 1,0462 Dollar zurück. Gold ist am Morgen gefragt: Der Preis für eine Feinunze des gelben Edelmetalls steigt um 0,3 Prozent auf knapp 2.689 Dollar.

Am Rohstoffmarkt stagniert die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee bei 73,39 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notiert kaum verändert bei 70,01 Dollar. Die Ölpreise stehen dennoch vor einem ordentlichen Wochengewinn, nachdem die Europäische Union einer neuen Runde von Sanktionen zugestimmt hatte, die die russischen Ölströme bedrohen.

Im DAX steht abermals die Volkswagen-Aktie im Fokus: Nach monatelangen Verhandlungen mit Betriebsräten und Gewerkschaften hat die VW-Tochter Audi jetzt die Schließung des Werks in Brüssel verkündet. Die Autoproduktion werde Ende Februar eingestellt und das Werk geschlossen, teilte das Unternehmen gestern Abend mit.

Mercedes-Benz hält trotz der schleppenden Nachfrage weiter am eingeschlagenen Kurs in der Elektromobilität fest. Bis Ende des laufenden Jahrzehnts wolle der Autobauer alle Klassen abdecken, sagte Konzernchef Ola Källenius der Süddeutschen Zeitung. Das Unternehmen halte daran fest, obwohl die Zahlen nicht die seien, die es vor fünf Jahren erwartet habe.

Der US-Flugzeughersteller Boeing will nach eigenen Angaben die Produktion seines 787 Dreamliner bis zum Jahr 2026 auf zehn Flugzeuge pro Monat steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, werde das Werk in Charleston County im Bundesstaat South Carolina für eine Milliarde Dollar ausgebaut, teilte der Airbus-Rivale gestern mit. Dabei sollen 500 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Broadcom hat angesichts der Nachfrage nach Chips für die Künstliche Intelligenz (KI) einen Umsatz für das erste Quartal über den Expertenerwartungen prognostiziert. Der Spezialist für Netzwerk-Chips sagte gestern nach US-Börsenschluss einen Umsatz von 14,6 Milliarden Dollar voraus. Der Nettogewinn lag im abgelaufenen vierten Quartal bei 4,3 Milliarden Dollar, ein Anstieg von etwa 23 Prozent.

Elon Musk hat als erster Mensch ein geschätztes Vermögen von mehr als 400 Milliarden Dollar erreicht. Es besteht hauptsächlich aus Aktien des Elektroauto-Herstellers Tesla und der Raumfahrt-Firma SpaceX. Das US-Magazin Forbes schätzte Musks Vermögen auf 431,2 Milliarden Dollar - und der Finanzdienst Bloomberg auf 447 Milliarden Dollar.