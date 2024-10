marktbericht Leichte Gewinne erwartet DAX steuert auf Wochengewinn zu Stand: 11.10.2024 07:40 Uhr

Der DAX dürfte im Plus in den letzten Handelstag der Woche starten. Auch auf Wochensicht zeichnen sich Kursgewinne ab. Experten trauen dem deutschen Leitindex noch mehr zu.

Der DAX dürfte mit leichten Gewinnen in den XETRA-Handel gehen. Der Broker IG taxiert das Börsenbarometer zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 19.238 Punkten. Tags zuvor hatte es bei 19.211 Punkten 0,3 Prozent im Minus geschlossen. Seit dem Schlusskurs am vergangenem Freitag bei 19.121 Zählern stehen damit bislang Kursgewinne von exakt 90 Punkten respektive 0,5 Prozent zu Buche.

Aus charttechnischer Perspektive wirkt sich die zuletzt mehrfach erfolgreiche Verteidigung der 19.000-Punkte-Marke weiterhin positiv aus. In dem Überspringen der beiden Hochs bei 19.152/19.172 Stellen zur Wochenmitte sieht HSBC-Chartexperte Jörg Scherer sogar einen Signalgeber für einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 19.492 Punkten.

Von den Börsen in Übersee kommen zum Wochenschluss allerdings kaum Kaufimpulse. So traten die US-Aktienanleger gestern angesichts gemischter Konjunktursignale auf die Bremse. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss minimal tiefer bei 42.454 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,2 Prozent auf 5.780 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq blieb kaum verändert bei 18.282 Stellen.

Auch an den chinesischen Aktienmärkten will am Morgen keinen Kauflaune aufkommen. Die Börse in Shanghai liegt aktuell 1,8 Prozent im Minus. Die Anleger sind vorsichtig, denn alle Augen sind jetzt auf die Einzelheiten des mit Spannung erwarteten fiskalischen Stimulus aus Peking gerichtet. Ting Lu, Chefvolkswirt für China bei Nomura, sagte, die Märkte seien stark fokussiert auf die Ankündigung der Konjunkturmaßnahmen am Samstag. Der japanische Leitindex Nikkei liegt derweil im späten Tokioter Handel 0,6 Prozent im Plus.

Der Euro tendiert im asiatischen Devisenhandel seitwärts. Aktuell wird die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0936 Dollar gehandelt. Gold kann dagegen weiter Boden gutmachen und legt 0,5 Prozent auf 2.645 Dollar zu. Damit liegt das gelbe Edelmetall bereits über 40 Dollar über seinem Wochentief.

Die Ölpreise machen einen Satz nach oben. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee kostet am Morgen 79,17 Dollar je Barrel (159 Liter) und damit 3,4 Prozent mehr. Marktkenner führen dies auf einen Anstieg des Kraftstoffverbrauchs in den USA vor dem Hurrikan Milton und die Versorgungsrisiken im Nahen Osten zurück.

Im DAX macht Zalando auf sich aufmerksam. Der Online-Händler will nach einem guten Start in die Herbst- und Wintersaison 2024 eine Schippe drauflegen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) des laufenden Jahres soll nun auf 440 bis 480 Millionen Euro steigen. Bislang standen hier 380 bis 450 Millionen Euro auf dem Zettel.

Für den Immobilienkonzern LEG laufen die Geschäfte wieder besser. "Für uns als Wohnungsbestandshalter ist die Krise vorbei", sagte Unternehmenschef Lars von Lackum im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. "Wir sehen wieder mehr Käufer und mehr Geld im Markt." 2023 sei bezüglich der Abwertungen von Immobilien das schlimmste Jahr für das Unternehmen gewesen.

Tesla-Chef Elon Musk hat das seit langem angekündigte Robotaxi des Elektroauto-Herstellers vorgestellt. Das Fahrzeug mit dem Namen "Cybercab" hat zwei nach oben öffnende Flügeltüren und sieht aus wie ein Coupé auf Basis des Tesla-Bestsellers Model 3. Tesla wolle die Produktion der Fahrzeuge voraussichtlich 2026 beginnen, sagte Musk. Zugleich räumte er ein, dass er dazu neige, zu optimistisch bei Zeitplänen zu sein.

Das US-amerikanische Haas-Formel-1-Team und Toyota haben am Freitag eine mehrjährige technische Partnerschaft bekannt gegeben. Damit kehrt Japans größter Automobilhersteller zum ersten Mal seit 2009 in den Grand-Prix-Sport zurück. Die Partnerschaft mit Toyota Gazoo Racing, der Motorsportabteilung des Automobilherstellers, beginnt ab sofort mit dem Branding der VF-24-Fahrzeuge.