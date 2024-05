marktbericht Nervöse Anleger DAX dreht nach schwachem Handelsstart ins Plus Stand: 30.05.2024 11:04 Uhr

Die Furcht vor einer sich verzögernden Zinswende sorgt an den Börsen weiter für Unsicherheit. Immerhin kann der DAX an Fronleichnam minimale Gewinne einfahren. Im Feiertagshandel erwarten Experten derweil nur geringe Umsätze.

Mit Blick auf die neu aufgekommene Ungewissheit um erwartete Zinssenkungen zeigen sich die Anlegerinnen und Anleger am deutschen Aktienmarkt weiter nervös. Zu Handelsbeginn weitete der DAX sein jüngstes Minus aus und verlor 0,35 Prozent. Auch kräftige Kursverluste der schwer gewichteten Software-Aktien von SAP nach einem enttäuschenden Ausblick des US-Konkurrenten Salesforce sowie schwache Vorgaben aus dem internationalen Handel belasteten den Leitindex.

Im Laufe des Vormittags drehte der DAX allerdings ins Plus. Zur Stunde steigt das Börsenbarometer um 0,1 Prozent auf rund 18.492 Punkte. Wegen des Feiertags Fronleichnam dürfte das Aktiengeschäft heute generell von geringen Umsätzen geprägt sein. Viele Marktakteure dürften den morgigen Brückentag für ein langes Wochenende nutzen.

Am Vortag war der DAX noch wegen der unklaren Zinsperspektive und der gestiegenen Inflationsrate auf den niedrigsten Stand seit drei Wochen gefallen. Das Rekordhoch von Mitte Mai bei knapp 18.900 Zählern rückte damit in die Ferne. Die runde Marke von 19.000 Punkten ist weit entfernt.

Stattdessen tendiert der DAX stärker in Richtung der Marke von 18.000 Zählern, wobei eine nächste technische Haltemarke auf dem Weg nach unten bei knapp 18 300 Punkten liegt. Hier verläuft die Durchschnittslinie der vergangenen 50 Handelstage, ein Indikator für den mittelfristigen Trend.

Die Sorgen wegen der erhofften Zinswende führen derweil zu Verkäufen rund um den Globus. Der Dow Jones stand gestern den ganzen Tag unter Druck und schloss letztlich 1,06 Prozent tiefer bei 38.441 Punkten. Auch der Technologieindex der Nasdaq 100 büßte 0,7 Prozent ein. Zu den verdüsterten Zinserwartungen trug auch US-Notenbankgouverneur Neel Kashkari bei, der erklärte, dass weitere Zinserhöhungen nicht völlig ausgeschlossen seien.

Neue Hinweise auf das Vorgehen der Notenbank Federal Reserve erwarten die Investoren von den am Nachmittag anstehenden US-Konjunkturdaten. Auf der Agenda stehen unter anderem die zweite Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt der Vereinigten Staaten und die Arbeitslosenerstanträge.

Auch in Asien hat sich der schwache Trend fortgesetzt. Die Anlegerinnen und Anleger sorgen sich ebenfalls wieder um den geldpolitischen Kurs großer Notenbanken. Einige sehen erhoffte Zinssenkungen angesichts einer hartnäckigen Inflation wieder weiter in die Ferne rücken. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor letztlich 1,3 Prozent auf 38.054 Punkte. In Hongkong fiel der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone zuletzt um 1,5 Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen büßte 0,6 Prozent ein.

Der Euro ist in der vergangenen Nacht unter die Marke von 1,08 Dollar gesunken. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0792 Dollar und damit etwas weniger als am Abend zuvor. Anders als im Euroraum zeichnet sich in den USA derzeit keine rasche Zinssenkung ab. Grund ist die hartnäckige Teuerung in den Vereinigten Staaten. Unterdessen wird weiter damit gerechnet, dass die EZB in einer Woche erstmals den Leitzins wieder senkt. Inflationsdaten für den gesamten Euroraum werden morgen veröffentlicht.

Die Ölpreise haben weiter nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 83,44 Dollar. Das waren 16 Cent weniger als am Abend zuvor. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um zehn Cent auf 79,13 Dollar. Nach dem jüngsten Anstieg setzte am Ölmarkt eine leichte Gegenbewegung ein. Gedrückt wurden die Preise auch vom gestiegenen Dollar-Kurs. Dies macht Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen tendenziell teurer.

Ein enttäuschender Ausblick des US-Konkurrenten Salesforce hat die Papiere von SAP belastet. Im frühen Handel fielen sie um 3,3 Prozent auf 169,94 Euro. Damit notierten sie erstmals seit Anfang des Monats wieder unter der Marke von 170 Euro. Der jüngste Aufwärtstrend, der die Titel des Softwareherstellers wieder an das Ende März erreichte Rekordhoch von 184,48 Euro herangeführt hatte, gerät damit in Gefahr. Bei Salesforce leidet der Ausblick aufgrund einer schwachen Nachfrage im Cloudgeschäft.

Nach einer Umsatz- und Gewinnwarnung des US-Technologiekonzerns Agilent Technologies am Vorabend stehen heute auch die Papiere deutscher Hersteller von Mess- und Analyseprodukten und -dienstleistungen unter Druck. Etwa die Anteile des Pharma- und Spezialchemiekonzerns Merck KGaA gaben um rund ein Prozent nach. Die Aktien von Sartorius verloren ebenfalls an Wert.

Die Großbank UBS baut ihr Top-Management um. Der Chef der Vermögensverwaltung, Iqbal Khan, übernehme die Leitung des Geschäfts in der Region Asien-Pazifik, teilte das Schweizer Institut mit. Die Verantwortung für das Kerngeschäft Vermögensverwaltung teile er sich in Zukunft mit Rob Karofsky, der zudem für Amerika zuständig sei. George Athanasopoulos und Marco Valla führten in Zukunft gemeinsam die Investmentbank. Ulrich Körner und Naureen Hassan verlassen die UBS im Jahresverlauf.