marktbericht Furcht vor neuem Handelskrieg Macht der Apple-Zwist auch dem DAX zu schaffen? Stand: 08.09.2023 07:35 Uhr

Nach Chinas teilweisem Verbot von Apple-Produkten wachsen die Spannungen zwischen den USA und China wieder. Kann sich der DAX über der wichtigen Marke von 15.700 Punkten halten?

Die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China lasten zum Wochenschluss auf den globalen Aktienmärkten. Das dürfte auch die Anleger in Frankfurt nicht kalt lassen. Vorbörslichen Indikationen zufolge kann der DAX die Marke von 15.700 Punkten aber zunächst verteidigen. Tags zuvor hatten die deutschen Standardwerte 0,1 Prozent tiefer bei 15.719 Zählern geschlossen.

Negative Vorgaben für den DAX-Handel kommen von den Überseebörsen. Dort machte die Furcht vor einem wieder auflebenden Handelszwist zwischen den USA und China die Runde. In New York mussten gestern vor allem die als riskanter geltenden Technologieaktien Federn lassen - allen voran der mit einem Bann seiner iPhones in China konfrontierte Apple-Konzern.

Apple-Aktien sackten um 2,9 Prozent ab, nachdem sie am Mittwoch bereits 3,6 Prozent verloren hatten. Die Marktkapitalisierung des iPhone-Herstellers ist damit in zwei Tagen um rund 200 Milliarden Dollar gesunken. "Chinas teilweises Verbot von Apple-Produkten hat Handelskriege und die Entkopplung zwischen den USA und China wieder auf die Tagesordnung gesetzt", sagte Capital.com-Analyst Kyle Rodda.

Für Technologiewerte ging es daraufhin in New York bergab. Der technologielastige Nasdaq schloss 0,9 Prozent tiefer auf 13.748 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 4.451 Punkte ein. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte rückte dagegen moderate 0,2 Prozent auf 34.500 Punkte vor.

Im Fokus der Anleger ist dabei weiterhin auch die US-Zinspolitik. Nach jüngst robusten Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten bleibt die Sorge vor einem längeren Zinserhöhungszyklus als bisher gehofft.

Der Präsidentin der Federal Reserve Bank (Fed) von Dallas, Lorie Logan, zufolge wird eine weitere Straffung der Politik für die rechtzeitige Senkung der Inflation auf zwei Prozent notwendig sein. "Prognosen sind naturgemäß unsicher. Ich gehe jedoch davon aus, dass es noch einiges zu tun gibt", sagte sie in einer Rede vor dem Dallas Business Club an der Southern Methodist University.

Die Spannungen zwischen China und USA bringen derweil zum Wochenschluss auch die asiatischen Börsen ins Straucheln. Der SSE Composite, der Leitindex der Shanghaier Börse, liegt aktuell 0,5 Prozent im Minus. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index büßt kurz vor Handelsschluss in Tokio 1,3 Prozent auf 32.549 Punkte ein.

Auf den Kursen lastet dabei auch eine Konjunkturmeldung. Japans Wirtschaft ist im zweiten Quartal weniger deutlich gewachsen als erwartet. Wie die Regierung heute auf Basis revidierter Daten bekanntgab, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen April und Juni auf das Jahr hochgerechnet um 4,8 Prozent. Die amtlichen Statistiker hatten zunächst ein Wachstum von 6,0 Prozent errechnet.

Nach seinen jüngsten deutlichen Kursgewinnen zu vielen wichtigen Währungen schwächelt der Dollar zum Wochenschluss etwas. Parallel dazu zieht der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0714 Dollar an, nachdem er tags zuvor schon unter die Marke von 1,07 Dollar gefallen war. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1.924 Dollar.

Im DAX macht Zalando auf sich aufmerksam. Die Gründer Robert Gentz und David Schneider sollen den Online-Modehändler weitere vier Jahre lang führen. Der Aufsichtsrat habe die Verträge der beiden Manager bis Dezember 2027 verlängert, teilte der DAX-Konzern gestern Abend in Berlin mit. Gentz und Schneider hatten Zalando im Jahr 2008 gegründet und 2014 an die Börse gebracht.

Die Gründer der von Ford und VW dichtgemachten Roboterauto-Firma Argo AI satteln auf selbstfahrende Lastwagen um. Sie stellten gestern die neue Firma Stack AV vor, die vom japanischen Technologie-Investor Softbank finanziert wird. Chef des neuen Unternehmens ist Brian Salesky, der den Posten bereits bei Argo AI hielt.

Der Elektroautohersteller Rivian wird nach eigenen Angaben Ende dieses Jahres und im Jahr 2024 von einer deutlichen Deflation bei den Preisen für Batteriematerialien profitieren. Dies teilte die Finanzchefin des Unternehmens, Claire McDonough, auf einer Technologiekonferenz von Goldman Sachs mit. Rivian-Aktien sind in diesem Jahr bisher um rund 27 Prozent gestiegen.